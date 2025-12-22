Aktietilbagekøbsprogram - uge 51

Dato        22. december 2025

Aktietilbagekøbsprogram - uge 51

Aktietilbagekøbsprogrammet løber i perioden fra og med den 2. juni 2025 og til og med den 30. januar 2026, jf. selskabsmeddelelse af 2. juni 2025.

I perioden vil banken tilbagekøbe egne aktier for op til maksimalt 1.000 mio. kroner, dog vil der maksimalt kunne erhverves 1.600.000 stk. aktier under aktietilbagekøbsprogrammet.

Programmet gennemføres i henhold til EU-Kommissionens forordning nr. 596/2014 af 16. april 2014 og EU-Kommissionens delegerede forordning nr. 2016/1052 af 8. marts 2016, der tilsammen udgør ”Safe Harbour”-reguleringen.

Følgende transaktioner er foretaget under aktietilbagekøbsprogrammet:

DatoAntal aktier (stk.)Gennemsnitlig
købspris (kroner)		Tilbagekøbt i alt
under programmet (kroner)
I alt i henhold til seneste meddelelse 612.277 1.426,84 873.619.114
15. december 20253.0001.451,164.353.480
16. december 20253.0001.456,564.369.680
17. december 20253.0001.477,044.431.120
18. december 20252.5001.484,593.711.475
19. december 20252.0001.514,843.029.680
I alt under det nuværende aktietilbagekøbsprogram 625.777 1.427,85 893.514.549
    
Tilbagekøbt under aktietilbagekøbsprogrammet
eksekveret i perioden 28. januar 2025 - 28. maj 2025		414.2001.207,12499.988.706
I alt tilbagekøbt1.039.977 1.339,94 1.393.503.255

Efter ovennævnte transaktioner ejer Ringkjøbing Landbobank nu følgende antal egne aktier, eksklusive bankens handelsbeholdning og investering på vegne af kunder:

  • 1.039.977 stk. aktier under ovennævnte aktietilbagekøbsprogrammer svarende til 4,10 % af bankens aktiekapital.


I overensstemmelse med den ovennævnte forordning m.v. er transaktionerne relateret til aktietilbagekøbsprogrammet på de nævnte rapporteringsdage vedhæftet nærværende selskabsmeddelelse i detaljeret form.

Med venlig hilsen

Ringkjøbing Landbobank

John Fisker
Adm. direktør

VolumenPrisHandelsstedDato/tidspunkt
111445XCSE20251215 9:00:21.754000
111441XCSE20251215 9:04:55.255000
211442XCSE20251215 9:09:58.451000
111441XCSE20251215 9:25:55.629000
101441XCSE20251215 9:25:55.629000
221440XCSE20251215 9:25:56.260000
51440XCSE20251215 9:25:57.328000
31440XCSE20251215 9:25:57.328000
41438XCSE20251215 9:28:32.708000
71438XCSE20251215 9:28:32.708000
101438XCSE20251215 9:28:32.708000
101443XCSE20251215 9:40:33.947000
61443XCSE20251215 9:40:33.947000
41443XCSE20251215 9:40:33.947000
111442XCSE20251215 9:53:38.199000
101442XCSE20251215 9:53:38.199000
111442XCSE20251215 9:53:38.199000
101442XCSE20251215 9:53:38.199000
51442XCSE20251215 9:56:47.763000
161442XCSE20251215 9:56:47.766000
101442XCSE20251215 9:56:47.766000
51442XCSE20251215 9:56:47.766000
221444XCSE20251215 10:11:26.573000
101444XCSE20251215 10:11:26.573000
111444XCSE20251215 10:11:26.573000
31443XCSE20251215 10:11:47.906000
111442XCSE20251215 10:16:35.452000
111442XCSE20251215 10:16:35.452000
851440XCSE20251215 10:21:54.529653
421444XCSE20251215 10:28:01.472000
111443XCSE20251215 10:30:05.129000
101443XCSE20251215 10:30:05.129000
431448XCSE20251215 10:40:04.697000
321448XCSE20251215 10:52:48.079000
111448XCSE20251215 10:52:48.079000
211446XCSE20251215 11:08:29.992000
61446XCSE20251215 11:08:29.992000
11446XCSE20251215 11:08:29.992000
31446XCSE20251215 11:08:29.992000
61447XCSE20251215 11:20:29.772000
121447XCSE20251215 11:20:29.772000
31447XCSE20251215 11:20:29.772000
41447XCSE20251215 11:34:43.669000
521448XCSE20251215 11:42:51.214000
61448XCSE20251215 11:42:51.217000
31448XCSE20251215 11:42:51.217000
111448XCSE20251215 11:42:51.220000
41448XCSE20251215 11:42:51.220000
831447XCSE20251215 11:54:06.016000
211447XCSE20251215 11:55:52.656000
101447XCSE20251215 11:55:52.656000
111447XCSE20251215 12:06:23.634000
111447XCSE20251215 12:06:23.634000
61448XCSE20251215 12:20:43.397000
21448XCSE20251215 12:20:43.397000
221448XCSE20251215 12:20:44.817000
31448XCSE20251215 12:20:44.817000
111455XCSE20251215 12:37:13.484000
51455XCSE20251215 12:40:17.484000
61455XCSE20251215 12:40:17.484000
851454XCSE20251215 12:43:49.466000
321454XCSE20251215 12:50:16.782000
71453XCSE20251215 12:56:17.209000
51453XCSE20251215 12:58:12.231000
101453XCSE20251215 13:02:36.034000
71453XCSE20251215 13:02:36.034000
11453XCSE20251215 13:02:36.034000
41453XCSE20251215 13:02:36.034000
211452XCSE20251215 13:05:58.200000
121452XCSE20251215 13:05:58.200000
111452XCSE20251215 13:05:58.200000
101452XCSE20251215 13:05:58.200000
111452XCSE20251215 13:05:58.200000
111452XCSE20251215 13:05:58.200000
111451XCSE20251215 13:14:25.390000
101451XCSE20251215 13:14:25.390000
121453XCSE20251215 13:19:32.358000
71453XCSE20251215 13:20:09.666000
71454XCSE20251215 13:23:01.397000
91454XCSE20251215 13:23:01.397000
11454XCSE20251215 13:26:01.397000
151454XCSE20251215 13:26:01.397000
51454XCSE20251215 13:26:01.397000
111453XCSE20251215 13:43:57.928000
111453XCSE20251215 13:43:57.928000
111453XCSE20251215 13:43:57.928000
221454XCSE20251215 13:52:54.916000
221454XCSE20251215 14:09:18.397000
21454XCSE20251215 14:09:18.397000
21454XCSE20251215 14:09:18.417000
11454XCSE20251215 14:09:18.417000
211453XCSE20251215 14:21:18.537000
221452XCSE20251215 14:33:02.265000
101452XCSE20251215 14:33:02.265000
111452XCSE20251215 14:33:02.265000
101452XCSE20251215 14:33:02.265000
211451XCSE20251215 14:41:12.183000
221450XCSE20251215 14:43:14.077000
351449XCSE20251215 15:03:15.862000
91451XCSE20251215 15:10:08.938000
11451XCSE20251215 15:10:08.938000
71451XCSE20251215 15:10:08.938000
11451XCSE20251215 15:10:08.938000
141450XCSE20251215 15:12:01.397000
301450XCSE20251215 15:12:01.397000
201449XCSE20251215 15:18:39.199000
411453XCSE20251215 15:34:24.070000
241453XCSE20251215 15:44:07.371000
271453XCSE20251215 15:44:07.371000
21453XCSE20251215 15:44:07.371000
61453XCSE20251215 15:47:53.896000
21453XCSE20251215 15:47:53.896000
111453XCSE20251215 15:50:10.014000
41453XCSE20251215 15:50:10.014000
41453XCSE20251215 15:50:49.454000
11453XCSE20251215 15:50:49.454000
41453XCSE20251215 15:52:00.373000
81453XCSE20251215 15:52:00.373000
151453XCSE20251215 15:52:00.373000
51453XCSE20251215 15:52:00.373000
101455XCSE20251215 15:55:28.445000
71455XCSE20251215 16:01:34.726000
51456XCSE20251215 16:06:13.842000
501455XCSE20251215 16:17:21.856551
11455XCSE20251215 16:18:20.415000
11455XCSE20251215 16:18:20.415000
401455XCSE20251215 16:18:20.417000
111455XCSE20251215 16:18:20.417000
101455XCSE20251215 16:18:20.417000
501455XCSE20251215 16:18:20.417115
21455XCSE20251215 16:18:20.417115
411455XCSE20251215 16:18:20.417209
91455XCSE20251215 16:18:20.417243
221455XCSE20251215 16:24:25.938000
101455XCSE20251215 16:24:25.938000
401455XCSE20251215 16:25:39.255556
281455XCSE20251215 16:25:39.255617
121455XCSE20251215 16:25:39.255637
131455XCSE20251215 16:27:01.263537
221455XCSE20251215 16:27:07.550934
41455XCSE20251215 16:27:07.550992
501454XCSE20251215 16:37:53.408688
501454XCSE20251215 16:37:53.408692
501454XCSE20251215 16:37:53.408779
501454XCSE20251215 16:37:53.408796
501454XCSE20251215 16:37:53.408828
501454XCSE20251215 16:37:53.424214
501454XCSE20251215 16:37:53.424241
21454XCSE20251215 16:37:53.424241
501454XCSE20251215 16:37:53.424268
501454XCSE20251215 16:37:53.424422
501454XCSE20251215 16:37:53.424557
501454XCSE20251215 16:37:53.424678
501454XCSE20251215 16:37:53.424722
21454XCSE20251215 16:37:53.424722
501454XCSE20251215 16:37:53.424754
201454XCSE20251215 16:37:53.433720
301454XCSE20251215 16:37:53.433813
501454XCSE20251215 16:37:53.439587
501454XCSE20251215 16:37:53.439938
501454XCSE20251215 16:37:53.440150
501454XCSE20251215 16:37:53.440178
71454XCSE20251215 16:37:58.496407
381454XCSE20251215 16:38:01.518470
31454XCSE20251215 16:38:02.118879
481456XCSE20251215 16:39:31.812107
31460XCSE20251216 9:11:06.936000
121460XCSE20251216 9:12:55.258000
161460XCSE20251216 9:15:16.304000
151460XCSE20251216 9:15:16.304000
211458XCSE20251216 9:24:40.072000
111457XCSE20251216 9:25:38.668000
111455XCSE20251216 9:26:32.779000
221457XCSE20251216 9:40:49.185000
121461XCSE20251216 9:48:24.062000
91461XCSE20251216 9:48:24.062000
171461XCSE20251216 10:01:30.763000
221462XCSE20251216 10:10:31.020000
271464XCSE20251216 10:18:55.757196
1731464XCSE20251216 10:18:55.757232
211464XCSE20251216 10:18:55.758000
111463XCSE20251216 10:25:49.199000
111463XCSE20251216 10:25:49.199000
71465XCSE20251216 10:39:36.747000
111464XCSE20251216 10:39:39.580000
111464XCSE20251216 10:53:49.271000
111464XCSE20251216 10:53:49.271000
31464XCSE20251216 10:53:50.316000
181464XCSE20251216 10:53:50.333000
31464XCSE20251216 10:53:50.352000
61464XCSE20251216 10:53:50.352000
111464XCSE20251216 10:54:50.262000
111462XCSE20251216 10:56:22.091000
101462XCSE20251216 10:56:22.091000
111460XCSE20251216 11:00:26.294000
101460XCSE20251216 11:00:26.294000
11459XCSE20251216 11:14:39.238000
41459XCSE20251216 11:14:39.238000
61459XCSE20251216 11:14:39.238000
61459XCSE20251216 11:14:39.238000
11462XCSE20251216 11:25:41.783000
211462XCSE20251216 11:25:41.783000
91464XCSE20251216 11:40:38.666000
111463XCSE20251216 11:41:50.001000
71463XCSE20251216 11:41:50.001000
31463XCSE20251216 11:41:50.001000
51462XCSE20251216 11:44:09.615000
61462XCSE20251216 11:44:40.188000
51462XCSE20251216 11:44:40.188000
111461XCSE20251216 11:45:33.224000
2001460XCSE20251216 11:45:33.224463
211459XCSE20251216 11:45:33.301000
211459XCSE20251216 11:49:52.214000
311458XCSE20251216 11:59:50.653000
101458XCSE20251216 11:59:50.653000
101458XCSE20251216 11:59:50.653000
171458XCSE20251216 11:59:50.653332
2831458XCSE20251216 11:59:50.653347
111456XCSE20251216 11:59:55.086000
51456XCSE20251216 12:10:09.610000
21456XCSE20251216 12:10:09.610000
21456XCSE20251216 12:10:09.610000
111458XCSE20251216 12:10:15.015000
111457XCSE20251216 12:10:15.519000
221458XCSE20251216 12:25:52.340000
321457XCSE20251216 12:31:36.501000
221456XCSE20251216 12:31:44.045000
111454XCSE20251216 12:34:13.237000
111454XCSE20251216 12:35:45.324000
221455XCSE20251216 12:48:14.369000
111454XCSE20251216 12:53:26.822000
111454XCSE20251216 12:53:26.822000
121454XCSE20251216 12:53:26.822000
101454XCSE20251216 12:53:26.822000
111453XCSE20251216 13:21:17.179000
211453XCSE20251216 13:23:27.347000
101453XCSE20251216 13:23:27.347000
111452XCSE20251216 13:26:29.093000
51452XCSE20251216 13:26:29.093262
161452XCSE20251216 13:26:29.093319
2791452XCSE20251216 13:26:29.093431
111450XCSE20251216 13:27:00.280000
301453XCSE20251216 13:34:31.720000
301452XCSE20251216 13:41:58.186000
131452XCSE20251216 13:41:58.186000
111453XCSE20251216 14:24:57.500000
101453XCSE20251216 14:24:57.500000
321453XCSE20251216 14:29:01.781000
371453XCSE20251216 14:29:01.781000
441453XCSE20251216 14:38:54.304000
111454XCSE20251216 14:51:16.399000
91454XCSE20251216 14:53:00.400000
21454XCSE20251216 14:53:00.400000
221452XCSE20251216 14:53:57.093000
111452XCSE20251216 14:53:57.093000
101452XCSE20251216 14:53:57.093000
101453XCSE20251216 15:00:55.256000
11453XCSE20251216 15:00:55.256000
111453XCSE20251216 15:02:07.400000
111453XCSE20251216 15:03:19.399000
51453XCSE20251216 15:04:32.400000
61453XCSE20251216 15:04:32.400000
211451XCSE20251216 15:04:36.821000
11451XCSE20251216 15:04:36.840000
11451XCSE20251216 15:04:36.841000
551451XCSE20251216 15:04:36.842000
61451XCSE20251216 15:04:36.842000
51451XCSE20251216 15:04:36.842000
761452XCSE20251216 15:12:11.900000
111452XCSE20251216 15:12:11.900000
111452XCSE20251216 15:12:11.900000
111452XCSE20251216 15:12:11.900000
111455XCSE20251216 15:38:21.971000
111455XCSE20251216 15:38:49.403000
131456XCSE20251216 15:38:52.147000
21456XCSE20251216 15:38:52.152000
441456XCSE20251216 15:38:52.156000
21456XCSE20251216 15:38:52.159000
11456XCSE20251216 15:38:52.159000
121456XCSE20251216 15:39:07.994000
291456XCSE20251216 15:39:07.994000
101456XCSE20251216 15:39:07.994000
211456XCSE20251216 15:41:01.238000
11456XCSE20251216 15:41:01.238000
31456XCSE20251216 15:41:01.238000
81456XCSE20251216 15:41:01.238000
111456XCSE20251216 15:41:01.238000
111456XCSE20251216 15:41:01.238000
101458XCSE20251216 15:45:10.716000
111458XCSE20251216 15:45:10.716000
181457XCSE20251216 15:48:34.114000
11457XCSE20251216 15:48:34.134000
21457XCSE20251216 15:49:59.062000
21457XCSE20251216 15:49:59.062000
81459XCSE20251216 16:00:59.710000
111459XCSE20251216 16:02:00.024000
111458XCSE20251216 16:02:26.560000
221458XCSE20251216 16:06:46.799000
91458XCSE20251216 16:07:50.798000
21458XCSE20251216 16:07:50.798000
441457XCSE20251216 16:10:33.691000
221458XCSE20251216 16:12:12.126000
111458XCSE20251216 16:12:12.126000
111457XCSE20251216 16:12:27.969000
111456XCSE20251216 16:16:48.479000
111456XCSE20251216 16:16:48.479000
111455XCSE20251216 16:20:04.619000
221454XCSE20251216 16:25:29.581000
111454XCSE20251216 16:29:41.401000
2001453XCSE20251216 16:30:52.856896
391453XCSE20251216 16:31:10.300412
101469XCSE20251217 9:01:24.429000
81471XCSE20251217 9:14:07.336000
121471XCSE20251217 9:14:07.336000
221469XCSE20251217 9:16:36.195000
81468XCSE20251217 9:16:42.296000
111467XCSE20251217 9:21:25.942000
111466XCSE20251217 9:21:47.744000
211471XCSE20251217 9:33:41.294000
111469XCSE20251217 9:38:23.362000
111466XCSE20251217 9:39:48.592000
111468XCSE20251217 9:48:14.213000
111466XCSE20251217 9:52:52.873000
111465XCSE20251217 10:03:09.524000
111465XCSE20251217 10:03:09.524000
111463XCSE20251217 10:03:35.085000
111463XCSE20251217 10:03:35.085000
201464XCSE20251217 10:23:19.423000
3001475XCSE20251217 12:03:19.034018
141470XCSE20251217 12:34:10.486630
2751470XCSE20251217 12:34:12.715382
2321471XCSE20251217 12:50:01.194493
681471XCSE20251217 12:50:01.206003
4001469XCSE20251217 12:53:48.414272
4001476XCSE20251217 14:39:18.174175
3001484XCSE20251217 15:15:35.750987
2551484XCSE20251217 15:23:03.765873
451484XCSE20251217 15:23:03.765881
1801489XCSE20251217 15:45:24.454779
3201489XCSE20251217 15:45:24.454801
121486XCSE20251218 9:10:54.219000
121486XCSE20251218 9:10:54.219000
111485XCSE20251218 9:11:37.980000
111485XCSE20251218 9:12:24.338000
211481XCSE20251218 9:13:03.898000
111480XCSE20251218 9:13:05.298000
211482XCSE20251218 9:19:35.972000
111480XCSE20251218 9:28:05.591000
101480XCSE20251218 9:28:05.591000
221480XCSE20251218 9:41:34.687000
221480XCSE20251218 9:41:34.689000
211481XCSE20251218 9:50:01.020000
101481XCSE20251218 9:50:01.020000
111481XCSE20251218 9:50:01.084000
21478XCSE20251218 9:52:56.713000
3001480XCSE20251218 9:53:46.799316
2001480XCSE20251218 9:53:57.462894
111478XCSE20251218 9:54:29.187000
111480XCSE20251218 10:04:18.228000
211482XCSE20251218 10:08:17.597000
251485XCSE20251218 10:16:18.537000
181485XCSE20251218 10:16:18.537000
221485XCSE20251218 10:19:19.091000
111484XCSE20251218 10:20:49.814000
111483XCSE20251218 10:27:11.163000
81488XCSE20251218 10:49:32.878000
321486XCSE20251218 10:50:15.968000
231486XCSE20251218 10:50:15.968000
111485XCSE20251218 10:54:36.416000
501485XCSE20251218 11:01:50.456182
7861485XCSE20251218 11:01:50.456182
101484XCSE20251218 13:24:17.524000
111482XCSE20251218 13:42:34.742000
111481XCSE20251218 13:42:37.215000
11482XCSE20251218 14:03:11.069000
111480XCSE20251218 14:07:52.338000
11480XCSE20251218 14:07:52.358000
11480XCSE20251218 14:07:52.557000
51481XCSE20251218 14:12:16.986000
11481XCSE20251218 14:12:16.986000
241481XCSE20251218 14:12:17.005000
21481XCSE20251218 14:12:17.006000
41483XCSE20251218 14:26:14.878000
41483XCSE20251218 14:26:14.878000
21483XCSE20251218 14:26:14.878000
11483XCSE20251218 14:26:14.878000
271483XCSE20251218 14:33:01.919000
51483XCSE20251218 14:33:01.919000
111485XCSE20251218 14:39:40.402000
211484XCSE20251218 14:41:05.493000
31484XCSE20251218 14:41:05.513000
81484XCSE20251218 14:41:05.532000
31484XCSE20251218 14:41:05.532000
111485XCSE20251218 14:47:28.020000
101485XCSE20251218 14:47:28.073000
11485XCSE20251218 14:47:28.094000
111484XCSE20251218 14:47:41.191000
111483XCSE20251218 14:50:35.310000
141485XCSE20251218 15:05:25.059000
21484XCSE20251218 15:07:54.532000
321486XCSE20251218 15:08:46.601000
431488XCSE20251218 15:14:31.922000
111488XCSE20251218 15:22:25.862000
111488XCSE20251218 15:22:25.862000
51491XCSE20251218 15:36:05.470000
241491XCSE20251218 15:36:05.470000
171491XCSE20251218 15:36:05.470000
331490XCSE20251218 15:37:03.416000
111490XCSE20251218 15:37:03.416000
111490XCSE20251218 15:37:03.416000
71489XCSE20251218 15:38:56.024000
41489XCSE20251218 15:38:56.024000
111490XCSE20251218 15:56:23.500000
101490XCSE20251218 15:56:23.500000
111490XCSE20251218 15:56:23.500000
111489XCSE20251218 15:56:25.120000
111489XCSE20251218 15:57:19.867000
51488XCSE20251218 15:59:22.737000
331489XCSE20251218 16:05:20.272000
111490XCSE20251218 16:09:25.863000
111490XCSE20251218 16:12:44.510000
2021492XCSE20251218 16:20:18.249899
111511XCSE20251219 9:00:24.472000
111505XCSE20251219 9:05:25.611000
101505XCSE20251219 9:05:25.611000
331512XCSE20251219 9:10:53.726000
11509XCSE20251219 9:24:46.091958
11509XCSE20251219 9:24:46.092014
51509XCSE20251219 9:25:03.329254
141509XCSE20251219 9:25:04.185663
271509XCSE20251219 9:25:04.185708
311509XCSE20251219 9:25:04.185760
11509XCSE20251219 9:25:04.185809
1551509XCSE20251219 9:26:26.038946
1091509XCSE20251219 9:56:37.775526
1231509XCSE20251219 9:59:04.899419
681509XCSE20251219 10:08:26.036900
51508XCSE20251219 10:15:43.911552
201508XCSE20251219 10:15:43.911552
91508XCSE20251219 10:15:43.911552
1601508XCSE20251219 10:15:43.911590
2061508XCSE20251219 10:15:43.911592
101510XCSE20251219 10:16:51.388000
211515XCSE20251219 10:22:53.414000
111515XCSE20251219 10:33:26.524000
131512XCSE20251219 10:34:29.579000
311515XCSE20251219 10:40:32.573000
101515XCSE20251219 10:40:32.573000
2601519XCSE20251219 14:03:01.488165
441519XCSE20251219 14:03:01.488173
101519XCSE20251219 14:25:09.673000
101516XCSE20251219 14:25:48.188000
201520XCSE20251219 14:31:16.009000
431525XCSE20251219 14:36:09.621000
111525XCSE20251219 14:48:27.204000
111525XCSE20251219 14:48:27.204000
111524XCSE20251219 14:51:02.572000
11525XCSE20251219 15:00:00.508000
91525XCSE20251219 15:00:00.508000
11525XCSE20251219 15:00:00.508000
111525XCSE20251219 15:03:26.113000
111523XCSE20251219 15:04:41.309000
111523XCSE20251219 15:05:38.900000
111523XCSE20251219 15:05:38.900000
101523XCSE20251219 15:05:38.900000
111522XCSE20251219 15:07:58.848000
91522XCSE20251219 15:07:58.848000
21522XCSE20251219 15:07:58.848000
111521XCSE20251219 15:15:32.231000
111521XCSE20251219 15:15:32.231000
111521XCSE20251219 15:15:32.231000
141521XCSE20251219 15:20:58.822000
41520XCSE20251219 15:23:10.391000
71520XCSE20251219 15:23:10.391000
101520XCSE20251219 15:23:10.391000
101520XCSE20251219 15:23:10.391000
41524XCSE20251219 15:35:04.223000
41524XCSE20251219 15:37:34.039000
261524XCSE20251219 15:38:18.219106
101524XCSE20251219 15:38:18.219106
2751524XCSE20251219 15:38:18.219139


