Achmea kiest voor de AI Knowledge Hub en AI Agent van eGain om zijn digitale transformatie te versnellen

SUNNYVALE, Californië, Dec. 19, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- eGain Corporation (NASDAQ: EGAN), het toonaangevende AI-kennisplatform voor klantervaringen, heeft vandaag bekendgemaakt dat Achmea, een van de grootste coöperatieve verzekeraars en financiële dienstverleners van Europa, heeft gekozen voor de AI Knowledge Hub™ en AI Agent-software van eGain om zijn kennisbeheer te moderniseren en zijn transformatie tot digitale verzekeraar te versnellen.

Achmea is gevestigd in Zeist, Nederland, en is actief door heel Europa. Het is de moedermaatschappij van toonaangevende verzekeringsmerken zoals Centraal Beheer, Interpolis en Zilveren Kruis. De coöperatie bedient meer dan 10 miljoen klanten en heeft een uitgebreid aanbod van diensten op het gebied van gezondheidszorg, schadeverzekeringen (eigendommen en ongevallen), levensverzekeringen/pensioenen en pensioenvoorzieningen, bankdiensten (hypotheken en spaarrekeningen) en oplossingen voor vermogensbeheer.

Achmea streeft een strategische verschuiving na om een digitale verzekeraar te worden, waarbij klantervaring en zelfbediening de belangrijkste prioriteiten zijn. Om deze koerswijziging in goede banen te leiden, zocht het bedrijf een Knowledge-as-a-Service-partner (KaaS) om het kennisbeheer te moderniseren en consistente, hoogwaardige antwoorden te geven via zowel klantenservice als digitale kanalen.

De uitdaging

Achmea wil op de lange termijn een toekomstbestendige kennisbasis opbouwen die een enkele betrouwbare bron van informatie biedt voor alle kanalen, en tegelijkertijd meegroeit met de veranderende verwachtingen en behoeften van klanten. Het bedrijf zocht een oplossing die de groei van digitale klantenservice en zelfbediening zou versnellen, terwijl de efficiëntie van medewerkers hoog zou blijven. De oplossing moest ook makkelijk kunnen worden geïntegreerd in het bredere ecosysteem van Achmea, zoals CRM, agentdesktops, AI (LLM/RAG), IVR en virtuele assistenten. Daarnaast was er behoefte aan geavanceerde analyses om klantresultaten en prestaties optimaal te kunnen volgen.

Uitgebreide bedrijfsoplossing

Achmea heeft gekozen voor eGain om zijn 21.000 interne gebruikers, waaronder 8.225 klantenservicemedewerkers en 12.750 zakelijke gebruikers, uit te rusten met een persoonlijke AI Agent-licentie. Deze uitgebreide implementatie weerspiegelt de toewijding van Achmea om de toegankelijkheid van kennis voor zowel klantgerichte als interne teams te harmoniseren.

Met de oplossing worden meer dan 26.000 documenten geïntegreerd in een gecentraliseerde kennisbank, waardoor één enkele bron van betrouwbare, conforme kennis ontstaat voor het afhandelen van klantvragen over de diverse verzekeringen, financiële diensten en bankzaken van Achmea.

Baanbrekende resultaten

De geïntegreerde, bedrijfsbrede benadering van Achmea op het gebied van kennis en AI zal het kennisecosysteem van het bedrijf samenbrengen door agentgedreven AI-ervaringen in te zetten in klantenservicecentra en andere bedrijfseenheden. Hierdoor krijgen klantgerichte medewerkers, personeel en bedrijfsteams toegang tot consistente, betrouwbare informatie, terwijl het opstellen van documenten, bestuur, compliance en operationele efficiëntie worden gestroomlijnd.

Dankzij deze oplossing kan Achmea een naadloze ervaring bieden op alle contactpunten met klanten, de acceptatie en ingebruikname van zelfbediening versnellen en medewerkers de contextuele, voor hun functie relevante antwoorden bieden die zij nodig hebben om klanten efficiënt en effectief van dienst te zijn.

‘Onze klanten verwachten via elk kanaal een persoonlijke, efficiënte dienstverlening en wij zetten ons in om die ervaring te bieden als onderdeel van onze transformatie naar een digitale verzekeraar’, aldus Erwin Kersten, IT-directeur bij Achmea. ‘De AI-gestuurde oplossingen van eGain bieden de uniforme kennisbasis die wij nodig hebben om onze 21.000 gebruikers te voorzien van betrouwbare, contextuele informatie, terwijl wij de klantgerichte instelling handhaven waarvoor Achmea al generaties lang bekend staat.’

‘Kennis is het fundament van succesvolle AI-implementaties en een uitzonderlijke klantervaring’, aldus Ashu Roy, CEO van eGain. 'De ambitie van Achmea om een digitale verzekeraar te worden, vraagt om bedrijfsbrede toegang tot betrouwbare, beheerde informatie, die zowel menselijke agenten als AI-systemen van kennis kan voorzien. Onze geïntegreerde AI Knowledge Hub met AI Agent biedt precies wat zij nodig hebben: één betrouwbare bron van informatie die zowel de productiviteit van medewerkers als de klantervaring verbetert. Met trots ondersteunen wij Achmea in hun digitale transformatie.'

Over eGain

De eGain AI Knowledge Hub met AI Agent helpt de ervaring te verbeteren en de kosten te verlagen met betrouwbare antwoorden voor de klantenservice. Ga naar www.eGain.com voor meer informatie.

Mediacontact eGain

press@egain.com

eGain, het logo van eGain en alle andere productnamen en slogans van eGain zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van eGain Corp. in de Verenigde Staten en/of andere landen. Alle andere in dit persbericht vermelde bedrijfsnamen en producten zijn mogelijk handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van die bedrijven.