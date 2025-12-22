Société Générale : Information sur les opérations effectuées dans le cadre d’un programme de rachat d’actions

INFORMATION SUR LES OPÉRATIONS EFFECTUÉES DANS LE CADRE D’UN PROGRAMME DE RACHAT D’ACTIONS

Au 19 décembre 2025, Société Générale a racheté 1,2% de son capital et a ainsi réalisé 56,5% du rachat d’actions de 1 milliard d’euros précédemment annoncé*.

Les achats d’actions réalisés du 15 au 19 décembre 2025 sont présentés ci-après.

* Société Générale a annoncé le 17 novembre 2025 le lancement d’un nouveau rachat d’actions additionnel de 1 Md EUR et a publié le 21 novembre 2025 matin le nouveau descriptif du programme de rachat d’actions relatif à la 19ème résolution de l’Assemblée générale mixte des actionnaires du 20 mai 2025.

Achats réalisés par Société Générale au cours de la période

Dénomination sociale de l’émetteur : Société Générale - LEI O2RNE8IBXP4R0TD8PU41

Référence de l’instrument financier : ISIN FR0000130809

Période : Du 15 au 19 décembre 2025

Présentation agrégée par jour et par marché

Nom de l'émetteur Code Identifiant de l'émetteur (Code LEI) Jour de la transaction Code identifiant de l’instrument financier Volume total journalier (en nombre d’actions) Prix pondéré moyen journalier d’acquisition des actions (€) Code identifiant marché SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 15-déc.-25 FR0000130809 216 579 64,2894 XPAR SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 15-déc.-25 FR0000130809 86 678 64,2091 CEUX SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 15-déc.-25 FR0000130809 11 483 64,2850 TQEX SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 15-déc.-25 FR0000130809 11 650 64,2430 AQEU SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 16-déc.-25 FR0000130809 210 000 64,6020 XPAR SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 16-déc.-25 FR0000130809 139 000 64,6019 CEUX SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 16-déc.-25 FR0000130809 15 000 64,5773 TQEX SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 16-déc.-25 FR0000130809 15 000 64,5893 AQEU SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 17-déc.-25 FR0000130809 274 000 66,3543 XPAR SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 17-déc.-25 FR0000130809 75 000 66,3526 CEUX SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 17-déc.-25 FR0000130809 8 000 66,3349 TQEX SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 17-déc.-25 FR0000130809 8 000 66,3303 AQEU SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 18-déc.-25 FR0000130809 208 230 66,8680 XPAR SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 18-déc.-25 FR0000130809 128 000 66,7470 CEUX SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 18-déc.-25 FR0000130809 12 500 66,7587 TQEX SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 18-déc.-25 FR0000130809 12 500 66,7805 AQEU SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 19-déc.-25 FR0000130809 166 840 68,2698 XPAR SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 19-déc.-25 FR0000130809 150 160 68,2507 CEUX SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 19-déc.-25 FR0000130809 19 859 68,2786 TQEX SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 19-déc.-25 FR0000130809 19 841 68,2781 AQEU TOTAL 1 788 320 66,0756

