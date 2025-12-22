Bigbank AS-i 2026. aasta finantskalender

Bigbank AS kinnitas panga 2026. majandusaasta finantskalendri.

2026. aastal plaanib Bigbank avalikustada informatsiooni järgnevatel aegadel:

19.02.2026 2025. aasta IV kvartali ja 2025. aasta auditeerimata tulemused 25.02.2026 Jaanuari tulemused 27.02.2026 2025. aasta auditeeritud aastaaruanne 12.03.2026 Veebruari tulemused 23.04.2026 I kvartali vahearuanne 14.05.2026 Aprilli tulemused 11.06.2026 Mai tulemused 23.07.2026 II kvartali vahearuanne 13.08.2026 Juuli tulemused 10.09.2026 Augusti tulemused 22.10.2026 III kvartali vahearuanne 12.11.2026 Oktoobri tulemused 10.12.2026 Novembri tulemused





Rohkem kui 30-aastase tegevusajalooga Bigbank AS (www.bigbank.ee) on Eesti kapitalile kuuluv kommertspank. 30.11.2025 seisuga oli panga bilansimaht kokku 3,2 miljardit eurot ning omakapital 298 miljonit eurot. Üheksas riigis tegutseval pangal on kokku üle 176 000 aktiivse kliendi ning üle 600 töötaja. Reitinguagentuur Moody’s on väljastanud Bigbankile pikaajalise pangahoiuste reitingu tasemel Ba1 ning baaskrediidireitingu (BCA) ja kohandatud BCA tasemel Ba2.

Lisainfo:

Argo Kiltsmann

Juhatuse liige

Telefon: +372 5393 0833

E-mail: argo.kiltsmann@bigbank.ee

www.bigbank.ee