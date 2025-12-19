Achmea sceglie l'AI Knowledge Hub e l'AI Agent di eGain per potenziare la trasformazione digitale

SUNNYVALE, California, Dec. 19, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- eGain Corporation (NASDAQ: EGAN), la principale piattaforma di AI Knowledge per l'esperienza cliente, ha annunciato oggi che Achmea, uno dei maggiori gruppi cooperativi di servizi assicurativi e finanziari in Europa, ha scelto l'AI Knowledge Hub™ e il software AI Agent di eGain per rinnovare la gestione della conoscenza e accelerare la propria trasformazione in assicuratore digitale.

Achmea, con sede a Zeist nei Paesi Bassi, e attiva in tutta Europa, è l'azienda madre dei principali marchi assicurativi, tra cui Centraal Beheer, Interpolis e Zilveren Kruis. Il gruppo cooperativo serve oltre 10 milioni di clienti, offrendo servizi completi nei settori della sanità, proprietà e infortuni, vita/pensioni e previdenza, oltre a soluzioni bancarie (mutui e risparmi) e di gestione patrimoniale.

Achmea sta portando avanti un cambiamento strategico per trasformarsi in assicuratore digitale, ponendo l'esperienza cliente e l'adozione del self-service tra le proprie priorità fondamentali. Per sostenere questa trasformazione, l'azienda ha riconosciuto l'importanza di un partner Knowledge-as-a-Service (KaaS) in grado di modernizzare la gestione e fornire risposte coerenti e di alta qualità sia nei servizi di assistenza che nei canali digitali.

La sfida

La visione a lungo termine di Achmea è di mettere a punto una capacità di gestione della conoscenza adatta al futuro, in grado di fornire un'unica fonte di verità affidabile su tutti i canali, adattandosi al contempo all'evoluzione delle aspettative e della domanda del cliente. L'azienda necessitava di una soluzione che potesse accelerare la crescita digitale e del self-service, preservando l'efficienza degli agenti, integrando l'ampio ecosistema di Achmea (compresi CRM, agent desktop, IA (LLM/RAG), IVR e assistenti virtuali) e utilizzando strumenti avanzati di analisi dei dati per ottimizzare i risultati dei clienti e il monitoraggio delle prestazioni.

Soluzione aziendale completa

Achmea ha scelto eGain per supportare 21.000 utenti all'interno dell'azienda, compresi 8.225 utenti di contact center e 12.750 utenti Enterprise, con una licenza AI Agent per ogni utente. Quest'implementazione a 360° riflette l'impegno di Achmea nell'unificare l'accesso alla conoscenza sia per i team a contatto diretto con i clienti che per i team interni.

Questa soluzione integrerà oltre 26.000 documenti in un knowledge base centralizzato, creando un'unica fonte di conoscenza affidabile e conforme per la gestione delle richieste dei clienti di tutti i servizi assicurativi, finanziari e bancari di Achmea.

Risultati della trasformazione

L’approccio integrato Knowledge + AI di Achmea, esteso a livello aziendale, unificherà l’ecosistema della conoscenza della società, abilitando esperienze di IA agentica nei contact center e nelle funzioni aziendali. Questo garantirà risposte coerenti e affidabili per gli operatori in prima linea, il personale e i team aziendali, semplificando al contempo i processi di creazione dei contenuti, governance, conformità ed efficienza operativa.

L'implementazione consentirà ad Achmea di offrire esperienze fluide su tutti i punti di contatto con i clienti, accelerare l’adozione del self-service e fornire agli operatori le risposte contestualizzate e pertinenti al loro ruolo, necessarie per servire i clienti in modo efficiente ed efficace.

"I nostri clienti si aspettano servizi efficienti e personalizzati su tutti i canali. Per questo, ci impegniamo a offrire quest'esperienza nell'ambito della nostra trasformazione in assicuratore digitale", afferma Erwin Kersten, IT Director di Achmea. "Le soluzioni basate sull’IA di eGain forniscono la base di conoscenza unificata di cui abbiamo bisogno per offrire ai nostri 21.000 utenti risposte affidabili e contestualizzate, mantenendo al contempo l’approccio centrato sul cliente che ha contraddistinto Achmea per generazioni".

"La conoscenza è alla base dell'adozione positiva dell'IA e della straordinaria esperienza cliente" dichiara Ashu Roy, CEO di eGain. "La visione di Achmea di diventare un assicuratore digitale richiede un accesso a livello aziendale a fonti di conoscenza affidabili e regolamentate che possano sostenere sia gli agenti umani che i sistemi di IA. Il nostro AI Knowledge Hub integrato all'AI Agent offre esattamente ciò che serve: un'unica fonte di verità in grado di migliorare sia la produttività dei dipendenti che l'esperienza cliente. Siamo orgogliosi di collaborare con Achmea per sostenere il loro percorso verso la trasformazione digitale".

