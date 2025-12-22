To Nasdaq Copenhagen A/S 22 December 2025
Announcement no. 108/2025
Fixing of Coupon Interest Rate
Interest rate for Jyske Realkredit's:
Series 422.E.OA Cb3 ju26 RF with ISIN DK0009408528 has per 1 January 2026 and until and including 31 March 2026 been set at 2.21 % p.a.
Series 422.E.OA Cb3 ju27 RF with ISIN DK0009412207 has per 1 January 2026 and until and including 31 March 2026 been set at 2.31 % p.a.
Series G422.E.OA Cb3 ju27 RF with ISIN DK0009412397 has per 1 January 2026 and until and including 31 March 2026 been set at 2.29 % p.a.
Series 422.B.OA Cb3 ju27 RF with ISIN DK0009412470 has per 1 January 2026 and until and including 31 March 2026 been set at 2.40 % p.a.
Series G422.E.OA Cb3.ju27 RF with ISIN DK0009414682 has per 1 January 2026 and until and including 31 March 2026 been set at 2.16 % p.a.
Series 422.E.OA Cb3.ju28 RF with ISIN DK0009414765 has per 1 January 2026 and until and including 31 March 2026 been set at 2.19 % p.a.
Series SNP322.ap.28 with ISIN DK0009417008 has per 1 January 2026 and until and including 31 March 2026 been set at 2.63 % p.a.
Series 422.E.OA Cb3.ju29 RF with ISIN DK0009417198 has per 1 January 2026 and until and including 31 March 2026 been set at 2.29 % p.a.
Series G422.E.OA Cb3.ju29 RF with ISIN DK0009417271 has per 1 January 2026 and until and including 31 March 2026 been set at 2.25 % p.a.
Questions may be addressed to Christian Bech-Ravn, Head of Investor Relations, tel. (+45) 89 89 92 25.
Best Regards
Jyske Realkredit A/S
Web: jyskerealkredit.dk
Please observe that the Danish version of this announcement prevails.
