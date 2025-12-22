SELSKABSMEDDELELSE





A.P. Møller - Mærsk A/S – Transaktioner i henhold til aktietilbagekøbsprogram





Den 5. februar 2025 annoncerede A.P. Møller - Mærsk A/S (“Selskabet”) et aktietilbagekøbsprogram til en værdi af op til DKK 14,4 mia. (ca. USD 2 mia.), der vil blive gennemført over en periode på op til 12 måneder. Anden fase af programmet løber fra 11. august 2025 frem til 4. februar 2026. De aktier, der erhverves, vil være begrænset til en samlet markedsværdi på DKK 7,2 mia. (ca. USD 1 mia.).



Aktietilbagekøbsprogammet gennemføres i overensstemmelse med EU Kommissionens forordning nr. 596/2014 af 16. april 2014 (MAR) og EU Kommissionens delegerede forordning 2016/1052 (”Safe Harbour Regulativet”).

Under aktietilbagekøbsprogrammet er der i perioden fra 15. til 19. december foretaget følgende transaktioner:

Antal

A aktier Gennemsnitlig

købspris A aktier, DKK Transaktionsværdi,

A aktier, DKK I alt, seneste meddelelse 151.935 1.875.397.999 15 december 2025 600 14.642,4667 8.785.480 16 december 2025 600 14.627,5167 8.776.510 17 december 2025 600 14.425,7500 8.655.450 18 december 2025 590 14.400,4407 8.496.260 19 december 2025 600 14.363,2167 8.617.930 Total 15. -19. december 2025 2.990 43.331.630 Total i anden fase af aktie-tilbagekøbsprogrammet 64.456 850.664.539 Total under aktietilbagekøbs-

programmet 154.925 1.918.729.629 Antal

B aktier Gennemsnitlig

købspris B aktier, DKK Transaktionsværdi,

B aktier, DKK I alt, seneste meddelelse (marked og Familiefonden) 860.731 10.718.924.650 15 december 2025 3.006 14.735,6803 44.295.455 16 december 2025 3.006 14.645,0981 44.023.165 17 december 2025 3.006 14.414,5991 43.330.285 18 december 2025 2.956 14.458,4049 42.739.045 19 december 2025 3.006 14.354,5975 43.149.920 Total 15. -19. december 2025 14.980 217.537.870 Køb fra Familiefonden* 1.959 14.521,8698 28.448.343 Total i anden fase af aktie-tilbagekøbsprogrammet (marked og Familiefonden) 365.205 4.832.978.209 Total under aktietilbagekøbs-

programmet (marked og Familiefonden) 877.670 10.964.910.863

*) I henhold til separate aftale deltager A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Familiefond (Familiefonden) på pro rata basis i forhold til aktier købt under tilbagekøbsprogrammet.

Efter ovenstående transaktioner ejer Selskabet i alt 154.925 A-aktier og 976.943 B-aktier som egne aktier, svarende til 7,15% af aktiekapitalen.

Detaljerede handelsoplysninger er vedhæftet som bilag.

København, 22. december 2025

Kontaktpersoner:

Head of Investor Relations, Stefan Gruber, tlf. +45 3363 3484

Head of Media Relations, Jesper Lov, tlf. +45 6114 1521





