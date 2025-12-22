Fastsættelse af kuponrente

Til Nasdaq Copenhagen A/S                                22. december 2025
                                        Meddelelse nr. 108/2025





Fastsættelse af kuponrente


Renten for Jyske Realkredits:

Serie 422.E.OA Cb3 ju26 RF med ISIN: DK0009408528 er fra og med 1. januar 2026 til og med 31. marts 2026 fastsat til 2,21 % p.a.

Serie 422.E.OA Cb3 ju27 RF med ISIN: DK0009412207 er fra og med 1. januar 2026 til og med 31. marts 2026 fastsat til 2,31 % p.a.

Serie G422.E.OA Cb3 ju27 RF med ISIN: DK0009412397 er fra og med 1. januar 2026 til og med 31. marts 2026 fastsat til 2,29 % p.a.

Serie 422.B.OA Cb3 ju27 RF med ISIN: DK0009412470 er fra og med 1. januar 2026 til og med 31. marts 2026 fastsat til 2,40 % p.a.

Serie G422.E.OA Cb3.ju27 RF med ISIN: DK0009414682 er fra og med 1. januar 2026 til og med 31. marts 2026 fastsat til 2,16 % p.a.

Serie 422.E.OA Cb3.ju28 RF med ISIN: DK0009414765 er fra og med 1. januar 2026 til og med 31. marts 2026 fastsat til 2,19 % p.a.

Serie SNP322.ap.28 med ISIN: DK0009417008 er fra og med 1. januar 2026 til og med 31. marts 2026 fastsat til 2,63 % p.a.

Serie 422.E.OA Cb3.ju29 RF med ISIN: DK0009417198 er fra og med 1. januar 2026 til og med 31. marts 2026 fastsat til 2,29 % p.a.

Serie G422.E.OA Cb3.ju29 RF med ISIN: DK0009417271 er fra og med 1. januar 2026 til og med 31. marts 2026 fastsat til 2,25 % p.a.



Eventuel henvendelse kan rettes til head of investor relations Christian Bech-Ravn tlf. 89 89 92 25.

Venlig hilsen

Jyske Realkredit A/S
Web: jyskerealkredit.dk


