Melexis: update over het aandeleninkoopprogramma

Persbericht - Gereglementeerde informatie





Ieper, België – 22 december 2025, 17.45 uur CET

Melexis meldt de aankoop van 20.600 Melexis-aandelen op Euronext Brussel in de periode van 15 december 2025 tot 19 december 2025, in het kader van het inkoopprogramma aangekondigd op 10 december 2025.

Inkoopdatum Aantal verworven aandelen Gemiddelde prijs (€) Laagste prijs (€) Hoogste prijs (€) Aankoop bedrag (€) 15/12/2025 4.600 56,94 56,55 57,20 262.944 16/12/2025 4.000 56,79 56,05 57,20 227.160 17/12/2025 4.000 56,49 56,05 57,25 225.964 18/12/2025 4.000 55,95 55,70 56,30 223.806 19/12/2025 4.000 56,54 55,75 56,85 226.152 TOTAAL 20.600 56,55 55,70 57,25 1.165.026

Onder het huidige inkoopprogramma voor maximaal 850.000 aandelen, heeft Melexis reeds 28.600 eigen aandelen aangekocht.

Samen met de 831.491 aandelen aangekocht onder een vorige inkoopprogramma, heeft Melexis nu 860.091 eigen aandelen in bezit.