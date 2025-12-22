Bigbank AS-i 2026. aasta finantskalender

Bigbank AS kinnitas panga 2026. majandusaasta finantskalendri.
2026. aastal plaanib Bigbank avalikustada informatsiooni järgnevatel aegadel:
|19.02.2026
|2025. aasta IV kvartali ja 2025. aasta auditeerimata tulemused
|25.02.2026
|Jaanuari tulemused
|27.02.2026
|2025. aasta auditeeritud aastaaruanne
|12.03.2026
|Veebruari tulemused
|23.04.2026
|I kvartali vahearuanne
|14.05.2026
|Aprilli tulemused
|11.06.2026
|Mai tulemused
|23.07.2026
|II kvartali vahearuanne
|13.08.2026
|Juuli tulemused
|10.09.2026
|Augusti tulemused
|22.10.2026
|III kvartali vahearuanne
|12.11.2026
|Oktoobri tulemused
|10.12.2026
|Novembri tulemused
Rohkem kui 30-aastase tegevusajalooga Bigbank AS (www.bigbank.ee) on Eesti kapitalile kuuluv kommertspank. 30.11.2025 seisuga oli panga bilansimaht kokku 3,2 miljardit eurot ning omakapital 298 miljonit eurot. Üheksas riigis tegutseval pangal on kokku üle 176 000 aktiivse kliendi ning üle 600 töötaja. Reitinguagentuur Moody’s on väljastanud Bigbankile pikaajalise pangahoiuste reitingu tasemel Ba1 ning baaskrediidireitingu (BCA) ja kohandatud BCA tasemel Ba2.
Lisainfo:
Argo Kiltsmann
Juhatuse liige
Telefon: +372 5393 0833
E-mail: argo.kiltsmann@bigbank.ee
www.bigbank.ee