|Til
Nasdaq Copenhagen A/S
|Direktionen
Bernstorffsgade 40
1577 København V
www.rd.dk
Telefon 7012 5300
22. december 2025
Selskabsmeddelelse nummer 102/2025
Fastsættelse af kuponrente gældende fra 1. januar 2026
Med virkning fra 1. januar 2026 ændres kuponrenten på nedenstående obligationer til finansiering af
RD Euribor3®, RD Stibor3®, RD Stibor3® Green, RD Nibor3®, RD Cibor6®, RD Cibor6® Green og FlexKort®.
Se vedlagte bilag.
Direktionen
Eventuel henvendelse kan rettes til chefanalytiker Nicolas Norby, telefon 45 13 20 45.
Vedhæftet fil