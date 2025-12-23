Elis renforce son réseau

grâce à l’acquisition d’Adrett en Allemagne

Puteaux, le 23 décembre 2025 – Elis, leader mondial des services circulaires, annonce ce jour l’acquisition de 100% d’Adrett Textilservice GmbH Wäscherei und Reinigung (« Adrett ») en Allemagne.

Adrett dispose d’une blanchisserie moderne située à Schuby, dans le nord de l’Allemagne, près de la frontière danoise. La société propose des services de location-entretien de linge plat et s’adresse à une clientèle en hôtellerie-restauration, un marché particulièrement dynamique en Allemagne. Cette nouvelle acquisition permettra de consolider le réseau existant d’Elis.

Adrett emploie actuellement environ 140 personnes et son équipe dirigeante restera en place afin de poursuivre localement le développement de l’activité.

Le chiffre d’affaires de cette acquisition, estimé à environ 12 millions d’euros en 2025, sera consolidé dans le chiffre d’affaires d’Elis à compter du 1er janvier 2026.

