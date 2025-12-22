Programme de rachat d’actions de BNP Paribas - Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du 15 décembre 2025 au 19 décembre 2025

Programme de rachat d’actions de BNP Paribas

Paris, le 22 décembre 2025

Conformément à l’article 5 du règlement (UE) n° 596/2014 sur les abus de marché et à l’article 3 (3) du règlement délégué (UE) 2016/1052 complétant le règlement (UE) n° 596/2014 par des normes techniques de réglementation concernant les conditions applicables aux programmes de rachat et aux mesures de stabilisation, BNP Paribas informe le marché des transactions sur actions propres suivantes :

financier Volume total journalier (en nombre d’actions) Prix pondéré moyen journalier d’acquisition des actions * Marché (MIC Code) BNP PARIBAS R0MUWSFPU8MPRO8K5P83 15/12/2025 FR0000131104 52 000 79,1179 AQEU BNP PARIBAS R0MUWSFPU8MPRO8K5P83 15/12/2025 FR0000131104 193 000 79,1175 CEUX BNP PARIBAS R0MUWSFPU8MPRO8K5P83 15/12/2025 FR0000131104 35 000 79,1133 TQEX BNP PARIBAS R0MUWSFPU8MPRO8K5P83 15/12/2025 FR0000131104 340 000 79,1297 XPAR BNP PARIBAS R0MUWSFPU8MPRO8K5P83 16/12/2025 FR0000131104 50 000 79,4148 AQEU BNP PARIBAS R0MUWSFPU8MPRO8K5P83 16/12/2025 FR0000131104 200 000 79,3970 CEUX BNP PARIBAS R0MUWSFPU8MPRO8K5P83 16/12/2025 FR0000131104 34 000 79,4337 TQEX BNP PARIBAS R0MUWSFPU8MPRO8K5P83 16/12/2025 FR0000131104 334 000 79,3793 XPAR BNP PARIBAS R0MUWSFPU8MPRO8K5P83 17/12/2025 FR0000131104 50 000 79,7813 AQEU BNP PARIBAS R0MUWSFPU8MPRO8K5P83 17/12/2025 FR0000131104 169 855 79,7885 CEUX BNP PARIBAS R0MUWSFPU8MPRO8K5P83 17/12/2025 FR0000131104 30 000 79,7746 TQEX BNP PARIBAS R0MUWSFPU8MPRO8K5P83 17/12/2025 FR0000131104 360 145 79,8191 XPAR BNP PARIBAS R0MUWSFPU8MPRO8K5P83 18/12/2025 FR0000131104 50 000 80,1539 AQEU BNP PARIBAS R0MUWSFPU8MPRO8K5P83 18/12/2025 FR0000131104 200 000 80,1634 CEUX BNP PARIBAS R0MUWSFPU8MPRO8K5P83 18/12/2025 FR0000131104 30 000 80,1448 TQEX BNP PARIBAS R0MUWSFPU8MPRO8K5P83 18/12/2025 FR0000131104 328 000 80,1759 XPAR BNP PARIBAS R0MUWSFPU8MPRO8K5P83 19/12/2025 FR0000131104 35 000 80,6262 AQEU BNP PARIBAS R0MUWSFPU8MPRO8K5P83 19/12/2025 FR0000131104 139 885 80,6317 CEUX BNP PARIBAS R0MUWSFPU8MPRO8K5P83 19/12/2025 FR0000131104 20 000 80,6217 TQEX BNP PARIBAS R0MUWSFPU8MPRO8K5P83 19/12/2025 FR0000131104 398 663 80,6411 XPAR * Arrondi à quatre chiffres après la virgule TOTAL 3 049 548 79,8171

Le programme de rachat d’actions annoncé le 24 novembre 2025 a été finalisé le 19 décembre 2025. BNP Paribas a ainsi racheté 15 184 150 actions au prix moyen de 75,74 euros par action, pour un montant total de 1,15 milliard d’euros.



Les actions rachetées sont destinées à être annulées.

Les informations détaillées peuvent être consultées sur le site internet de BNP Paribas à l’adresse suivante : https://invest.bnpparibas/recherche/rapports/documents/information-reglementee

