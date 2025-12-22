Finantsinspektsioon kinnitas Bigbank AS-i Pillar 2 kapitalinõuded senisel tasemel

Finantsinspektsioon esitas 2025. aasta detsembris Bigbank AS-ile iga-aastase järelevalvealase läbivaatamise ja hindamisprotsessi (SREP) järgsed kapitali adekvaatsuse arvutuse tulemused. Hindamise tulemusena otsustas Finantsinspektsioon jätta Bigbank AS-ile kohalduvad Pillar 2 kapitalinõuded muutmata.

Bigbank AS-ile kohaldub konsolideeritud alustel omavahendite nõue (P2R) summas 3,2% riskipositsiooni kogusummast (TREA), millest vähemalt 2,4% peab olema kaetud esimese taseme põhiomavahenditega ja vähemalt 1,8% esimese taseme omavahenditega.

Finantsinspektsioon jättis eelmise aastaga võrreldes samale tasemele ka Bigbank AS-ile konsolideeritud baasil kohalduva Pillar 2 suunise (P2G), mis on 1,5%-le TREA-st.

Rohkem kui 30-aastase tegevusajalooga Bigbank AS (www.bigbank.ee) on Eesti kapitalile kuuluv kommertspank. 30.11.2025 seisuga oli panga bilansimaht kokku 3,2 miljardit eurot ning omakapital 298 miljonit eurot. Üheksas riigis tegutseval pangal on kokku üle 176 000 aktiivse kliendi ning üle 600 töötaja. Reitinguagentuur Moody’s on väljastanud Bigbankile pikaajalise pangahoiuste reitingu tasemel Ba1 ning baaskrediidireitingu (BCA) ja kohandatud BCA tasemel Ba2.

Lisainfo:

Argo Kiltsmann

Juhatuse liige

Telefon: +372 5393 0833

E-mail: argo.kiltsmann@bigbank.ee

www.bigbank.ee