Programme de rachat d’actions de BNP Paribas - Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du 15 décembre 2025 au 19 décembre 2025

Programme de rachat d’actions de BNP Paribas

Déclaration des transactions sur actions propres réalisées 
du 15 décembre 2025 au 19 décembre 2025

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Paris, le 22 décembre 2025

Conformément à l’article 5 du règlement (UE) n° 596/2014 sur les abus de marché et à l’article 3 (3) du règlement délégué (UE) 2016/1052 complétant le règlement (UE) n° 596/2014 par des normes techniques de réglementation concernant les conditions applicables aux programmes de rachat et aux mesures de stabilisation, BNP Paribas informe le marché des transactions sur actions propres suivantes :

Nom de
l'émetteur		Code Identifiant de l'émetteurJour de la transactionCode identifiant
de l’instrument
financier		Volume total journalier (en nombre d’actions)Prix pondéré moyen journalier d’acquisition des actions *Marché (MIC Code)
BNP PARIBASR0MUWSFPU8MPRO8K5P8315/12/2025FR000013110452 00079,1179AQEU
BNP PARIBASR0MUWSFPU8MPRO8K5P8315/12/2025FR0000131104193 00079,1175CEUX
BNP PARIBASR0MUWSFPU8MPRO8K5P8315/12/2025FR000013110435 00079,1133TQEX
BNP PARIBASR0MUWSFPU8MPRO8K5P8315/12/2025FR0000131104340 00079,1297XPAR
BNP PARIBASR0MUWSFPU8MPRO8K5P8316/12/2025FR000013110450 00079,4148AQEU
BNP PARIBASR0MUWSFPU8MPRO8K5P8316/12/2025FR0000131104200 00079,3970CEUX
BNP PARIBASR0MUWSFPU8MPRO8K5P8316/12/2025FR000013110434 00079,4337TQEX
BNP PARIBASR0MUWSFPU8MPRO8K5P8316/12/2025FR0000131104334 00079,3793XPAR
BNP PARIBASR0MUWSFPU8MPRO8K5P8317/12/2025FR000013110450 00079,7813AQEU
BNP PARIBASR0MUWSFPU8MPRO8K5P8317/12/2025FR0000131104169 85579,7885CEUX
BNP PARIBASR0MUWSFPU8MPRO8K5P8317/12/2025FR000013110430 00079,7746TQEX
BNP PARIBASR0MUWSFPU8MPRO8K5P8317/12/2025FR0000131104360 14579,8191XPAR
BNP PARIBASR0MUWSFPU8MPRO8K5P8318/12/2025FR000013110450 00080,1539AQEU
BNP PARIBASR0MUWSFPU8MPRO8K5P8318/12/2025FR0000131104200 00080,1634CEUX
BNP PARIBASR0MUWSFPU8MPRO8K5P8318/12/2025FR000013110430 00080,1448TQEX
BNP PARIBASR0MUWSFPU8MPRO8K5P8318/12/2025FR0000131104328 00080,1759XPAR
BNP PARIBASR0MUWSFPU8MPRO8K5P8319/12/2025FR000013110435 00080,6262AQEU
BNP PARIBASR0MUWSFPU8MPRO8K5P8319/12/2025FR0000131104139 88580,6317CEUX
BNP PARIBASR0MUWSFPU8MPRO8K5P8319/12/2025FR000013110420 00080,6217TQEX
BNP PARIBASR0MUWSFPU8MPRO8K5P8319/12/2025FR0000131104398 66380,6411XPAR
* Arrondi à quatre chiffres après la virguleTOTAL3 049 54879,8171 

Le programme de rachat d’actions annoncé le 24 novembre 2025 a été finalisé le 19 décembre 2025. BNP Paribas a ainsi racheté 15 184 150 actions au prix moyen de 75,74 euros par action, pour un montant total de 1,15 milliard d’euros.

Les actions rachetées sont destinées à être annulées.

Les informations détaillées peuvent être consultées sur le site internet de BNP Paribas à l’adresse suivante : https://invest.bnpparibas/recherche/rapports/documents/information-reglementee

