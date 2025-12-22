Periodinis pranešimas dėl banko savų akcijų įsigijimo ir jo rezultatų (3 savaitė)

Šiame pranešime pateikiama informacija apie AB Artea banko (toliau – Bankas) sandorius, atliktus vykdant Banko savų akcijų įsigijimą pagal 2025-11-26 paskelbtą Banko savų akcijų supirkimo programą per žemiau nurodytą laikotarpį.
Laikotarpis, kuriuo buvo vykdomas Banko savų akcijų įsigijimas pagal programą – 2025-12-01 – 2025-12-19.
Laikotarpis, už kurį teikiamas šis periodinis pranešimas – 2025-12-15 – 2025-12-19.
Kita informacija:
|Sandorių apžvalga
|Data
|Bendras dienos įsigytų akcijų kiekis (vnt.)
|Svertinis kainos vidurkis (EUR)
|Suminė sandorių vertė (EUR)
|2025.12.15
|175.000
|0,921
|161.100,01
|2025.12.16
|91.067
|0,917
|83.489,61
|2025.12.17
|175.000
|0,920
|161.050,02
|2025.12.18
|150.000
|0,920
|138.000,00
|2025.12.19
|100.000
|0,924
|92.402,54
|Viso įsigyta per einamąją savaitę
|691.067
|0,920
|636.042,18
|Viso įsigyta per programos laikotarpį
|1.773.482
|0,924
|1.638.432,21
Banko turimos savos supirktos akcijos: 4.752.665 vnt.
Atlikus pirmiau nurodytus sandorius, Bankui iš viso priklausys 5.443.732 vnt. nuosavų akcijų, atitinkančių 0,83 % visų Banko išleistų akcijų.
