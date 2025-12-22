|Til
22. december 2025
Selskabsmeddelelse nummer 103/2025
Korrektion af selskabsmeddelelse 102 vedrørende fastsættelse af kuponrente gældende fra 1. januar 2026
Bilaget til selskabsmeddelelse 102 havde forkerte datoer i tabeloverskrifterne.
Bilaget til denne selskabsmeddelelse indeholder korrekte datoer.
Eventuel henvendelse kan rettes til chefanalytiker Nicolas Norby, telefon 45 13 20 45.
