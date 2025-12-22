|2025 m. gruodžio 22 d.
|AB „Amber Grid“ informuoja, kad sudarė trišalį skolos perkėlimo susitarimą su UAB „EPSO-G“ ir Šiaurės investicijų banku (Nordic Investment Bank, NIB). Pagal susitarimą UAB „EPSO-G“ perima 10,9 mln. Eur paskolą, suteiktą pagal 2015 m. rugpjūčio 19 d. sudarytą paskolos sutartį tarp AB „Amber Grid“ ir NIB, skirtą dujotiekio Klaipėda-Kiemėnai pajėgumų padidinimo projektui (dujotiekio Klaipėda-Kuršėnai statybai) finansuoti. Pirminės sutarties paskolos grąžinimo terminas buvo numatytas 2030 m. antroje pusėje. Be to, AB „Amber Grid“ ir UAB „EPSO-G“ sudarė vidinę paskolos sutartį tokiomis pačiomis sąlygomis, kurios galiojo pirminėje sutartyje. Šis sandoris užtikrina finansinių įsipareigojimų tęstinumą ir prisideda prie „EPSO-G“ grupės efektyvaus kapitalo struktūros valdymo.
|AB „Amber Grid“ (emitento) įgaliotas asmuo teikti papildomą informaciją apie esminį įvykį:
Eglė Krasauskienė Komunikacijos skyriaus vadovė tel. +370 637 06011 el. paštas: E.Krasauskiene@ambergrid.lt
AB „Amber Grid“ sudarė trišalį skolos perkėlimo susitarimą ir naują vidinę paskolos sutartį su UAB „EPSO-G“
