Aduro Clean Technologies gibt Preisgestaltung für öffentliches Emissionsangebot in Höhe von 20 Millionen US-Dollar bekannt

LONDON, Ontario, Dec. 20, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Aduro Clean Technologies Inc. („Aduro“ oder das „Unternehmen“) (Nasdaq: ADUR) (CSE: ACT) (FSE: 9D5), ein Unternehmen für saubere Technologien, das die Kraft der Chemie nutzt, um minderwertige Rohstoffe wie Kunststoffabfälle, Schwerbitumen und erneuerbare Öle in Ressourcen für das 21. Jahrhundert umzuwandeln, gab heute die Preisgestaltung für sein öffentliches Zeichnungsangebot (das „Angebot“) von 1.739.130 Stammaktien in den USA bekannt, zusammen mit den dazugehörigen Optionsscheinen zum Kauf von 869.565 Stammaktien, was einem Bruttoerlös von etwa 20 Millionen US-Dollar vor Abzug von Zeichnungsrabatten und Angebotskosten entspricht. Die Stammaktien werden gemeinsam mit einem halben Optionsschein ausgegeben. Je ein ganzer Optionsschein berechtigt zum Erwerb einer Stammaktie des Unternehmens zu einem Ausübungspreis von 16,00 US-Dollar pro Aktie. Die Optionsscheine sind sofort ausübbar und verfallen drei Jahre nach dem Ausgabedatum.

D. Boral Capital LLC fungiert als Konsortialführer für das Angebot. Roth Capital Partners fungiert als Finanzberater für das Angebot.

Aduro beabsichtigt, den Nettoerlös aus dem Angebot für Ausgaben im Zusammenhang mit dem Bau seiner Demonstrationsanlage sowie den Restbetrag (falls vorhanden) für laufende Forschungs- und Entwicklungsarbeiten, allgemeine Unternehmenszwecke und Betriebskapital zu verwenden. Der Abschluss des Angebots wird voraussichtlich am oder um den 22. Dezember 2025 erfolgen, vorbehaltlich der Erfüllung der üblichen Abschlussbedingungen.

Darüber hinaus hat das Unternehmen den Konsortialbanken eine 45-tägige Mehrzuteilungsoption zum Kauf von bis zu 260.869 zusätzlichen Stammaktien und/oder Optionsscheinen zum Kauf von bis zu 130.434 zusätzlichen Stammaktien eingeräumt.

Das Angebot erfolgt gemäß einer gültigen Registrierungserklärung (Shelf Registration Statement) auf Formular F-10 in der geänderten Fassung (Aktenzeichen 333-292023), die zuvor am 15. Dezember 2025 bei der US-Börsenaufsichtsbehörde (Securities and Exchange Commission, „SEC“) eingereicht wurde und mit der Einreichung in Kraft trat, sowie gemäß dem kanadischen Kurzprospekt der Gesellschaft vom 15. Dezember 2025 (der „Basisprospekt“). Aduro wird die Wertpapiere ausschließlich in den Vereinigten Staaten anbieten und verkaufen. Es werden keine Wertpapiere an kanadische Käufer angeboten oder verkauft.

Der Basisprospekt zum Angebot, in dem die Bedingungen des Angebots beschrieben sind, wurde bei den zuständigen Wertpapieraufsichtsbehörden in Kanada und bei der SEC in den Vereinigten Staaten eingereicht und kann kostenlos auf den Profilen des Unternehmens auf der Website SEDAR+ der Canadian Securities Administrators unter www.sedarplus.ca oder auf der Website der SEC unter www.sec.gov abgerufen werden. Ein endgültiger Nachtrag zum Prospekt mit den endgültigen Bedingungen wird bei den Wertpapieraufsichtsbehörden der kanadischen Provinzen British Columbia und Ontario sowie bei der SEC eingereicht. Exemplare des endgültigen Prospekts können, sobald sie verfügbar sind, auf der Website der SEC unter www.sec.gov oder bei D. Boral Capital LLC, Attention: 590 Madison Avenue 39th Floor, New York, NY 10022, oder per E-Mail unter info@dboralcapital.com oder telefonisch unter +1(212)-970-5150 angefordert werden.

Bevor Sie investieren, sollten Sie den Prospekt und andere Dokumente, die das Unternehmen bei der SEC eingereicht hat oder einreichen wird, lesen, um weitere vollständige Informationen über das Unternehmen und das Angebot zu erhalten. Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren des Unternehmens dar. Diese Wertpapiere dürfen in den Vereinigten Staaten weder ohne Registrierung noch ohne eine entsprechende Ausnahmegenehmigung angeboten oder verkauft werden. In keinem Staat oder sonstigen Rechtsgebiet, in dem solche Angebote, Aufforderungen oder Verkäufe vor einer Registrierung oder Qualifizierung gemäß den jeweiligen Wertpapiergesetzen unzulässig sind, dürfen Wertpapiere des Unternehmens angeboten, beworben oder verkauft werden.

Über Aduro Clean Technologies

Aduro Clean Technologies entwickelt patentierte wasserbasierte Technologien, um Kunststoffabfälle chemisch zu recyceln, schweres Rohöl und Bitumen in leichteres, wertvolleres Öl sowie erneuerbare Öle in höherwertige Kraftstoffe oder erneuerbare Chemikalien umzuwandeln. Die Hydrochemolytic™-Technologie des Unternehmens basiert auf Wasser als wichtigstem Wirkstoff in einer chemischen Plattform, die bei relativ niedrigen Temperaturen und Kosten arbeitet. Dieser bahnbrechende Ansatz wandelt geringwertige Rohstoffe in Ressourcen für das 21. Jahrhundert um.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Abe Dyck, Head of Business Development and Investor Relations

ir@adurocleantech.com

+1 226 784 8889

KCSA Strategic Communications

Jack Perkins, Senior Vice President

aduro@kcsa.com

D. Boral Capital LLC.

dbccapitalmarkets@dboralcapital.com

+1 212 970 5150

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die die aktuellen Erwartungen des Unternehmens widerspiegeln. Diese zukunftsgerichteten Aussagen umfassen unter anderem Verweise auf die Erwartungen des Unternehmens hinsichtlich des Abschlusses des öffentlichen Angebots sowie der geplanten Verwendung des Nettoerlöses aus dem Angebot. Diese Aussagen sind keine Garantie für zukünftige Leistungen und unterliegen bestimmten Risiken, Unsicherheiten und Annahmen, die schwer vorherzusagen sind. Zu den Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse abweichen, gehören unter anderem Risiken und Ungewissheiten im Zusammenhang mit der Erfüllung der üblichen Abschlussbedingungen für das öffentliche Angebot oder Faktoren, die zu Änderungen bei der erwarteten Verwendung der Erlöse durch das Unternehmen führen. Diese und weitere Risiken und Ungewissheiten sind ausführlicher im Abschnitt „Risikofaktoren“ im Jahresinformationsformular des Unternehmens vom 20. Mai 2025 beschrieben, das auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca sowie auf EDGAR unter www.sec.gov verfügbar ist. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, diese Informationen zu aktualisieren, es sei denn, dies ist nach geltendem Recht, einschließlich der Wertpapiergesetze der Vereinigten Staaten und Kanadas, erforderlich.

Ein Foto zu dieser Ankündigung finden Sie unter https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/7393ad12-99af-4dbf-bf2d-8c68f67a681c