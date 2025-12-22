Til

22. december 2025













Selskabsmeddelelse nummer 103/2025

Korrektion af selskabsmeddelelse 102 vedrørende fastsættelse af kuponrente gældende fra 1. januar 2026



Bilaget til selskabsmeddelelse 102 havde forkerte datoer i tabeloverskrifterne.

Bilaget til denne selskabsmeddelelse indeholder korrekte datoer.

Eventuel henvendelse kan rettes til chefanalytiker Nicolas Norby, telefon 45 13 20 45.

