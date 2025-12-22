Festi hf.: Endurkaup vika 51

Í 51. viku 2025 keypti Festi alls 210.000 eigin hluti fyrir 68.360.000 kr. eins og hér segir:
|Vika
|Dagsetning
|Tími
|Magn
|Verð
|Kaupverð
|Vika 51
|15.12.2025
|12:48
|35.000
|326,00
|11.410.000
|Vika 51
|16.12.2025
|14:21
|36.000
|326,00
|11.736.000
|Vika 51
|17.12.2025
|10:37
|39.000
|326,00
|12.714.000
|Vika 51
|18.12.2025
|11:21
|50.000
|325,00
|16.250.000
|Vika 51
|19.12.2025
|14:02
|50.000
|325,00
|16.250.000
Framkvæmd endurkaupaáætlunarinnar er í samræmi við lög um hlutafélög nr. 2/1995, 5. gr. reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) um markaðssvik nr. 596/214, framselda reglugerð framkvæmdastjórnarinnar 2016/1052, samanber lög um aðgerðir gegn markaðssvikum nr. 60/2021.
Fyrir kaupin þá átti Festi 3.060.000 hluti eða 0,98% af hlutafé félagsins. Festi hefur nú keypt samtals 523.774 eigin hluti fyrir 172.310.420 kr. og á í dag 3.270.000 hluti sem samsvarar 1,05% af hlutafé félagsins. Um er að ræða tilkynningu um kaup Festi á eigin bréfum í samræmi við endurkaupaáætlun sem var tilkynnt um 3. desember 2025 í tilkynningu til Nasdaq Iceland. Áætlað er að kaupa að hámarki 2.500.000 eigin hluti í félaginu eða sem samsvarar 0,80% af útgefnu hlutafé, þó þannig að fjárhæð endurkaupanna verði aldrei meiri en 825 milljónir króna að kaupverði.
Nánari upplýsingar veitir Magnús Kr. Ingason, framkvæmdastjóri fjármála- og rekstrarsviðs Festi hf. (mki@festi.is).