AB „Amber Grid“ sudarė trišalį skolos perkėlimo susitarimą ir naują vidinę paskolos sutartį su UAB „EPSO-G“

2025 m. gruodžio 22 d. 
  AB „Amber Grid“ informuoja, kad sudarė trišalį skolos perkėlimo susitarimą su UAB „EPSO-G“ ir Šiaurės investicijų banku (Nordic Investment Bank, NIB). Pagal susitarimą UAB „EPSO-G“ perima 10,9 mln. Eur paskolą, suteiktą pagal 2015 m. rugpjūčio 19 d. sudarytą paskolos sutartį tarp AB „Amber Grid“ ir NIB, skirtą dujotiekio Klaipėda-Kiemėnai pajėgumų padidinimo projektui (dujotiekio Klaipėda-Kuršėnai statybai)  finansuoti. Pirminės sutarties paskolos grąžinimo terminas buvo numatytas 2030 m. antroje pusėje.      Be to, AB „Amber Grid“ ir UAB „EPSO-G“ sudarė vidinę paskolos sutartį tokiomis pačiomis sąlygomis, kurios galiojo pirminėje sutartyje.      Šis sandoris užtikrina finansinių įsipareigojimų tęstinumą ir prisideda prie „EPSO-G“ grupės efektyvaus kapitalo struktūros valdymo.   
