„INVL Technology“ 2026-ųjų investuotojų kalendorius

„INVL Technology“ 2026 metais informaciją investuotojams planuoja skelbti tokia tvarka:
2026 m. kovo 4 d. – 2025 m. preliminarūs veiklos rezultatai;
2026 m. balandžio 3-7 d. – audituotos finansinės ataskaitos ir metinė vadovybės ataskaita;
2026 m. balandžio 30 d. – grynųjų aktyvų vertė ir 2026 m. 3 mėnesių pagrindinių duomenų santrauka;
2026 m. rugpjūčio 31 d. – grynųjų aktyvų vertė ir 2026 m. pirmojo pusmečio vadovybės ataskaita;
2026 m. spalio 30 d. – grynųjų aktyvų vertė ir 2026 m. 9 mėnesių pagrindinių duomenų santrauka.
Asmuo, įgaliotas suteikti papildomą informaciją:
Kazimieras Tonkūnas
UTIB „INVL Technology“ vadovaujantis partneris
El. paštas k.tonkunas@invltechnolgy.lt