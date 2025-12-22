Fastsættelse af kuponrente gældende fra 1. januar 2026

 | Source: Realkredit Danmark A/S Realkredit Danmark A/S

Til
Nasdaq Copenhagen A/S
 Direktionen
Bernstorffsgade 40
1577 København V
www.rd.dk



Telefon 7012 5300


22. december 2025





Selskabsmeddelelse nummer 102/2025

Fastsættelse af kuponrente gældende fra 1. januar 2026

Med virkning fra 1. januar 2026 ændres kuponrenten på nedenstående obligationer til finansiering af
RD Euribor3®, RD Stibor3®, RD Stibor3® Green, RD Nibor3®, RD Cibor6®, RD Cibor6® Green og FlexKort®.

Se vedlagte bilag.

Direktionen



Eventuel henvendelse kan rettes til chefanalytiker Nicolas Norby, telefon 45 13 20 45.

Vedhæftet fil


Attachments

Bilag til selskabsmeddelelse nr. 102-2025_dk

Recommended Reading