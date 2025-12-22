ALSTOM S.A : Alstom va fournir 23 trains électriques Coradia Stream avec un contrat de maintenance de 10 ans à Hellenic Train en Grèce

L'objectif global du projet est de moderniser les services ferroviaires grecs de transport de passagers

Le contrat est évalué à 393 millions d'euros, maintenance comprise 1

Les trains seront utilisés à la fois pour les lignes suburbaines et interurbaines

22 décembre 2025 – Alstom, leader mondial de la mobilité intelligente et durable, a signé un contrat avec Hellenic Train, la principale compagnie ferroviaire privée en Grèce, pour la fourniture de 23 rames automotrices électriques (RAE) Coradia Stream. Le contrat, d'une valeur de 393 millions d'euros, comprend les services de maintenance associés pendant une période de 10 ans. Onze trains sont destinés aux lignes de banlieue, tandis que les douze autres seront utilisés pour les trajets interurbains longue distance. La vitesse maximale des trains sera de 160 km/h. La conception et la production des trains seront réalisées en Italie par le site de fabrication d'Alstom Savigliano.

Chaque train sera composé de six voitures, avec une capacité d'accueil adaptée au service prévu : les trains interurbains pourront accueillir 335 passagers, tandis que les trains de banlieue offriront 362 places assises. Il y aura deux portes d'entrée de chaque côté des voitures centrales et une porte de chaque côté des voitures d'extrémité.

« Je suis honorée de célébrer cette étape importante pour Alstom et la Grèce, alors que nous renforçons notre présence et réaffirmons notre engagement à fournir des solutions ferroviaires de pointe. Ce nouveau contrat marque un nouveau chapitre passionnant dans l'évolution du transport ferroviaire de passagers dans le pays, axé sur le confort des voyageurs », a déclaré Panagiota Kati, directrice générale d'Alstom Grèce.

« Les nouveaux trains représentent un investissement majeur, mais ils constituent également un engagement envers les personnes qui voyagent avec nous chaque jour. Nous voulons que les passagers aient le sentiment que leur voyage soit plus facile, plus confortable et plus serein. Nous travaillons à la mise en place d'un réseau ferroviaire qui ne se contente pas de suivre les évolutions européennes, mais qui y répond avec assurance. Avec des mesures régulières et une orientation claire, nous nous engageons à construire, jour après jour, un voyage qui reflète véritablement ce que nos passagers méritent. La confiance se construit par des actions, et c'est exactement ce sur quoi nous nous concentrons, de manière cohérente, en respectant le temps et les besoins de nos passagers », a déclaré Roberto Rinaudo, PDG de Hellenic Train.

Pour le confort des passagers, chaque rame sera équipée de grands porte-bagages ainsi que de prises pour recharger les appareils électroniques. Des espaces seront réservés aux vélos et aux poussettes. La configuration finale, les couleurs et les finitions seront entièrement personnalisées en fonction des exigences du client lors de la phase de conception.

Les trains électriques Coradia Stream seront également équipés d'un système numérique de comptage des passagers avec des capteurs de haute précision, ainsi que d'un système d'information des passagers comprenant des affichages audio et visuels dynamiques.

« Nous sommes heureux de contribuer à l'amélioration des services ferroviaires grecs avec la fourniture de 23 rames électriques Coradia Stream pour les lignes suburbaines et interurbaines », a déclaré Michele Viale, directeur général d'Alstom Italie. « Les nouveaux trains seront fabriqués en Italie, au centre d'excellence d'Alstom à Savigliano, et garantiront une efficacité, une sécurité et des performances maximales, tout en offrant les plus hauts standards de confort et d'accessibilité à tous les passagers. »

Développés spécifiquement pour le marché européen, les trains électriques Coradia Stream sont équipés du système de contrôle du trafic ERTMS niveau 2 (2 ) et sont conformes aux normes européennes (EN) ainsi qu'aux spécifications techniques d'interopérabilité (STI), pouvant fonctionner avec tous les principaux systèmes d'alimentation électrique européens.

Ce train fait partie de la gamme Coradia d'Alstom, des trains régionaux qui ont démontré leur efficacité et leur fiabilité dans toute l'Europe depuis plus de trente ans. À ce jour, Alstom a vendu plus de 4 500 trains régionaux Coradia dans le monde entier. Plusieurs pays européens, dont l'Allemagne, l'Espagne, l'Italie, les Pays-Bas et la Roumanie, bénéficient déjà des performances et du confort de la gamme Coradia.

Au total, plus de 800 trains régionaux Coradia Stream ont déjà été commandés en Italie, aux Pays-Bas, au Danemark, en Norvège, en Roumanie et en Bulgarie. Ceux destinés à l'Italie sont en service depuis mi-2019, ce qui prouve la fiabilité de ce produit. En Roumanie, le Coradia Stream a commencé à transporter des passagers en novembre 2024. Le Coradia Stream propose également des solutions sans émissions, telles que la traction à batterie et à hydrogène, pour les lignes non-électrifiées.

Le programme de maintenance comprend des activités de maintenance préventive, des révisions programmées et des réparations sur une période de 10 ans. Les trains Coradia Stream d'Alstom sont conçus pour être faciles à entretenir et sont équipés pour collecter des données de maintenance précises et établir les meilleurs coûts de cycle de vie. La flotte sera entretenue dans un dépôt à Athènes fourni par Hellenic Train, qui sera personnalisé pour assurer la maintenance des 23 trains Coradia Stream. Afin de garantir une disponibilité et une fiabilité maximales, la flotte sera prise en charge par une salle de contrôle équipée des derniers outils numériques, notamment HealthHub, la solution d'Alstom pour la maintenance prédictive et basée sur l'état.

Alstom est le leader du marché des services ferroviaires, accompagnant ses clients tout au long du cycle de vie de leurs actifs grâce à la plus large gamme de solutions de services. Les services de maintenance FlexCare Perform d'Alstom sont adaptés aux besoins des clients et aux exigences opérationnelles, allant du support technique avec pièces de rechange aux solutions de maintenance entièrement externalisées. Alstom assure la maintenance de plus de 35 500 véhicules dans le monde entier et est un partenaire de confiance pour l'entretien des actifs ferroviaires Alstom et non Alstom.

Alstom s'engage à contribuer à un avenir sobre en carbone en développant et en promouvant des solutions de transport innovantes et durables que les gens apprécient. Des trains à grande vitesse aux métros, monorails, tramways, en passant par les systèmes clés en main, les services, les infrastructures, la signalisation et la mobilité numérique, Alstom offre à ses divers clients le portefeuille le plus large du secteur. Présente dans 63 pays et employant plus de 86 000 personnes de 184 nationalités différentes, l'entreprise concentre ses compétences en matière de conception, d'innovation et de gestion de projets là où les solutions de mobilité sont les plus nécessaires. Cotée en bourse en France, Alstom a réalisé un chiffre d'affaires de 18,5 milliards d'euros pour l'exercice clos le 31 mars 2025.

1 Ce contrat sera comptabilisé au troisième trimestre de l'exercice 2025/2026 d'Alstom.

2 Le système européen de gestion du trafic ferroviaire (niveaux 1 et 2) est l'une des plus importantes adoptions de la technologie numérique dans le domaine ferroviaire, visant à remplacer les différents systèmes nationaux de contrôle et de commande des trains en Europe.

