Festi hf.: Endurkaup vika 51

Í 51. viku 2025 keypti Festi alls 210.000 eigin hluti fyrir 68.360.000 kr. eins og hér segir:

VikaDagsetningTímiMagnVerðKaupverð
Vika 5115.12.202512:48             35.000326,00       11.410.000
Vika 5116.12.202514:21             36.000326,00       11.736.000
Vika 5117.12.202510:37             39.000326,00       12.714.000
Vika 5118.12.202511:21             50.000325,00       16.250.000
Vika 5119.12.202514:02             50.000325,00       16.250.000

Framkvæmd endurkaupaáætlunarinnar er í samræmi við lög um hlutafélög nr. 2/1995, 5. gr. reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) um markaðssvik nr. 596/214, framselda reglugerð framkvæmdastjórnarinnar 2016/1052, samanber lög um aðgerðir gegn markaðssvikum nr. 60/2021.

Fyrir kaupin þá átti Festi 3.060.000 hluti eða 0,98% af hlutafé félagsins. Festi hefur nú keypt samtals 523.774 eigin hluti fyrir 172.310.420 kr. og á í dag 3.270.000 hluti sem samsvarar 1,05% af hlutafé félagsins.  Um er að ræða tilkynningu um kaup Festi á eigin bréfum í samræmi við endurkaupaáætlun sem var tilkynnt um 3. desember 2025 í tilkynningu til Nasdaq Iceland. Áætlað er að kaupa að hámarki 2.500.000 eigin hluti í félaginu eða sem samsvarar 0,80% af útgefnu hlutafé, þó þannig að fjárhæð endurkaupanna verði aldrei meiri en 825 milljónir króna að kaupverði.

Nánari upplýsingar veitir Magnús Kr. Ingason, framkvæmdastjóri fjármála- og rekstrarsviðs Festi hf. (mki@festi.is).


