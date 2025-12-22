Melexis: update over het aandeleninkoopprogramma

Ieper, België – 22 december 2025, 17.45 uur CET

Melexis meldt de aankoop van 20.600 Melexis-aandelen op Euronext Brussel in de periode van 15 december 2025 tot 19 december 2025, in het kader van het inkoopprogramma aangekondigd op 10 december 2025.

InkoopdatumAantal verworven aandelenGemiddelde prijs (€)Laagste prijs (€)Hoogste prijs (€)Aankoop bedrag (€)
15/12/20254.60056,9456,5557,20262.944
16/12/20254.00056,7956,0557,20227.160
17/12/20254.00056,4956,0557,25225.964
18/12/20254.00055,9555,7056,30223.806
19/12/20254.00056,5455,7556,85226.152
TOTAAL20.60056,5555,7057,251.165.026

Onder het huidige inkoopprogramma voor maximaal 850.000 aandelen, heeft Melexis reeds 28.600 eigen aandelen aangekocht. 

Samen met de 831.491 aandelen aangekocht onder een vorige inkoopprogramma, heeft Melexis nu 860.091 eigen aandelen in bezit.


