Société Générale : Information sur les opérations effectuées dans le cadre d’un programme de rachat d’actions

 | Source: Société Générale Société Générale

INFORMATION SUR LES OPÉRATIONS EFFECTUÉES DANS LE CADRE D’UN PROGRAMME DE RACHAT D’ACTIONS

Information réglementée

Paris, le 22 décembre 2025

Au 19 décembre 2025, Société Générale a racheté 1,2% de son capital et a ainsi réalisé 56,5% du rachat d’actions de 1 milliard d’euros précédemment annoncé*.

Les achats d’actions réalisés du 15 au 19 décembre 2025 sont présentés ci-après.

Contacts presse :
Jean-Baptiste Froville_+33 1 58 98 68 00_ jean-baptiste.froville@socgen.com
Fanny Rouby_+33 1 57 29 11 12_ fanny.rouby@socgen.com

* Société Générale a annoncé le 17 novembre 2025 le lancement d’un nouveau rachat d’actions additionnel de 1 Md EUR  et a publié le 21 novembre 2025 matin le nouveau descriptif du programme de rachat d’actions relatif à la 19ème résolution de l’Assemblée générale mixte des actionnaires du 20 mai 2025.

Achats réalisés par Société Générale au cours de la période

Dénomination sociale de l’émetteur : Société Générale - LEI O2RNE8IBXP4R0TD8PU41

Référence de l’instrument financier : ISIN FR0000130809

Période : Du 15 au 19 décembre 2025

Présentation agrégée par jour et par marché

Nom de l'émetteurCode Identifiant de l'émetteur (Code LEI)Jour de la transactionCode identifiant de l’instrument financierVolume total journalier (en nombre d’actions)Prix pondéré moyen journalier d’acquisition des actions (€)Code identifiant marché
SOCIETE GENERALEO2RNE8IBXP4R0TD8PU4115-déc.-25FR0000130809216 57964,2894XPAR
SOCIETE GENERALEO2RNE8IBXP4R0TD8PU4115-déc.-25FR000013080986 67864,2091CEUX
SOCIETE GENERALEO2RNE8IBXP4R0TD8PU4115-déc.-25FR000013080911 48364,2850TQEX
SOCIETE GENERALEO2RNE8IBXP4R0TD8PU4115-déc.-25FR000013080911 65064,2430AQEU
SOCIETE GENERALEO2RNE8IBXP4R0TD8PU4116-déc.-25FR0000130809210 00064,6020XPAR
SOCIETE GENERALEO2RNE8IBXP4R0TD8PU4116-déc.-25FR0000130809139 00064,6019CEUX
SOCIETE GENERALEO2RNE8IBXP4R0TD8PU4116-déc.-25FR000013080915 00064,5773TQEX
SOCIETE GENERALEO2RNE8IBXP4R0TD8PU4116-déc.-25FR000013080915 00064,5893AQEU
SOCIETE GENERALEO2RNE8IBXP4R0TD8PU4117-déc.-25FR0000130809274 00066,3543XPAR
SOCIETE GENERALEO2RNE8IBXP4R0TD8PU4117-déc.-25FR000013080975 00066,3526CEUX
SOCIETE GENERALEO2RNE8IBXP4R0TD8PU4117-déc.-25FR00001308098 00066,3349TQEX
SOCIETE GENERALEO2RNE8IBXP4R0TD8PU4117-déc.-25FR00001308098 00066,3303AQEU
SOCIETE GENERALEO2RNE8IBXP4R0TD8PU4118-déc.-25FR0000130809208 23066,8680XPAR
SOCIETE GENERALEO2RNE8IBXP4R0TD8PU4118-déc.-25FR0000130809128 00066,7470CEUX
SOCIETE GENERALEO2RNE8IBXP4R0TD8PU4118-déc.-25FR000013080912 50066,7587TQEX
SOCIETE GENERALEO2RNE8IBXP4R0TD8PU4118-déc.-25FR000013080912 50066,7805AQEU
SOCIETE GENERALEO2RNE8IBXP4R0TD8PU4119-déc.-25FR0000130809166 84068,2698XPAR
SOCIETE GENERALEO2RNE8IBXP4R0TD8PU4119-déc.-25FR0000130809150 16068,2507CEUX
SOCIETE GENERALEO2RNE8IBXP4R0TD8PU4119-déc.-25FR000013080919 85968,2786TQEX
SOCIETE GENERALEO2RNE8IBXP4R0TD8PU4119-déc.-25FR000013080919 84168,2781AQEU
   TOTAL 1 788 320 66,0756  

Société Générale
Société Générale est une banque européenne de premier plan avec près de 119 000 collaborateurs au service de plus de 26 millions de clients dans 62 pays à travers le monde. Nous accompagnons le développement de nos économies depuis 160 ans, en proposant à nos clients entreprises, institutionnels et particuliers un large éventail de services de conseil et de solutions financières à valeur ajoutée. Nos relations durables et de confiance avec les clients, notre expertise de pointe, notre capacité d’innovation unique, nos compétences ESG et nos franchises leader font partie de notre ADN et servent le cœur de notre objectif : créer de la valeur durable pour toutes nos parties prenantes.

Le Groupe opère dans trois domaines d’activités complémentaires, intégrant des offres ESG pour l’ensemble de ses clients :

  • La Banque de détail en France, Banque Privée et Assurances avec la banque de détail SG, les activités de banque privée, les activités d’assurance et BoursoBank, leader de la banque en ligne.
  • La Banque de Grande Clientèle et Solutions Investisseurs, acteur de premier plan qui propose des solutions sur mesure aux grandes entreprises et investisseurs avec un leadership mondial unique dans les dérivés actions, les financements structurés et l’ESG.
  • La Mobilité, Banque de détail et Services Financiers à l’International, regroupant des banques universelles bien établies sur leurs marchés (en République tchèque, en Roumanie et dans plusieurs pays d’Afrique), Ayvens (nouvelle marque ALD I LeasePlan), acteur mondial de la mobilité durable, ainsi que des activités de financements spécialisés.


Engagée à construire avec ses clients un avenir meilleur et durable, Société Générale entend être un partenaire de premier plan dans la transition environnementale et le développement durable en général. Le Groupe figure dans les principaux indices de développement durable : DJSI (Europe), FTSE4Good (Global et Europe), Bloomberg Gender-Equality Index, Refinitiv Diversity and Inclusion Index, Euronext Vigeo (Europe et zone euro), STOXX Global ESG Leaders Index, et MSCI Low Carbon Leaders Index (Monde et Europe).

En cas de doute sur l’authenticité de ce communiqué de presse, rendez-vous au bas de la newsroom de societegenerale.com. Les communiqués émanant de Société Générale sont certifiés par la technologie blockchain. Un lien vous permettra de vérifier l’intégrité de cette information.

Pour plus d'informations, vous pouvez nous suivre sur Twitter/X @societegenerale ou visiter notre site societegenerale.com.

Pièce jointe


Attachments

Societe-Generale-Declaration-rachat-actions-du-15-au-19-12-2025

Recommended Reading