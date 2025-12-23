Communiqué de Presse

Le Conseil d’administration de Vantiva élit Katleen Vandeweyer Présidente du Conseil

Katleen Vandeweyer, actuellement administratrice référente de Vantiva, prend le rôle de Présidente du Conseil à la suite du départ de Brian Shearer du Conseil d’administration de Vantiva.

Paris, France – 23 décembre 2025 – Vantiva (Euronext Paris : VANTI), un leader technologique mondial permettant aux fournisseurs de services réseau de connecter les consommateurs dans le monde entier, annonce aujourd’hui des changements au sein de son Conseil d’administration.



Katleen Vandeweyer, administratrice indépendante, a été élue Présidente du Conseil. Katleen possède une solide expérience en gestion d’entreprise ainsi qu’une forte expertise dans le secteur des télécommunications. Elle a récemment contribué de manière significative à plusieurs conseils d’administration de premier plan en Europe. Dans le cadre de cette nomination et en concertation avec le Conseil d’administration et la direction de Vantiva, Brian Shearer a démissionné de ses fonctions de Président.

« Nous sommes très heureux que Katleen prenne la présidence du Conseil. Son travail en tant que Présidente du Comité d’audit et administratrice référente du groupe ainsi que son solide parcours en matière de leadership dans les affaires et la technologie font d’elle la dirigeante idéale pour accompagner le Conseil dans les prochaines étapes de croissance de Vantiva », a déclaré Tim O’Loughlin, CEO de Vantiva. « Le leadership de Brian a été déterminant lors de l’acquisition essentielle de l’activité de CommScope et de la cession stratégique de la division « Supply Chain Solutions ». J’ai fortement apprécié l’expertise et le leadership de Brian et nous nous réjouissons de travailler au côté de Katleen pour poursuivre les succès atteints. »

« C’est un honneur de devenir Présidente du Conseil d’administration de Vantiva alors que l’entreprise continue d’avancer selon son plan stratégique », a indiqué Katleen Vandeweyer. « J’ai hâte de poursuivre mon travail avec Tim et l’ensemble du Conseil pour créer de la valeur à long terme pour toutes nos parties prenantes. »

« Nous sommes ravis de voir Katleen prendre le rôle de Présidente du Conseil. Elle a été une excellente Présidente de notre Comité d’audit. Je suis pleinement confiant que Katleen, le Conseil et l’équipe dirigeante continueront de mener Vantiva au succès », a déclaré Brian Shearer.

« TPG Credit reste déterminé à soutenir la réussite continue de Vantiva et ses initiatives de croissance. Ses participations importantes en dette et en actions ne changent pas à la suite de cette transition, et la société conserve sa représentation au sein du conseil d’administration de Vantiva. »

###

À propos de Vantiva

Repoussons les limites

Vantiva (Euronext Paris : VANTI) est un leader technologique mondial dans le domaine des équipements domestiques (CPE). Depuis plus de 130 ans, Vantiva, autrefois connue sous le nom de Technicolor, développe des solutions qui connectent les consommateurs du monde entier aux contenus et services les plus importants pour eux. Aujourd’hui, l’entreprise continue de redéfinir la connectivité grâce à des systèmes intelligents qui font référence dans le haut-débit, la vidéo et l’IoT (Internet des Objets), transformant la façon dont chacun vit, travaille et interagit avec les autres.

Vantiva associe une approche centrée sur le client avec des décennies d'expertise en développement logiciel, en conception de matériel électronique et en gestion flexible de la chaîne d'approvisionnement, afin d’offrir des solutions de haute qualité à grande échelle. Ces compétences font de Vantiva un partenaire de confiance pour les principaux opérateurs télécoms dans le monde, ainsi que pour toutes les entreprises clientes et les consommateurs à travers la planète.

L’engagement fort de Vantiva en matière de durabilité et ses pratiques commerciales responsables ont été récompensées par plusieurs médailles d’or et de platine délivrées par EcoVadis, qui salue ses performances environnementales et sociales, et place Vantiva parmi le top 2 % des organisations de son secteur évaluées à l'échelle mondiale.

Basée à Paris, avec des sièges régionaux en Australie, au Brésil, en Chine, en Inde, en Corée du Sud, au Royaume-Uni et aux États-Unis, l'entreprise répond aux besoins d’une clientèle internationale diversifiée.

Pour plus d'informations, consultez vantiva.com et suivez Vantiva sur LinkedIn et X (Twitter).

