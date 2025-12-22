Nasdaq Copenhagen
Euronext Dublin
London Stock Exchange
Finanstilsynet
Øvrige interessenter
Dato 22. december 2025
Aktietilbagekøbsprogram - uge 51
Aktietilbagekøbsprogrammet løber i perioden fra og med den 2. juni 2025 og til og med den 30. januar 2026, jf. selskabsmeddelelse af 2. juni 2025.
I perioden vil banken tilbagekøbe egne aktier for op til maksimalt 1.000 mio. kroner, dog vil der maksimalt kunne erhverves 1.600.000 stk. aktier under aktietilbagekøbsprogrammet.
Programmet gennemføres i henhold til EU-Kommissionens forordning nr. 596/2014 af 16. april 2014 og EU-Kommissionens delegerede forordning nr. 2016/1052 af 8. marts 2016, der tilsammen udgør ”Safe Harbour”-reguleringen.
Følgende transaktioner er foretaget under aktietilbagekøbsprogrammet:
|Dato
|Antal aktier (stk.)
|Gennemsnitlig
købspris (kroner)
|Tilbagekøbt i alt
under programmet (kroner)
|I alt i henhold til seneste meddelelse
|612.277
|1.426,84
|873.619.114
|15. december 2025
|3.000
|1.451,16
|4.353.480
|16. december 2025
|3.000
|1.456,56
|4.369.680
|17. december 2025
|3.000
|1.477,04
|4.431.120
|18. december 2025
|2.500
|1.484,59
|3.711.475
|19. december 2025
|2.000
|1.514,84
|3.029.680
|I alt under det nuværende aktietilbagekøbsprogram
|625.777
|1.427,85
|893.514.549
|Tilbagekøbt under aktietilbagekøbsprogrammet
eksekveret i perioden 28. januar 2025 - 28. maj 2025
|414.200
|1.207,12
|499.988.706
|I alt tilbagekøbt
|1.039.977
|1.339,94
|1.393.503.255
Efter ovennævnte transaktioner ejer Ringkjøbing Landbobank nu følgende antal egne aktier, eksklusive bankens handelsbeholdning og investering på vegne af kunder:
- 1.039.977 stk. aktier under ovennævnte aktietilbagekøbsprogrammer svarende til 4,10 % af bankens aktiekapital.
I overensstemmelse med den ovennævnte forordning m.v. er transaktionerne relateret til aktietilbagekøbsprogrammet på de nævnte rapporteringsdage vedhæftet nærværende selskabsmeddelelse i detaljeret form.
Med venlig hilsen
Ringkjøbing Landbobank
John Fisker
Adm. direktør
Detaljeret oversigt over transaktionerne på de ovennævnte rapporteringsdage
|Volumen
|Pris
|Handelssted
|Dato/tidspunkt
|11
|1445
|XCSE
|20251215 9:00:21.754000
|11
|1441
|XCSE
|20251215 9:04:55.255000
|21
|1442
|XCSE
|20251215 9:09:58.451000
|11
|1441
|XCSE
|20251215 9:25:55.629000
|10
|1441
|XCSE
|20251215 9:25:55.629000
|22
|1440
|XCSE
|20251215 9:25:56.260000
|5
|1440
|XCSE
|20251215 9:25:57.328000
|3
|1440
|XCSE
|20251215 9:25:57.328000
|4
|1438
|XCSE
|20251215 9:28:32.708000
|7
|1438
|XCSE
|20251215 9:28:32.708000
|10
|1438
|XCSE
|20251215 9:28:32.708000
|10
|1443
|XCSE
|20251215 9:40:33.947000
|6
|1443
|XCSE
|20251215 9:40:33.947000
|4
|1443
|XCSE
|20251215 9:40:33.947000
|11
|1442
|XCSE
|20251215 9:53:38.199000
|10
|1442
|XCSE
|20251215 9:53:38.199000
|11
|1442
|XCSE
|20251215 9:53:38.199000
|10
|1442
|XCSE
|20251215 9:53:38.199000
|5
|1442
|XCSE
|20251215 9:56:47.763000
|16
|1442
|XCSE
|20251215 9:56:47.766000
|10
|1442
|XCSE
|20251215 9:56:47.766000
|5
|1442
|XCSE
|20251215 9:56:47.766000
|22
|1444
|XCSE
|20251215 10:11:26.573000
|10
|1444
|XCSE
|20251215 10:11:26.573000
|11
|1444
|XCSE
|20251215 10:11:26.573000
|3
|1443
|XCSE
|20251215 10:11:47.906000
|11
|1442
|XCSE
|20251215 10:16:35.452000
|11
|1442
|XCSE
|20251215 10:16:35.452000
|85
|1440
|XCSE
|20251215 10:21:54.529653
|42
|1444
|XCSE
|20251215 10:28:01.472000
|11
|1443
|XCSE
|20251215 10:30:05.129000
|10
|1443
|XCSE
|20251215 10:30:05.129000
|43
|1448
|XCSE
|20251215 10:40:04.697000
|32
|1448
|XCSE
|20251215 10:52:48.079000
|11
|1448
|XCSE
|20251215 10:52:48.079000
|21
|1446
|XCSE
|20251215 11:08:29.992000
|6
|1446
|XCSE
|20251215 11:08:29.992000
|1
|1446
|XCSE
|20251215 11:08:29.992000
|3
|1446
|XCSE
|20251215 11:08:29.992000
|6
|1447
|XCSE
|20251215 11:20:29.772000
|12
|1447
|XCSE
|20251215 11:20:29.772000
|3
|1447
|XCSE
|20251215 11:20:29.772000
|4
|1447
|XCSE
|20251215 11:34:43.669000
|52
|1448
|XCSE
|20251215 11:42:51.214000
|6
|1448
|XCSE
|20251215 11:42:51.217000
|3
|1448
|XCSE
|20251215 11:42:51.217000
|11
|1448
|XCSE
|20251215 11:42:51.220000
|4
|1448
|XCSE
|20251215 11:42:51.220000
|83
|1447
|XCSE
|20251215 11:54:06.016000
|21
|1447
|XCSE
|20251215 11:55:52.656000
|10
|1447
|XCSE
|20251215 11:55:52.656000
|11
|1447
|XCSE
|20251215 12:06:23.634000
|11
|1447
|XCSE
|20251215 12:06:23.634000
|6
|1448
|XCSE
|20251215 12:20:43.397000
|2
|1448
|XCSE
|20251215 12:20:43.397000
|22
|1448
|XCSE
|20251215 12:20:44.817000
|3
|1448
|XCSE
|20251215 12:20:44.817000
|11
|1455
|XCSE
|20251215 12:37:13.484000
|5
|1455
|XCSE
|20251215 12:40:17.484000
|6
|1455
|XCSE
|20251215 12:40:17.484000
|85
|1454
|XCSE
|20251215 12:43:49.466000
|32
|1454
|XCSE
|20251215 12:50:16.782000
|7
|1453
|XCSE
|20251215 12:56:17.209000
|5
|1453
|XCSE
|20251215 12:58:12.231000
|10
|1453
|XCSE
|20251215 13:02:36.034000
|7
|1453
|XCSE
|20251215 13:02:36.034000
|1
|1453
|XCSE
|20251215 13:02:36.034000
|4
|1453
|XCSE
|20251215 13:02:36.034000
|21
|1452
|XCSE
|20251215 13:05:58.200000
|12
|1452
|XCSE
|20251215 13:05:58.200000
|11
|1452
|XCSE
|20251215 13:05:58.200000
|10
|1452
|XCSE
|20251215 13:05:58.200000
|11
|1452
|XCSE
|20251215 13:05:58.200000
|11
|1452
|XCSE
|20251215 13:05:58.200000
|11
|1451
|XCSE
|20251215 13:14:25.390000
|10
|1451
|XCSE
|20251215 13:14:25.390000
|12
|1453
|XCSE
|20251215 13:19:32.358000
|7
|1453
|XCSE
|20251215 13:20:09.666000
|7
|1454
|XCSE
|20251215 13:23:01.397000
|9
|1454
|XCSE
|20251215 13:23:01.397000
|1
|1454
|XCSE
|20251215 13:26:01.397000
|15
|1454
|XCSE
|20251215 13:26:01.397000
|5
|1454
|XCSE
|20251215 13:26:01.397000
|11
|1453
|XCSE
|20251215 13:43:57.928000
|11
|1453
|XCSE
|20251215 13:43:57.928000
|11
|1453
|XCSE
|20251215 13:43:57.928000
|22
|1454
|XCSE
|20251215 13:52:54.916000
|22
|1454
|XCSE
|20251215 14:09:18.397000
|2
|1454
|XCSE
|20251215 14:09:18.397000
|2
|1454
|XCSE
|20251215 14:09:18.417000
|1
|1454
|XCSE
|20251215 14:09:18.417000
|21
|1453
|XCSE
|20251215 14:21:18.537000
|22
|1452
|XCSE
|20251215 14:33:02.265000
|10
|1452
|XCSE
|20251215 14:33:02.265000
|11
|1452
|XCSE
|20251215 14:33:02.265000
|10
|1452
|XCSE
|20251215 14:33:02.265000
|21
|1451
|XCSE
|20251215 14:41:12.183000
|22
|1450
|XCSE
|20251215 14:43:14.077000
|35
|1449
|XCSE
|20251215 15:03:15.862000
|9
|1451
|XCSE
|20251215 15:10:08.938000
|1
|1451
|XCSE
|20251215 15:10:08.938000
|7
|1451
|XCSE
|20251215 15:10:08.938000
|1
|1451
|XCSE
|20251215 15:10:08.938000
|14
|1450
|XCSE
|20251215 15:12:01.397000
|30
|1450
|XCSE
|20251215 15:12:01.397000
|20
|1449
|XCSE
|20251215 15:18:39.199000
|41
|1453
|XCSE
|20251215 15:34:24.070000
|24
|1453
|XCSE
|20251215 15:44:07.371000
|27
|1453
|XCSE
|20251215 15:44:07.371000
|2
|1453
|XCSE
|20251215 15:44:07.371000
|6
|1453
|XCSE
|20251215 15:47:53.896000
|2
|1453
|XCSE
|20251215 15:47:53.896000
|11
|1453
|XCSE
|20251215 15:50:10.014000
|4
|1453
|XCSE
|20251215 15:50:10.014000
|4
|1453
|XCSE
|20251215 15:50:49.454000
|1
|1453
|XCSE
|20251215 15:50:49.454000
|4
|1453
|XCSE
|20251215 15:52:00.373000
|8
|1453
|XCSE
|20251215 15:52:00.373000
|15
|1453
|XCSE
|20251215 15:52:00.373000
|5
|1453
|XCSE
|20251215 15:52:00.373000
|10
|1455
|XCSE
|20251215 15:55:28.445000
|7
|1455
|XCSE
|20251215 16:01:34.726000
|5
|1456
|XCSE
|20251215 16:06:13.842000
|50
|1455
|XCSE
|20251215 16:17:21.856551
|1
|1455
|XCSE
|20251215 16:18:20.415000
|1
|1455
|XCSE
|20251215 16:18:20.415000
|40
|1455
|XCSE
|20251215 16:18:20.417000
|11
|1455
|XCSE
|20251215 16:18:20.417000
|10
|1455
|XCSE
|20251215 16:18:20.417000
|50
|1455
|XCSE
|20251215 16:18:20.417115
|2
|1455
|XCSE
|20251215 16:18:20.417115
|41
|1455
|XCSE
|20251215 16:18:20.417209
|9
|1455
|XCSE
|20251215 16:18:20.417243
|22
|1455
|XCSE
|20251215 16:24:25.938000
|10
|1455
|XCSE
|20251215 16:24:25.938000
|40
|1455
|XCSE
|20251215 16:25:39.255556
|28
|1455
|XCSE
|20251215 16:25:39.255617
|12
|1455
|XCSE
|20251215 16:25:39.255637
|13
|1455
|XCSE
|20251215 16:27:01.263537
|22
|1455
|XCSE
|20251215 16:27:07.550934
|4
|1455
|XCSE
|20251215 16:27:07.550992
|50
|1454
|XCSE
|20251215 16:37:53.408688
|50
|1454
|XCSE
|20251215 16:37:53.408692
|50
|1454
|XCSE
|20251215 16:37:53.408779
|50
|1454
|XCSE
|20251215 16:37:53.408796
|50
|1454
|XCSE
|20251215 16:37:53.408828
|50
|1454
|XCSE
|20251215 16:37:53.424214
|50
|1454
|XCSE
|20251215 16:37:53.424241
|2
|1454
|XCSE
|20251215 16:37:53.424241
|50
|1454
|XCSE
|20251215 16:37:53.424268
|50
|1454
|XCSE
|20251215 16:37:53.424422
|50
|1454
|XCSE
|20251215 16:37:53.424557
|50
|1454
|XCSE
|20251215 16:37:53.424678
|50
|1454
|XCSE
|20251215 16:37:53.424722
|2
|1454
|XCSE
|20251215 16:37:53.424722
|50
|1454
|XCSE
|20251215 16:37:53.424754
|20
|1454
|XCSE
|20251215 16:37:53.433720
|30
|1454
|XCSE
|20251215 16:37:53.433813
|50
|1454
|XCSE
|20251215 16:37:53.439587
|50
|1454
|XCSE
|20251215 16:37:53.439938
|50
|1454
|XCSE
|20251215 16:37:53.440150
|50
|1454
|XCSE
|20251215 16:37:53.440178
|7
|1454
|XCSE
|20251215 16:37:58.496407
|38
|1454
|XCSE
|20251215 16:38:01.518470
|3
|1454
|XCSE
|20251215 16:38:02.118879
|48
|1456
|XCSE
|20251215 16:39:31.812107
|3
|1460
|XCSE
|20251216 9:11:06.936000
|12
|1460
|XCSE
|20251216 9:12:55.258000
|16
|1460
|XCSE
|20251216 9:15:16.304000
|15
|1460
|XCSE
|20251216 9:15:16.304000
|21
|1458
|XCSE
|20251216 9:24:40.072000
|11
|1457
|XCSE
|20251216 9:25:38.668000
|11
|1455
|XCSE
|20251216 9:26:32.779000
|22
|1457
|XCSE
|20251216 9:40:49.185000
|12
|1461
|XCSE
|20251216 9:48:24.062000
|9
|1461
|XCSE
|20251216 9:48:24.062000
|17
|1461
|XCSE
|20251216 10:01:30.763000
|22
|1462
|XCSE
|20251216 10:10:31.020000
|27
|1464
|XCSE
|20251216 10:18:55.757196
|173
|1464
|XCSE
|20251216 10:18:55.757232
|21
|1464
|XCSE
|20251216 10:18:55.758000
|11
|1463
|XCSE
|20251216 10:25:49.199000
|11
|1463
|XCSE
|20251216 10:25:49.199000
|7
|1465
|XCSE
|20251216 10:39:36.747000
|11
|1464
|XCSE
|20251216 10:39:39.580000
|11
|1464
|XCSE
|20251216 10:53:49.271000
|11
|1464
|XCSE
|20251216 10:53:49.271000
|3
|1464
|XCSE
|20251216 10:53:50.316000
|18
|1464
|XCSE
|20251216 10:53:50.333000
|3
|1464
|XCSE
|20251216 10:53:50.352000
|6
|1464
|XCSE
|20251216 10:53:50.352000
|11
|1464
|XCSE
|20251216 10:54:50.262000
|11
|1462
|XCSE
|20251216 10:56:22.091000
|10
|1462
|XCSE
|20251216 10:56:22.091000
|11
|1460
|XCSE
|20251216 11:00:26.294000
|10
|1460
|XCSE
|20251216 11:00:26.294000
|1
|1459
|XCSE
|20251216 11:14:39.238000
|4
|1459
|XCSE
|20251216 11:14:39.238000
|6
|1459
|XCSE
|20251216 11:14:39.238000
|6
|1459
|XCSE
|20251216 11:14:39.238000
|1
|1462
|XCSE
|20251216 11:25:41.783000
|21
|1462
|XCSE
|20251216 11:25:41.783000
|9
|1464
|XCSE
|20251216 11:40:38.666000
|11
|1463
|XCSE
|20251216 11:41:50.001000
|7
|1463
|XCSE
|20251216 11:41:50.001000
|3
|1463
|XCSE
|20251216 11:41:50.001000
|5
|1462
|XCSE
|20251216 11:44:09.615000
|6
|1462
|XCSE
|20251216 11:44:40.188000
|5
|1462
|XCSE
|20251216 11:44:40.188000
|11
|1461
|XCSE
|20251216 11:45:33.224000
|200
|1460
|XCSE
|20251216 11:45:33.224463
|21
|1459
|XCSE
|20251216 11:45:33.301000
|21
|1459
|XCSE
|20251216 11:49:52.214000
|31
|1458
|XCSE
|20251216 11:59:50.653000
|10
|1458
|XCSE
|20251216 11:59:50.653000
|10
|1458
|XCSE
|20251216 11:59:50.653000
|17
|1458
|XCSE
|20251216 11:59:50.653332
|283
|1458
|XCSE
|20251216 11:59:50.653347
|11
|1456
|XCSE
|20251216 11:59:55.086000
|5
|1456
|XCSE
|20251216 12:10:09.610000
|2
|1456
|XCSE
|20251216 12:10:09.610000
|2
|1456
|XCSE
|20251216 12:10:09.610000
|11
|1458
|XCSE
|20251216 12:10:15.015000
|11
|1457
|XCSE
|20251216 12:10:15.519000
|22
|1458
|XCSE
|20251216 12:25:52.340000
|32
|1457
|XCSE
|20251216 12:31:36.501000
|22
|1456
|XCSE
|20251216 12:31:44.045000
|11
|1454
|XCSE
|20251216 12:34:13.237000
|11
|1454
|XCSE
|20251216 12:35:45.324000
|22
|1455
|XCSE
|20251216 12:48:14.369000
|11
|1454
|XCSE
|20251216 12:53:26.822000
|11
|1454
|XCSE
|20251216 12:53:26.822000
|12
|1454
|XCSE
|20251216 12:53:26.822000
|10
|1454
|XCSE
|20251216 12:53:26.822000
|11
|1453
|XCSE
|20251216 13:21:17.179000
|21
|1453
|XCSE
|20251216 13:23:27.347000
|10
|1453
|XCSE
|20251216 13:23:27.347000
|11
|1452
|XCSE
|20251216 13:26:29.093000
|5
|1452
|XCSE
|20251216 13:26:29.093262
|16
|1452
|XCSE
|20251216 13:26:29.093319
|279
|1452
|XCSE
|20251216 13:26:29.093431
|11
|1450
|XCSE
|20251216 13:27:00.280000
|30
|1453
|XCSE
|20251216 13:34:31.720000
|30
|1452
|XCSE
|20251216 13:41:58.186000
|13
|1452
|XCSE
|20251216 13:41:58.186000
|11
|1453
|XCSE
|20251216 14:24:57.500000
|10
|1453
|XCSE
|20251216 14:24:57.500000
|32
|1453
|XCSE
|20251216 14:29:01.781000
|37
|1453
|XCSE
|20251216 14:29:01.781000
|44
|1453
|XCSE
|20251216 14:38:54.304000
|11
|1454
|XCSE
|20251216 14:51:16.399000
|9
|1454
|XCSE
|20251216 14:53:00.400000
|2
|1454
|XCSE
|20251216 14:53:00.400000
|22
|1452
|XCSE
|20251216 14:53:57.093000
|11
|1452
|XCSE
|20251216 14:53:57.093000
|10
|1452
|XCSE
|20251216 14:53:57.093000
|10
|1453
|XCSE
|20251216 15:00:55.256000
|1
|1453
|XCSE
|20251216 15:00:55.256000
|11
|1453
|XCSE
|20251216 15:02:07.400000
|11
|1453
|XCSE
|20251216 15:03:19.399000
|5
|1453
|XCSE
|20251216 15:04:32.400000
|6
|1453
|XCSE
|20251216 15:04:32.400000
|21
|1451
|XCSE
|20251216 15:04:36.821000
|1
|1451
|XCSE
|20251216 15:04:36.840000
|1
|1451
|XCSE
|20251216 15:04:36.841000
|55
|1451
|XCSE
|20251216 15:04:36.842000
|6
|1451
|XCSE
|20251216 15:04:36.842000
|5
|1451
|XCSE
|20251216 15:04:36.842000
|76
|1452
|XCSE
|20251216 15:12:11.900000
|11
|1452
|XCSE
|20251216 15:12:11.900000
|11
|1452
|XCSE
|20251216 15:12:11.900000
|11
|1452
|XCSE
|20251216 15:12:11.900000
|11
|1455
|XCSE
|20251216 15:38:21.971000
|11
|1455
|XCSE
|20251216 15:38:49.403000
|13
|1456
|XCSE
|20251216 15:38:52.147000
|2
|1456
|XCSE
|20251216 15:38:52.152000
|44
|1456
|XCSE
|20251216 15:38:52.156000
|2
|1456
|XCSE
|20251216 15:38:52.159000
|1
|1456
|XCSE
|20251216 15:38:52.159000
|12
|1456
|XCSE
|20251216 15:39:07.994000
|29
|1456
|XCSE
|20251216 15:39:07.994000
|10
|1456
|XCSE
|20251216 15:39:07.994000
|21
|1456
|XCSE
|20251216 15:41:01.238000
|1
|1456
|XCSE
|20251216 15:41:01.238000
|3
|1456
|XCSE
|20251216 15:41:01.238000
|8
|1456
|XCSE
|20251216 15:41:01.238000
|11
|1456
|XCSE
|20251216 15:41:01.238000
|11
|1456
|XCSE
|20251216 15:41:01.238000
|10
|1458
|XCSE
|20251216 15:45:10.716000
|11
|1458
|XCSE
|20251216 15:45:10.716000
|18
|1457
|XCSE
|20251216 15:48:34.114000
|1
|1457
|XCSE
|20251216 15:48:34.134000
|2
|1457
|XCSE
|20251216 15:49:59.062000
|2
|1457
|XCSE
|20251216 15:49:59.062000
|8
|1459
|XCSE
|20251216 16:00:59.710000
|11
|1459
|XCSE
|20251216 16:02:00.024000
|11
|1458
|XCSE
|20251216 16:02:26.560000
|22
|1458
|XCSE
|20251216 16:06:46.799000
|9
|1458
|XCSE
|20251216 16:07:50.798000
|2
|1458
|XCSE
|20251216 16:07:50.798000
|44
|1457
|XCSE
|20251216 16:10:33.691000
|22
|1458
|XCSE
|20251216 16:12:12.126000
|11
|1458
|XCSE
|20251216 16:12:12.126000
|11
|1457
|XCSE
|20251216 16:12:27.969000
|11
|1456
|XCSE
|20251216 16:16:48.479000
|11
|1456
|XCSE
|20251216 16:16:48.479000
|11
|1455
|XCSE
|20251216 16:20:04.619000
|22
|1454
|XCSE
|20251216 16:25:29.581000
|11
|1454
|XCSE
|20251216 16:29:41.401000
|200
|1453
|XCSE
|20251216 16:30:52.856896
|39
|1453
|XCSE
|20251216 16:31:10.300412
|10
|1469
|XCSE
|20251217 9:01:24.429000
|8
|1471
|XCSE
|20251217 9:14:07.336000
|12
|1471
|XCSE
|20251217 9:14:07.336000
|22
|1469
|XCSE
|20251217 9:16:36.195000
|8
|1468
|XCSE
|20251217 9:16:42.296000
|11
|1467
|XCSE
|20251217 9:21:25.942000
|11
|1466
|XCSE
|20251217 9:21:47.744000
|21
|1471
|XCSE
|20251217 9:33:41.294000
|11
|1469
|XCSE
|20251217 9:38:23.362000
|11
|1466
|XCSE
|20251217 9:39:48.592000
|11
|1468
|XCSE
|20251217 9:48:14.213000
|11
|1466
|XCSE
|20251217 9:52:52.873000
|11
|1465
|XCSE
|20251217 10:03:09.524000
|11
|1465
|XCSE
|20251217 10:03:09.524000
|11
|1463
|XCSE
|20251217 10:03:35.085000
|11
|1463
|XCSE
|20251217 10:03:35.085000
|20
|1464
|XCSE
|20251217 10:23:19.423000
|300
|1475
|XCSE
|20251217 12:03:19.034018
|14
|1470
|XCSE
|20251217 12:34:10.486630
|275
|1470
|XCSE
|20251217 12:34:12.715382
|232
|1471
|XCSE
|20251217 12:50:01.194493
|68
|1471
|XCSE
|20251217 12:50:01.206003
|400
|1469
|XCSE
|20251217 12:53:48.414272
|400
|1476
|XCSE
|20251217 14:39:18.174175
|300
|1484
|XCSE
|20251217 15:15:35.750987
|255
|1484
|XCSE
|20251217 15:23:03.765873
|45
|1484
|XCSE
|20251217 15:23:03.765881
|180
|1489
|XCSE
|20251217 15:45:24.454779
|320
|1489
|XCSE
|20251217 15:45:24.454801
|12
|1486
|XCSE
|20251218 9:10:54.219000
|12
|1486
|XCSE
|20251218 9:10:54.219000
|11
|1485
|XCSE
|20251218 9:11:37.980000
|11
|1485
|XCSE
|20251218 9:12:24.338000
|21
|1481
|XCSE
|20251218 9:13:03.898000
|11
|1480
|XCSE
|20251218 9:13:05.298000
|21
|1482
|XCSE
|20251218 9:19:35.972000
|11
|1480
|XCSE
|20251218 9:28:05.591000
|10
|1480
|XCSE
|20251218 9:28:05.591000
|22
|1480
|XCSE
|20251218 9:41:34.687000
|22
|1480
|XCSE
|20251218 9:41:34.689000
|21
|1481
|XCSE
|20251218 9:50:01.020000
|10
|1481
|XCSE
|20251218 9:50:01.020000
|11
|1481
|XCSE
|20251218 9:50:01.084000
|2
|1478
|XCSE
|20251218 9:52:56.713000
|300
|1480
|XCSE
|20251218 9:53:46.799316
|200
|1480
|XCSE
|20251218 9:53:57.462894
|11
|1478
|XCSE
|20251218 9:54:29.187000
|11
|1480
|XCSE
|20251218 10:04:18.228000
|21
|1482
|XCSE
|20251218 10:08:17.597000
|25
|1485
|XCSE
|20251218 10:16:18.537000
|18
|1485
|XCSE
|20251218 10:16:18.537000
|22
|1485
|XCSE
|20251218 10:19:19.091000
|11
|1484
|XCSE
|20251218 10:20:49.814000
|11
|1483
|XCSE
|20251218 10:27:11.163000
|8
|1488
|XCSE
|20251218 10:49:32.878000
|32
|1486
|XCSE
|20251218 10:50:15.968000
|23
|1486
|XCSE
|20251218 10:50:15.968000
|11
|1485
|XCSE
|20251218 10:54:36.416000
|50
|1485
|XCSE
|20251218 11:01:50.456182
|786
|1485
|XCSE
|20251218 11:01:50.456182
|10
|1484
|XCSE
|20251218 13:24:17.524000
|11
|1482
|XCSE
|20251218 13:42:34.742000
|11
|1481
|XCSE
|20251218 13:42:37.215000
|1
|1482
|XCSE
|20251218 14:03:11.069000
|11
|1480
|XCSE
|20251218 14:07:52.338000
|1
|1480
|XCSE
|20251218 14:07:52.358000
|1
|1480
|XCSE
|20251218 14:07:52.557000
|5
|1481
|XCSE
|20251218 14:12:16.986000
|1
|1481
|XCSE
|20251218 14:12:16.986000
|24
|1481
|XCSE
|20251218 14:12:17.005000
|2
|1481
|XCSE
|20251218 14:12:17.006000
|4
|1483
|XCSE
|20251218 14:26:14.878000
|4
|1483
|XCSE
|20251218 14:26:14.878000
|2
|1483
|XCSE
|20251218 14:26:14.878000
|1
|1483
|XCSE
|20251218 14:26:14.878000
|27
|1483
|XCSE
|20251218 14:33:01.919000
|5
|1483
|XCSE
|20251218 14:33:01.919000
|11
|1485
|XCSE
|20251218 14:39:40.402000
|21
|1484
|XCSE
|20251218 14:41:05.493000
|3
|1484
|XCSE
|20251218 14:41:05.513000
|8
|1484
|XCSE
|20251218 14:41:05.532000
|3
|1484
|XCSE
|20251218 14:41:05.532000
|11
|1485
|XCSE
|20251218 14:47:28.020000
|10
|1485
|XCSE
|20251218 14:47:28.073000
|1
|1485
|XCSE
|20251218 14:47:28.094000
|11
|1484
|XCSE
|20251218 14:47:41.191000
|11
|1483
|XCSE
|20251218 14:50:35.310000
|14
|1485
|XCSE
|20251218 15:05:25.059000
|2
|1484
|XCSE
|20251218 15:07:54.532000
|32
|1486
|XCSE
|20251218 15:08:46.601000
|43
|1488
|XCSE
|20251218 15:14:31.922000
|11
|1488
|XCSE
|20251218 15:22:25.862000
|11
|1488
|XCSE
|20251218 15:22:25.862000
|5
|1491
|XCSE
|20251218 15:36:05.470000
|24
|1491
|XCSE
|20251218 15:36:05.470000
|17
|1491
|XCSE
|20251218 15:36:05.470000
|33
|1490
|XCSE
|20251218 15:37:03.416000
|11
|1490
|XCSE
|20251218 15:37:03.416000
|11
|1490
|XCSE
|20251218 15:37:03.416000
|7
|1489
|XCSE
|20251218 15:38:56.024000
|4
|1489
|XCSE
|20251218 15:38:56.024000
|11
|1490
|XCSE
|20251218 15:56:23.500000
|10
|1490
|XCSE
|20251218 15:56:23.500000
|11
|1490
|XCSE
|20251218 15:56:23.500000
|11
|1489
|XCSE
|20251218 15:56:25.120000
|11
|1489
|XCSE
|20251218 15:57:19.867000
|5
|1488
|XCSE
|20251218 15:59:22.737000
|33
|1489
|XCSE
|20251218 16:05:20.272000
|11
|1490
|XCSE
|20251218 16:09:25.863000
|11
|1490
|XCSE
|20251218 16:12:44.510000
|202
|1492
|XCSE
|20251218 16:20:18.249899
|11
|1511
|XCSE
|20251219 9:00:24.472000
|11
|1505
|XCSE
|20251219 9:05:25.611000
|10
|1505
|XCSE
|20251219 9:05:25.611000
|33
|1512
|XCSE
|20251219 9:10:53.726000
|1
|1509
|XCSE
|20251219 9:24:46.091958
|1
|1509
|XCSE
|20251219 9:24:46.092014
|5
|1509
|XCSE
|20251219 9:25:03.329254
|14
|1509
|XCSE
|20251219 9:25:04.185663
|27
|1509
|XCSE
|20251219 9:25:04.185708
|31
|1509
|XCSE
|20251219 9:25:04.185760
|1
|1509
|XCSE
|20251219 9:25:04.185809
|155
|1509
|XCSE
|20251219 9:26:26.038946
|109
|1509
|XCSE
|20251219 9:56:37.775526
|123
|1509
|XCSE
|20251219 9:59:04.899419
|68
|1509
|XCSE
|20251219 10:08:26.036900
|5
|1508
|XCSE
|20251219 10:15:43.911552
|20
|1508
|XCSE
|20251219 10:15:43.911552
|9
|1508
|XCSE
|20251219 10:15:43.911552
|160
|1508
|XCSE
|20251219 10:15:43.911590
|206
|1508
|XCSE
|20251219 10:15:43.911592
|10
|1510
|XCSE
|20251219 10:16:51.388000
|21
|1515
|XCSE
|20251219 10:22:53.414000
|11
|1515
|XCSE
|20251219 10:33:26.524000
|13
|1512
|XCSE
|20251219 10:34:29.579000
|31
|1515
|XCSE
|20251219 10:40:32.573000
|10
|1515
|XCSE
|20251219 10:40:32.573000
|260
|1519
|XCSE
|20251219 14:03:01.488165
|44
|1519
|XCSE
|20251219 14:03:01.488173
|10
|1519
|XCSE
|20251219 14:25:09.673000
|10
|1516
|XCSE
|20251219 14:25:48.188000
|20
|1520
|XCSE
|20251219 14:31:16.009000
|43
|1525
|XCSE
|20251219 14:36:09.621000
|11
|1525
|XCSE
|20251219 14:48:27.204000
|11
|1525
|XCSE
|20251219 14:48:27.204000
|11
|1524
|XCSE
|20251219 14:51:02.572000
|1
|1525
|XCSE
|20251219 15:00:00.508000
|9
|1525
|XCSE
|20251219 15:00:00.508000
|1
|1525
|XCSE
|20251219 15:00:00.508000
|11
|1525
|XCSE
|20251219 15:03:26.113000
|11
|1523
|XCSE
|20251219 15:04:41.309000
|11
|1523
|XCSE
|20251219 15:05:38.900000
|11
|1523
|XCSE
|20251219 15:05:38.900000
|10
|1523
|XCSE
|20251219 15:05:38.900000
|11
|1522
|XCSE
|20251219 15:07:58.848000
|9
|1522
|XCSE
|20251219 15:07:58.848000
|2
|1522
|XCSE
|20251219 15:07:58.848000
|11
|1521
|XCSE
|20251219 15:15:32.231000
|11
|1521
|XCSE
|20251219 15:15:32.231000
|11
|1521
|XCSE
|20251219 15:15:32.231000
|14
|1521
|XCSE
|20251219 15:20:58.822000
|4
|1520
|XCSE
|20251219 15:23:10.391000
|7
|1520
|XCSE
|20251219 15:23:10.391000
|10
|1520
|XCSE
|20251219 15:23:10.391000
|10
|1520
|XCSE
|20251219 15:23:10.391000
|4
|1524
|XCSE
|20251219 15:35:04.223000
|4
|1524
|XCSE
|20251219 15:37:34.039000
|26
|1524
|XCSE
|20251219 15:38:18.219106
|10
|1524
|XCSE
|20251219 15:38:18.219106
|275
|1524
|XCSE
|20251219 15:38:18.219139
Vedhæftet fil