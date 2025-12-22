Mowi inngår strategisk partnerskap på fôr med Skretting/Nutreco

(Bergen, 22. desember 2025) Mowi inngår strategisk og industrielt partnerskap med Skretting/Nutreco for å produsere fôr på Skretting-formulering for å gjøre Mowi til et enda bedre oppdrettsselskap.

I mars startet Mowi en strategisk gjennomgang av selskapets integrerte fôrdivisjon for å se på best mulig organisering av enheten. Denne prosessen er nå ferdig, og Mowi har nå valgt å inngå et strategisk og industrielt partnerskap med den Nutreco-eide fôrprodusenten Skretting. Mowis integrerte fôrdivisjon vil bestå og fortsette å produsere fôr på selskapets to fabrikker i Bjugn, Norge, og Kyleakin, Skottland, med utgangspunkt i Skrettings fôrformulering og innkjøpsbetingelser. Skretting/Nutreco er med sin 125 års historie en av verdens fremste fôrprodusenter innenfor akvakultur.

– Mowi og Skretting passer svært godt sammen, og dette partnerskapet er vår foretrukne løsning. Jeg er trygg på at dette partnerskapet med Skretting/Nutreco vil gjøre Mowi til en enda bedre oppdretter, sier konsernsjef i Mowi, Ivan Vindheim.

Fôr er en av de viktigste innsatsfaktorene i oppdrett av atlantisk laks og utgjør om lag 40% av produksjonskostnadene. Mowi forventer at partnerskapet med Skretting/Nutreco vil føre til mer enn 650 millioner kroner (MEUR 55) i netto årlige kostnadsbesparelser gjennom forbedret fôr-formulering, innkjøp og logistikk. Samtidig vil Mowis integrerte fôrdivisjon fortsette som før og er estimert til å bidra med 825 millioner kroner (MEUR 70) til konsernets brutto driftsresultat i 2026. Til sammen utgjør det 1,475 millioner kroner (MEUR 125) i totalt bidrag som tilsvarer et resultat på 1,70 kroner (EUR 0,14) per aksje. I EBIT/kg utgjør dette 2,10 kroner (EUR/kg 0,18) for konsernet og 2,60 kroner (EUR/kg 0,22) for Mowi Norge.

– Med denne avtalen sikrer Mowi seg det beste fôret og de laveste fôrkostnadene i næringen, sier Vindheim.

Skretting har vært en av Mowis fôrleverandører i flere tiår, og er kjent for å levere laksefôr av høy kvalitet til en konkurransedyktig pris. Etter hvert som fôrproduksjon har blitt stadig mer kompleks, har ernæringsfaglig kompetanse og forskning og utvikling blitt enda viktigere de siste årene, og Mowi vil betale et mindre årlig vederlag for dette. Vindheim sier det å gå sammen med en partner som ligger helt i front på kompetanse og innovasjon har vært strategisk viktig for Mowi i vurderingene.

– Vi kjenner Skretting-teamet svært godt, og har hatt et utmerket samarbeid med dem i flere tiår. Nå tar vi samarbeidet til et nytt nivå og formaliserer hvordan vi kan sikre ytterligere innovasjon og kostnadsforbedringer. Denne partnerskapsmodellen representerer en trygg løsning for Mowi, samtidig som den sikrer kostnadsbesparelser fra dag én gjennom forbedret fôrformulering og optimalisert innkjøp, sier Vindheim.

Mowi har produsert sitt eget fôr siden 2014 og Vindheim mener selskapets integrerte modell i partnerskap med Skretting/Nutreco vil gi Mowi et konkurransefortrinn fremover.

– En stor fordel for Mowi med dette samarbeidet er at vi kan beholde vår egen fôr-divisjon, med svært kompetente og dyktige mennesker og to toppmoderne fabrikker i Norge og Skottland. Det gjør også at vi beholder den svært lønnsomme fôrverdikjeden. Det er også grunn til å tro at fôrmarkedet vil fortsette å stramme seg til i årene som kommer, noe som vil gjøre denne delen av verdikjeden enda mer lønnsom, mener Vindheim.

