Le Fonds de placement immobilier Nexus Industriel publie son plan de développement durable

OAKVILLE, Ontario, 19 déc. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Fond de placement immobilier Nexus Industriel (« Nexus » ou le « FPI ») (TSX : NXR.UN) est heureux d'annoncer la publication de son plan de développement durable. Ce plan décrit l'intégration par Nexus de la durabilité et des objectifs stratégiques.

« Grâce à un programme structuré, à un engagement proactif et à une supervision au niveau du portefeuille, nous travaillons en partenariat avec nos locataires et d'autres parties prenantes afin d'atteindre des objectifs mesurables en matière de développement durable », a déclaré Kelly Hanczyk, chef de la direction de Nexus Industriel REIT.

« Le plan de développement durable soutient notre objectif en tant que partenaire immobilier industriel au Canada et constitue un élément important de notre vision qui consiste à être le fournisseur de premier choix d'immeubles industriels de haute qualité au Canada », a conclu M. Hanczyk.

Le plan de développement durable décrit les engagements spécifiques de Nexus en matière environnementale, sociale et de gouvernance, et met en avant l'approche adoptée par Nexus pour les mettre en œuvre.

Le plan de développement durable de Nexus est joint en annexe. La politique de développement durable de Nexus est disponible à l'adresse suivante : http://nexusreit.com

Plan de développement durable du fonds immobilier Nexus Industriel

Contexte

Le FPI Nexus Industriel (« Nexus » ou le « FPI ») s'efforce d'être le partenaire de choix des propriétaires d'immeubles industriels au Canada en étant le premier fournisseur de choix de propriétés industrielles de haute qualité au Canada. Pour y parvenir, le FPI Nexus se concentre sur quatre objectifs stratégiques essentiels à sa mission :

Développer un portefeuille d'immeubles industriels de haute qualité dans des marchés canadiens attractifs Excellence opérationnelle grâce à l'optimisation des activités de location, à la réduction du gaspillage et à l'exploitation des technologies Une allocation rigoureuse du capital qui génère des avantages pour les partenaires tout en maintenant un bilan solide Créer des partenariats mutuellement avantageux et durables grâce à un modèle de valeur partagée avec de multiples partenaires, notamment les détenteurs de parts, nos employés, les locataires, les promoteurs immobiliers, les communautés et la planète.

La poursuite de ces objectifs est guidée par la politique de développement durable de Nexus, qui vise à atteindre:

Gestion environnementale : minimiser l'impact environnemental grâce à l'utilisation efficace des ressources, à la prévention de la pollution et à la lutte contre le changement climatique

minimiser l'impact environnemental grâce à l'utilisation efficace des ressources, à la prévention de la pollution et à la lutte contre le changement climatique Responsabilité sociale : créer un impact social positif en accordant la priorité au bien-être des locataires, à l'engagement communautaire et aux pratiques commerciales éthiques

créer un impact social positif en accordant la priorité au bien-être des locataires, à l'engagement communautaire et aux pratiques commerciales éthiques Bonne gouvernance : maintenir des pratiques rigoureuses en matière de gouvernance d'entreprise, notamment en matière de transparence, de responsabilité et de conduite éthique



Approche en matière de développement durable

Grâce à des programmes structurés, à un engagement proactif et à une supervision au niveau du portefeuille, Nexus travaille en partenariat avec ses parties prenantes afin d'atteindre des objectifs de développement durable mesurables, conformément à ses objectifs stratégiques établis. Le tableau suivant présente l'intégration entre les objectifs de développement durable et les objectifs stratégiques de Nexus pour atteindre ces objectifs.

Mission et objectifs stratégiques de Nexus Objectifs de durabilité Développer un

portefeuille de

haute qualité Excellence

opérationnelle Allocation

disciplinée du

capital Créer des

partenariats

durables Environnement Efficacité énergétique √ √ √ √ Conservation de l’eau √ √ √ Gestion des déchets √ √ √ Émissions de GES √ √ √ √ Matériaux de construction durables √ √ √ Conformité environnementale √ √ √ Social Bien-être des locataires √ √ √ Engagement communautaire √ √ Bien-être des employés √ √ Gouvernance Diversité du conseil et indépendance √ √ √ Gestion des risques √ √ √ √ Transparence et divulgation √ √ Conduite éthique √ √

Engagements en matière de développement durable

Une description plus détaillée de ces objectifs est fournie ci-dessous afin de faciliter une meilleure compréhension des responsabilités et des attentes de Nexus dans les différents piliers du développement durable.

Environnemental

Maintenir les infrastructures de base des immeubles à des normes élevées d'efficacité énergétique en privilégiant les équipements à haut rendement lors des travaux de rénovation.

Se conformer aux normes LEED BD+C pour les nouvelles constructions et les rénovations majeures.

Prendre en compte l'impact environnemental dans les décisions d'allocation des capitaux.

Évaluer la performance du portefeuille à l'aide du gestionnaire de portefeuille Energy Star et tenir les données à jour.

Veiller à ce que les formulaires annuels de conformité environnementale soient soumis dans les délais impartis chaque année.

Agir en tant que première ligne d'enquête pour les projets de développement durable, en présentant des études de faisabilité détaillant les rôles des parties prenantes.

Mener des négociations avec les fournisseurs de services publics afin de consolider l'utilisation du portefeuille et de passer à des sources d'énergie à faibles émissions lorsque cela est possible.

Servir de référence et d'exemple pour les locataires dans la mise en œuvre de programmes environnementaux, en leur offrant des conseils et un soutien.

Social

Maintenir la sécurité et la conformité des parties communes et des systèmes du bâtiment afin d'assurer le bien-être des locataires.

Promouvoir le bien-être des locataires grâce à l'engagement, aux ressources et aux mesures de sécurité.

Diriger les initiatives d'engagement communautaire et encourager la participation des locataires.

Assurer le bien-être des employés en interne grâce à des programmes de santé et de sécurité, des politiques EDI et des programmes de développement professionnel.

Gouvernance

Maintenir un conseil d'administration diversifié et indépendant, chargé de superviser clairement la stratégie de développement durable.

Intégrer la durabilité dans la gestion des risques et la prise de décision au sein de l'entreprise.

Respecter les pratiques commerciales de pointe du secteur, notamment les normes en matière de lutte contre la corruption, de droits de l'homme et de confidentialité des données.

Garantir la transparence et la divulgation conformément aux cadres TCFD, SASB et GRI.

Publier un rapport annuel sur le développement durable afin de garantir la responsabilité et la transparence.

Veiller au respect des meilleures pratiques éthiques grâce au Code de conduite et d'éthique professionnelle.

Mise en œuvre de la soutenabilité

Le fonds de placement immobilier Nexus industriel adopte une approche proactive et structurée en matière de développement durable dans l'ensemble de son portefeuille. Nexus s'appuie sur une annexe verte au bail comme principal mécanisme de partenariat avec les locataires afin de favoriser l'engagement et la mise en œuvre des objectifs de développement durable et d'encourager les locataires à adopter un comportement positif.

Cette annexe décrit les responsabilités mutuelles et garantit que les locataires s'engagent contractuellement à soutenir les objectifs de développement durable. Cette approche consistant à intégrer le développement durable dans les opérations de location permet à Nexus d'intégrer les pratiques de développement durable dans son modèle commercial de base, stimulant ainsi les performances grâce à la collaboration et à la responsabilisation des locataires.

Nexus s'engage à fournir aux parties prenantes un rapport annuel résumant les progrès réalisés en 2026 concernant les principes et les mesures décrits ici.

