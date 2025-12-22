Transaktioner i henhold til aktietilbagekøbsprogram

SELSKABSMEDDELELSE


A.P. Møller - Mærsk A/S – Transaktioner i henhold til aktietilbagekøbsprogram


Den 5. februar 2025 annoncerede A.P. Møller - Mærsk A/S (“Selskabet”) et aktietilbagekøbsprogram til en værdi af op til DKK 14,4 mia. (ca. USD 2 mia.), der vil blive gennemført over en periode på op til 12 måneder. Anden fase af programmet løber fra 11. august 2025 frem til 4. februar 2026. De aktier, der erhverves, vil være begrænset til en samlet markedsværdi på DKK 7,2 mia. (ca. USD 1 mia.).
                       
Aktietilbagekøbsprogammet gennemføres i overensstemmelse med EU Kommissionens forordning nr. 596/2014 af 16. april 2014 (MAR) og EU Kommissionens delegerede forordning 2016/1052 (”Safe Harbour Regulativet”).                            

Under aktietilbagekøbsprogrammet er der i perioden fra 15. til 19. december foretaget følgende transaktioner:                            

 Antal
A aktier		Gennemsnitlig
købspris A aktier, DKK		Transaktionsværdi,
A aktier, DKK
I alt, seneste meddelelse 151.935 1.875.397.999
 15 december 202560014.642,46678.785.480
 16 december 202560014.627,51678.776.510
 17 december 202560014.425,75008.655.450
 18 december 202559014.400,44078.496.260
 19 december 202560014.363,21678.617.930
Total 15. -19. december 20252.990 43.331.630
Total i anden fase af aktie-tilbagekøbsprogrammet 64.456 850.664.539
Total under aktietilbagekøbs-
programmet 		154.925 1.918.729.629
 Antal
B aktier		Gennemsnitlig
købspris B aktier, DKK		Transaktionsværdi,
B aktier, DKK
I alt, seneste meddelelse (marked og Familiefonden)860.731 10.718.924.650
 15 december 20253.00614.735,680344.295.455
 16 december 20253.00614.645,098144.023.165
 17 december 20253.00614.414,599143.330.285
 18 december 20252.95614.458,404942.739.045
 19 december 20253.00614.354,597543.149.920
Total 15. -19. december 202514.980 217.537.870
Køb fra Familiefonden*1.95914.521,869828.448.343
Total i anden fase af aktie-tilbagekøbsprogrammet (marked og Familiefonden)365.205 4.832.978.209
Total under aktietilbagekøbs-
programmet (marked og Familiefonden)		877.670 10.964.910.863
     

*) I henhold til separate aftale deltager A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Familiefond (Familiefonden) på pro rata basis i forhold til aktier købt under tilbagekøbsprogrammet.

Efter ovenstående transaktioner ejer Selskabet i alt 154.925 A-aktier og 976.943 B-aktier som egne aktier, svarende til 7,15% af aktiekapitalen.

Detaljerede handelsoplysninger er vedhæftet som bilag.

København, 22. december 2025

Kontaktpersoner:

Head of Investor Relations, Stefan Gruber, tlf. +45 3363 3484
Head of Media Relations, Jesper Lov, tlf. +45 6114 1521


Selskabsmeddelelse - Transaktioner i henhold til aktietilbagekøbsprogram - uge 51 2025 Daily transactions in connection with share buy-back program - week 51 2025

