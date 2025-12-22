Nexans entre en négociations exclusives avec Motherson pour la vente d’Autoelectric, marquant la dernière étape de transformation du Groupe en un pure player de l’Électrification

Paris, le 22 décembre, 2025 – Nexans annonce aujourd’hui être entré en négociations exclusives avec Samvardhana Motherson International Limited (“Motherson”), un fournisseur mondial de premier plan de systèmes et de composants automobiles, pour la vente des activités de Nexans de faisceau de câblage Autoelectric pour une valeur d’entreprise de 207 millions d’euros.

Autoelectric, basé à Floss, en Allemagne, conçoit et fabrique des faisceaux de câbles et des systèmes de câblage pour l’industrie automobile. L’entreprise a généré environ 749 millions d’euros de chiffre d’affaires annuel courant en 2024 et compte près de 14 000 employés. Cette cession marque l’achèvement de la transformation stratégique de Nexans en un pure player de l’Électrification.

Julien Hueber, Directeur Général de Nexans, a commenté : « Depuis 2023, Nexans a réussi à céder ses activités hors-Électrification, notamment Aginode, AmerCable et Lynxeo, afin de se concentrer pleinement sur sa stratégie ‘Sparking Electrification’. Étant la dernière activité hors-Électrification dans notre portefeuille, le moment est venu pour Autoelectric de poursuivre son développement sous un nouveau groupe, solidement ancré dans l’industrie automobile. Motherson représente un choix stratégique naturel et offre le bon environnement pour permettre à l’entreprise de continuer à croître. Avec cette transaction, Nexans déploie ainsi son modèle de création de valeur de pureplay de l’électrification, au service de ses clients qui sont au cœur de la transition énergétique mondiale et permettant le développement de systèmes électriques bas carbone et durables répondant à la demande croissante d’électrification dans le monde. »

Mr Vivek Chaand Sehgal, Président de Motherson Group, a déclaré: « Cette acquisition constitue une étape importante pour Motherson. Elle nous permettra de soutenir nos clients clés grâce à des solutions de faisceaux électriques et d’étendre notre implantation mondiale à de nouveaux sites. Nous sommes convaincus que nos capacités d’exécution combinées à la forte expertise d’ingénierie et aux relations clients d’AutoElectric, favoriseront l’innovation et une croissance soutenable. Nous sommes impatients d’accueillir tous les nouveaux collaborateurs au sein de la famille Motherson. »

Le comité d’entreprise concerné sera informé et consulté dans le cadre de la transaction proposée, laquelle serait structurée sous forme d’une série de cessions d’actions et d’actifs en vue de l’acquisition de l’activité de faisceau de câblage d’Autoelectric. Par ailleurs, la transaction proposée reste soumise à l’obtention des autorisations réglementaires habituelles. Sur cette base, la clôture de la transaction pourrait intervenir à mi-année 2026. Les termes de la transaction ne sont pas divulgués. Evercore agit en tant que conseil financier exclusif et Linklaters en tant que conseil juridique de Nexans dans le cadre de cette transaction.

IFRS 5 – Traitement comptable et implications qui en résultent pour les perspectives 2025

Conformément à la norme IFRS 5, la transaction proposée entraînera la classification d’Autoelectric en tant qu’actifs destinés à être cédés dans les états financiers consolidés 2025.

En conséquence, les activités Industrie et Solutions (comprenant AmerCable, Lynxeo et Autoelectric) seront classées comme activités abandonnées1 dans les états financiers consolidés 2025. Cette classification sera appliquée à l’exercice 2025 ainsi qu’à l’exercice 2024 comparable, afin d’assurer la cohérence de la présentation entre les périodes publiées.

Les perspectives 2025, telles que mises à jour le 30 juillet 2025, prévoyaient Autoelectric comme un segment consolidé pour 2025, tandis que Lynxeo était consolidé pour le premier semestre 2025, jusqu’à la date de finalisation de la vente le 30 juin 2025.

En conséquence, les perspectives 2025 sont aujourd’hui alignées sur le nouveau périmètre des activités poursuivies, périmètre qui exclut désormais les activités abandonnées1.

Dans ce nouveau périmètre, les perspectives 2025, telles que mises à jour le 30 juillet 2025, restent par ailleurs inchangées :

EBITDA ajusté Limite inférieure (m€) Limite supérieure (m€) Perspectives 2025 (présentées en juillet 2025)

(incluant 12 mois d’Autoelectric et 6 mois de Lynxeo) 810 860 Exclusion des activités abandonnées

(12 mois d’Autoelectric et 6 mois de Lynxeo) 100 100 Perspectives 2025 alignées au nouveau périmètre 710 760





Flux de Trésorerie Disponible Limite inférieure (m€) Limite supérieure (m€) Perspectives 2025 (présentées en juillet 2025)

(incluant 12 mois d’Autoelectric et 6 mois de Lynxeo) 275 375 Exclusion des activités abandonnées

(12 mois d’Autoelectric et 6 mois de Lynxeo) - - Perspectives 2025 alignées au nouveau périmètre 275 375

Les détails restants de la transaction proposée seront présentés dans les états financiers consolidés 2025 de Nexans.

Nexans confirme ses objectifs 2028 qui restent inchangés.

À propos de Nexans

Nexans, pure player de l’électrification durable, est un acteur mondial de référence dans la conception de systèmes essentiels à la transition vers un avenir connecté, résilient et bas carbone.

Des énergies renouvelables terrestres et offshore aux villes et logements intelligents, Nexans conçoit et déploie des solutions de câblage avancées, des accessoires et des services qui électrifient le progrès de manière sûre, efficace et durable.

Fort de plus de 140 ans d’histoire, Nexans s’appuie sur trois activités principales — PWR Transmission, PWR Grid et PWR Connect — pour allier une expertise industrielle approfondie à une innovation de pointe, accélérant ainsi la transition énergétique tout en répondant aux besoins de ses clients. Son modèle unique E3, fondé sur l’Environnement, l’Économie et l’Engagement, guide chacune de ses actions, en alignant la performance sur la raison d’être.

Présent dans 41 pays, Nexans compte 28 500 collaborateurs et a réalisé un chiffre d’affaires standard de 7,1 milliards d’euros en 2024. Reconnu comme un leader en matière d’action climatique, Nexans s’est engagé à atteindre la neutralité carbone d’ici 2050, en ligne avec l’initiative Science Based Targets (SBTi), tout en œuvrant pour un meilleur accès à l’énergie à travers la Fondation Nexans.

À propos de Motherson

Motherson est l’un des plus grands fabricants mondiaux de faisceaux de câbles et de composants pour les industries automobile et de la mobilité, avec des opérations dans plus de 40 pays. Le Groupe propose des solutions intégrées qui soutiennent la transition vers une mobilité plus sûre et plus durable. Au service d’un portefeuille diversifié de constructeurs automobiles mondiaux (OEM), Motherson fournit des systèmes avancés de distribution électrique et électronique, des systèmes de vision, des modules d’intérieur et des solutions à base de polymères. L’entreprise continue d’élargir ses capacités technologiques et sa présence mondiale afin de répondre aux besoins croissants des véhicules électriques et connectés. Basée à Noida, en Inde, Motherson emploie plus de 190 000 personnes à travers le monde.

Nexans est coté sur le marché Euronext Paris, compartiment A.

https://www.nexans.com/fr/ | #ElectrifyTheFuture

Contacts:

Relations investisseurs

Audrey Bourgeois

Tél. : +33 (0)1 78 15 00 43

audrey.bourgeois@nexans.com

Communication

Mael Evin (Havas Paris)

Tél. : +33 (0)6 44 12 14 91

mael.evin@havas.com

Maellys Leostic

maellys.leostic @nexans.com

Olivier Daban

olivier.daban@nexans.com

Avertissement

Les informations de nature prospective contenues dans ce communiqué sont fonction de risques et incertitudes, connus ou inconnus à ce jour, qui peuvent avoir un impact significatif sur les performances futures de la Société. Le lecteur est invité à consulter le site Internet du Groupe et télécharger le document d’enregistrement universel où figurent les facteurs de risque du Groupe.

1 Au sens de la norme IFRS 5

Pièce jointe