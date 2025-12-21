Sapu BioScience 强调通过 TGFB2 导向策略增强紫杉类药物治疗效 果，进一步夯实 Sapu-001 的科学依 据

加利福尼亚州圣地亚哥, Dec. 21, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Sapu BioScience 今日宣布在《国际分子科学杂志》上发表了一项新的同行评审研究，该研究进一步巩固了生物标志物导向的紫杉类药物治疗的科学基础，彰显了该公司在转化生长因子-β2 (TGFB2) 生物学领域的长期领导地位。

通过生物信息学方法识别乳腺癌中依赖 TGFB2 的良好预后生物标志物与不依赖 TGFB2 的不良预后生物标志物。 Qazi S，Richardson S，Potts M，Myers S，Trieu V。《国际分子科学杂志》。 2025 年 11 月 29 日；26(23):11580。 doi：10.3390/ijms262311580。 PMID：41373732; PMCID: PMC12692321。

该研究表明，TGFB2 不仅是预后标志物，更是决定患者在紫杉类药物等标准化疗中能否获益的生物学背景设定因子。 这一发现对 Sapu 的紫杉类药物项目 Sapu-001 具有直接 指导意义——该项目旨在通过精准患者筛选和优化给药方案，提高紫杉类药物治疗的疗效与耐受性。

Sapu BioScience 一直专注于研发靶向 TGFB2 的反义治疗药物，在肿瘤学领域围绕该 通路建立了最为深厚的专有知识体系之一。 这一工作已形成广泛的知识产权布局，涵盖 多种肿瘤类型和治疗场景中的 TGFB2 调控策略。

“紫杉类药物仍是乳腺癌治疗的核心方案，但许多患者疗效有限或承受了不必要的毒副作 用。 这项研究表明，TGFB2 定义的肿瘤生物学特征对化疗反应具有显著影响，为通过更精准的患者筛选改善治疗效果提供了明确机会。”Sapu BioScience 首席执行官 Vuong Trieu 博士表示， “TGFB2 反义技术与 Sapu-001 共同构成了一套完整的精准抗癌策略，将通路层面的生物学洞见与优化的化疗给药方案相结合。”

关于 Sapu-001

Sapu-001（注射用紫杉醇 Deciparticle 技术制剂）研发团队具备成熟的紫杉类药物开发经验。 Sapu BioScience 领导团队成员曾深度参与 Abraxane®（首款白蛋白结合型紫杉醇纳米颗粒制剂）和 Cynviloq™（一款旨在消除溶剂相关毒副作用的聚合物胶束紫杉醇）的研发与商业化工作。 Sapu-001 直接承袭这一技术积淀，将 Deciparticle 制剂专长与 TGFB2 指导的生物学洞见相结合。

投资者和媒体联系人

Sapu Nano (US) LLC

投资者关系

ir@sapubio.com