Korrektion af selskabsmeddelelse 102 vedrørende fastsættelse af kuponrente gældende fra 1. januar 2026

22. december 2025





Selskabsmeddelelse nummer 103/2025

Korrektion af selskabsmeddelelse 102 vedrørende fastsættelse af kuponrente gældende fra 1. januar 2026

Bilaget til selskabsmeddelelse 102 havde forkerte datoer i tabeloverskrifterne.

Bilaget til denne selskabsmeddelelse indeholder korrekte datoer.

Direktionen



Eventuel henvendelse kan rettes til chefanalytiker Nicolas Norby, telefon 45 13 20 45.

Bilag til selskabsmeddelelse nr. 103-2025_dk

