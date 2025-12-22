KALMAR OYJ, LEHDISTÖTIEDOTE, 22.12.2025 KLO 10:00

Kalmar siirtää ja modernisoi kaksi satamanosturia Eurogaten Wilhelmshavenin terminaalissa

Kalmar on tehnyt Eurogate Container Terminal Wilhelmshaven (CTW) kanssa sopimuksen kahden ZPMC-satamanosturin (STS, Ship to Shore) siirtämisestä ja modernisoinnista. Projekti kuuluu Kalmarin modernisointipalveluihin ja sen tarkoituksena on pidentää asiakkaan kaluston käyttöikää. Suuri tilaus kirjattiin Kalmarin vuoden 2025 neljännen vuosineljänneksen tilauksiin.

Monimutkainen projekti sisältää nosturin kuljetuksen valmistelun ja toteutuksen nosturialuksella, jossa on vedenalaiset kellukerungot, sekä nosturin laajat mekaaniset ja sähköiset muutokset. Kalmar vastaa koko prosessista, käyttöönoton ja testauksen mukaan lukien, varmistaakseen laitteen toimivuuden Wilhelmshavenin terminaaliin toimituksen jälkeen. Projektin on määrä valmistua vuoden 2026 toisen vuosineljänneksen loppuun mennessä.

Tilaus on esimerkki Kalmarin palveluliiketoiminnan kasvattamisen strategisesta painopisteestä sekä toimimisesta todellisena asiantuntijakumppanina, riippumatta laitteiden alkuperäisestä valmistajasta. Kalmar tukee asiakkaita heidän laitteidensa elinkaaren hallinnassa turvallisesti ja tehokkaasti, ja tarjoaa suunnitteluosaamistaan kaikkiin nosturien päivitykseen liittyviin toimiin.

Holger Bomm, Eurogate CTW:n toimitusjohtaja: "Päätöksemme valita Kalmar perustui pitkäaikaiseen suhteeseemme. Aikaisemmista korotusprojekteista saadun kokemuksen perusteella tiesimme, että Kalmar pystyy toimittamaan oikean teknisen ratkaisun. Luotamme heidän asiantuntemukseensa monimutkaisten muutosten hoitamisessa sekä kykyyn saada työ tehdyksi."

Fred Jansen, Senior Service and Sales Manager, Benelux, Kalmar Netherlands B.V.: "Olemme innoissamme yhteistyön jatkamisesta ja Eurogaten terminaalitoimintojen optimoinnin tukemisesta. Tämän mittakaavan nostureiden siirtäminen ja päivittäminen vaatii syvällistä teknistä osaamista ja tarkkaa toteutusta."

Uwe Pietryga, Sales Manager, Kalmar Germany: "Olen ollut mukana neuvotteluissa alusta alkaen ja nähnyt kuinka tiimimme ovat yhdistäneet voimansa ratkaistakseen monimutkaisia haasteita. Luotan täysin tiimimme kykyyn toteuttaa tämä projekti menestyksekkäästi, todistaen jälleen kerran, että olemme ensisijainen kumppani monimutkaisissa raskaiden nostureiden projekteissa."



Thomas Malmborg, johtaja, Kalmar Services, thomas.malmborg@kalmarglobal.com



Jenni Laukkonen, markkinointi ja viestintäjohtaja, Kalmar Services, puh. +358 40 8322 331, jenni.laukkonen@kalmarglobal.com

Kalmar (Nasdaq Helsinki: KALMAR) liikuttaa hyödykkeitä kriittisissä toimitusketjuissa maailmanlaajuisesti, ja sen visiona on olla edelläkävijä kestävän materiaalien käsittelyn laitteissa ja palveluissa. Yhtiö tarjoaa laajan valikoiman uraauurtavia raskaiden materiaalien käsittelylaitteita ja palveluja satamille ja terminaaleille, jakelukeskuksille, valmistavalle teollisuudelle ja raskaan logistiikan tarpeisiin. Kalmar toimii maailmanlaajuisesti yli 120 maassa ja työllistää noin 5 200 henkilöä. Kalmarin pääkonttori sijaitsee Helsingissä, Suomessa. Yhtiön liikevaihto vuonna 2024 oli noin 1,7 miljardia euroa. www.kalmarglobal.com

