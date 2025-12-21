Sapu BioScience 重點介紹以 TGFB2 為導向的策略，旨在提升紫杉烷類療法，鞏固 Sapu-001 的理論基礎

加州聖地亞哥, Dec. 21, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Sapu BioScience 今天宣佈，一項經同業評審的嶄新研究於 International Journal of Molecular Sciences（《國際分子科學雜誌》）中發表，該研究幫助以生物標記作導向的紫杉烷類療法進一步鞏固其科學基礎，並突顯了該公司在轉化生長因子‑β2 (TGFB2) 生物學領域長久以來的領導地位。

發表內容顯示，TGFB2 不僅是預後標記，更是一種生物學背景設定因子，決定患者能否從紫杉烷類等標準化療中獲益。 這個發現與 Sapu 的紫杉烷類療法計劃 Sapu-001 有直接關聯，該計劃目的是透過精準的患者篩選和完善用藥方案，提高紫杉烷類藥物的療效及耐受性。

Sapu BioScience 一直致力於開發針對 TGFB2 的反義療法，並於腫瘤學範疇圍繞此途徑建立了其中一個最深入的專屬知識庫。 該項工作已建立廣泛的知識產權，涵蓋了多種腫瘤類型和治療環境對 TGFB2 的調控。

Sapu BioScience 行政總裁 Vuong Trieu 博士透露：「紫杉烷類藥物仍然是乳癌治療的骨幹，但對許多患者的效益有限，或具有不必要的毒性。 此研究顯示，由 TGFB2 定義的腫瘤生物學對化療反應有重大影響，透過更精準的患者篩選而帶來改善治療成效的明確機會。 TGFB2 反義技術與 Sapu-001 共同組成了一套連貫而精準的腫瘤學策略——兼顧通路級別的生物學與完善的化療用藥方式。」

關於 Sapu-001

Sapu-001（注射用紫杉醇納米粒技術）由一支在紫杉烷類藥物開發方面成績卓著的團隊帶領。 Sapu BioScience 領導層團隊的成員在 Abraxane®（首款白蛋白結合型紫杉醇納米夥粒製劑）以及 Cynviloq™（一種以聚合物膠束為基礎、旨在消除溶劑相關毒性的紫杉醇製劑）的開發與商業化過程中發揮了關鍵作用。 Sapu-001 直接傳承了這項優勢，將納米粒技術配方的專業知識與由 TGFB2 驅動的生物學見解互相結合。

