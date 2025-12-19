FPI Industriel Nexus annonce ses distributions pour janvier et février 2026

TORONTO, 19 déc. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le FPI Industriel Nexus (« Nexus » ou le « FPI ») (TSX : NXR.UN) a annoncé aujourd'hui la déclaration des distributions pour janvier et février 2026.

Le FPI versera une distribution en espèces d'un montant de 0,05333 $ par part, soit 0,64 $ par part sur une base annualisée, payable le 13 février 2026 aux porteurs de parts inscrits au 30 janvier 2026.

Le FPI effectuera également une distribution en espèces d'un montant de 0,05333 $ par part, soit 0,64 $ par part sur une base annualisée, payable le 13 mars 2026 aux porteurs de parts inscrits au 27 février 2026.

À propos du FPI industriel Nexus

Le FPI Nexus est un fonds de placement immobilier axé sur la croissance et visant à accroître la valeur pour les porteurs de parts grâce à l'acquisition d'immeubles industriels situés sur des marchés primaires et secondaires au Canada, ainsi qu'à la propriété et à la gestion de son portefeuille de biens immobiliers. Le FPI est actuellement propriétaire d'un portefeuille de 89 immeubles (incluant un immeuble détenu pour développement dans lequel le FPI détient une participation de 80%) comportant une superficie locative brute d'environ 12,9 millions de pieds carrés. Le FPI a environ 97 022 000 parts avec droit de vote émises et en circulation, dont environ 71 752 000 parts du FPI et environ 25 270 000 parts de société en commandite de catégorie B appartenant à des filiales de Nexus, qui sont convertibles en parts du FPI à raison d'une pour une.

Pour tout complément d’information, veuillez communiquer avec :



Kelly C. Hanczyk, chef de la direction au 416 906-2379 ou

Mike Rawle, chef de la direction financière au 647 823-1381.