Bigbank AS-i 2026. aasta finantskalender

Bigbank AS kinnitas panga 2026. majandusaasta finantskalendri.

2026. aastal plaanib Bigbank avalikustada informatsiooni järgnevatel aegadel:

19.02.20262025. aasta IV kvartali ja 2025. aasta auditeerimata tulemused
25.02.2026Jaanuari tulemused
27.02.20262025. aasta auditeeritud aastaaruanne 
12.03.2026Veebruari tulemused
23.04.2026I kvartali vahearuanne  
14.05.2026Aprilli tulemused 
11.06.2026Mai tulemused
23.07.2026II kvartali vahearuanne
13.08.2026Juuli tulemused
10.09.2026Augusti tulemused
22.10.2026III kvartali vahearuanne
12.11.2026Oktoobri tulemused
10.12.2026Novembri tulemused


Rohkem kui 30-aastase tegevusajalooga Bigbank AS (www.bigbank.ee) on Eesti kapitalile kuuluv kommertspank. 30.11.2025 seisuga oli panga bilansimaht kokku 3,2 miljardit eurot ning omakapital 298 miljonit eurot. Üheksas riigis tegutseval pangal on kokku üle 176 000 aktiivse kliendi ning üle 600 töötaja. Reitinguagentuur Moody’s on väljastanud Bigbankile pikaajalise pangahoiuste reitingu tasemel Ba1 ning baaskrediidireitingu (BCA) ja kohandatud BCA tasemel Ba2.

