Purpose Investments Inc. annonce les distributions du quatrième trimestre de 2025 pour la Fiducie de prêts spécialisés Purpose

TORONTO, 22 déc. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Purpose Investments Inc. a le plaisir d’annoncer les distributions du quatrième trimestre de 2025 pour la Fiducie de prêts spécialisés Purpose.

paiement Fiducie de prêts spécialisés Purpose – catégorie A Non noté 0,5760 $ 31 décembre 2025 31 décembre 2025 22 janvier 2026 Fiducie de prêts spécialisés Purpose – catégorie F Non noté 0,5952 $ 31 décembre 2025 31 décembre 2025 22 janvier 2026 Fiducie de prêts spécialisés Purpose – catégorie U Non noté 0,5394 $ US 31 décembre 2025 31 décembre 2025 22 janvier 2026 Fiducie de prêts spécialisés Purpose – catégorie A1, série 2 Non noté 0,6658 $ 31 décembre 2025 31 décembre 2025 22 janvier 2026 Fiducie de prêts spécialisés Purpose – catégorie F, série 3 Non noté 0,6892 $ 31 décembre 2025 31 décembre 2025 22 janvier 2026 Fiducie de prêts spécialisés Purpose – catégorie 1, série A-1 PFC3400 0,6726 $ S.O. 30 décembre 2025 31 décembre 2025 Fiducie de prêts spécialisés Purpose – catégorie 1, série F-1 PFC3401 0,7131 $ S.O. 30 décembre 2025 31 décembre 2025 Fiducie de prêts spécialisés Purpose – catégorie I PFC3402 0,7110 $ S.O. 30 décembre 2025 31 décembre 2025



Les distributions représentent à la fois le revenu gagné par le Fonds et le remboursement de capital aux porteurs de parts du Fonds. La ventilation réelle des distributions versées pour l’année d’imposition 2025 sera communiquée aux courtiers par l’entremise de Services de dépôt et de compensation CDS inc. au début de 2026.

À propos de Purpose Investments Inc.

Purpose Investments Inc. est une société de gestion d’actifs comptant un actif sous gestion de plus de 30 milliards de dollars. Elle se concentre sans relâche sur l’innovation centrée sur le client et offre une gamme de produits de placement quantitatifs gérés. Purpose Investments est dirigée par Som Seif, entrepreneur reconnu, et la société est une division de Purpose Unlimited, entreprise de services financiers indépendante axée sur la technologie.

Pour obtenir plus d’information, communiquez avec :

Keera Hart

Keera.Hart@kaiserpartners.com

905‑580‑1257

Un placement dans un fonds d’investissement peut donner lieu à des commissions, à des commissions de suivi, à des frais de gestion et à d’autres frais. Veuillez lire le prospectus et les autres documents d’information avant d’investir. Les fonds d’investissement ne sont pas couverts par la Société d’assurance dépôts du Canada ni par aucun autre organisme d’assurance dépôts gouvernemental. Rien ne garantit que le montant intégral de votre placement dans le fonds vous sera rendu. Si les titres sont achetés ou vendus sur un marché boursier, vous pourriez payer plus ou recevoir moins que leur valeur liquidative courante. Les fonds d’investissement ne sont pas garantis, leur valeur fluctue fréquemment et leur rendement passé peut ne pas se reproduire.