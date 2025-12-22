Programme de rachat d’actions de BNP Paribas
Déclaration des transactions sur actions propres réalisées
du 15 décembre 2025 au 19 décembre 2025
COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Paris, le 22 décembre 2025
Conformément à l’article 5 du règlement (UE) n° 596/2014 sur les abus de marché et à l’article 3 (3) du règlement délégué (UE) 2016/1052 complétant le règlement (UE) n° 596/2014 par des normes techniques de réglementation concernant les conditions applicables aux programmes de rachat et aux mesures de stabilisation, BNP Paribas informe le marché des transactions sur actions propres suivantes :
|Nom de
l'émetteur
|Code Identifiant de l'émetteur
|Jour de la transaction
|Code identifiant
de l’instrument
financier
|Volume total journalier (en nombre d’actions)
|Prix pondéré moyen journalier d’acquisition des actions *
|Marché (MIC Code)
|BNP PARIBAS
|R0MUWSFPU8MPRO8K5P83
|15/12/2025
|FR0000131104
|52 000
|79,1179
|AQEU
|BNP PARIBAS
|R0MUWSFPU8MPRO8K5P83
|15/12/2025
|FR0000131104
|193 000
|79,1175
|CEUX
|BNP PARIBAS
|R0MUWSFPU8MPRO8K5P83
|15/12/2025
|FR0000131104
|35 000
|79,1133
|TQEX
|BNP PARIBAS
|R0MUWSFPU8MPRO8K5P83
|15/12/2025
|FR0000131104
|340 000
|79,1297
|XPAR
|BNP PARIBAS
|R0MUWSFPU8MPRO8K5P83
|16/12/2025
|FR0000131104
|50 000
|79,4148
|AQEU
|BNP PARIBAS
|R0MUWSFPU8MPRO8K5P83
|16/12/2025
|FR0000131104
|200 000
|79,3970
|CEUX
|BNP PARIBAS
|R0MUWSFPU8MPRO8K5P83
|16/12/2025
|FR0000131104
|34 000
|79,4337
|TQEX
|BNP PARIBAS
|R0MUWSFPU8MPRO8K5P83
|16/12/2025
|FR0000131104
|334 000
|79,3793
|XPAR
|BNP PARIBAS
|R0MUWSFPU8MPRO8K5P83
|17/12/2025
|FR0000131104
|50 000
|79,7813
|AQEU
|BNP PARIBAS
|R0MUWSFPU8MPRO8K5P83
|17/12/2025
|FR0000131104
|169 855
|79,7885
|CEUX
|BNP PARIBAS
|R0MUWSFPU8MPRO8K5P83
|17/12/2025
|FR0000131104
|30 000
|79,7746
|TQEX
|BNP PARIBAS
|R0MUWSFPU8MPRO8K5P83
|17/12/2025
|FR0000131104
|360 145
|79,8191
|XPAR
|BNP PARIBAS
|R0MUWSFPU8MPRO8K5P83
|18/12/2025
|FR0000131104
|50 000
|80,1539
|AQEU
|BNP PARIBAS
|R0MUWSFPU8MPRO8K5P83
|18/12/2025
|FR0000131104
|200 000
|80,1634
|CEUX
|BNP PARIBAS
|R0MUWSFPU8MPRO8K5P83
|18/12/2025
|FR0000131104
|30 000
|80,1448
|TQEX
|BNP PARIBAS
|R0MUWSFPU8MPRO8K5P83
|18/12/2025
|FR0000131104
|328 000
|80,1759
|XPAR
|BNP PARIBAS
|R0MUWSFPU8MPRO8K5P83
|19/12/2025
|FR0000131104
|35 000
|80,6262
|AQEU
|BNP PARIBAS
|R0MUWSFPU8MPRO8K5P83
|19/12/2025
|FR0000131104
|139 885
|80,6317
|CEUX
|BNP PARIBAS
|R0MUWSFPU8MPRO8K5P83
|19/12/2025
|FR0000131104
|20 000
|80,6217
|TQEX
|BNP PARIBAS
|R0MUWSFPU8MPRO8K5P83
|19/12/2025
|FR0000131104
|398 663
|80,6411
|XPAR
|* Arrondi à quatre chiffres après la virgule
|TOTAL
|3 049 548
|79,8171
Le programme de rachat d’actions annoncé le 24 novembre 2025 a été finalisé le 19 décembre 2025. BNP Paribas a ainsi racheté 15 184 150 actions au prix moyen de 75,74 euros par action, pour un montant total de 1,15 milliard d’euros.
Les actions rachetées sont destinées à être annulées.
Les informations détaillées peuvent être consultées sur le site internet de BNP Paribas à l’adresse suivante : https://invest.bnpparibas/recherche/rapports/documents/information-reglementee
Pièce jointe
- Rachat d'actions - déclaration des transactions sur actions propres du 15 décembre 2025 au 19 décembre 2025