Baltic Horizon Fondi 2026. aasta finantskalender





Baltic Horizon Fond kavandab 2026. aastal avalikustada majandustulemusi ja korraldada investorite koosoleku alljärgnevalt:

Q4 2025. aasta vahearuanne (auditeerimata konsolideeritud) 17. veebruar 2026 Auditeeritud konsolideeritud 2025. majandusaasta aruanne 31. märts 2026 Baltic Horizon Capital AS (Fondivalitseja) auditeeritud konsolideeritud 2025. majandusaasta aruanne 23. aprill 2026 Q1 2026. aasta vahearuanne (auditeerimata konsolideeritud) 7. mai 2026 Investorite korraline üldkoosolek 1. juuni 2026 Q2 2026. aasta vahearuanne (auditeerimata konsolideeritud) 6. august 2026 Q3 2026. aasta vahearuanne (auditeerimata konsolideeritud) 5. november 2026 Q4 2026. aasta vahearuanne (auditeerimata konsolideeritud) 17. veebruar 2027





Lisainformatsiooni saamiseks palume ühendust võtta:

Tarmo Karotam

Baltic Horizon Fond, fondijuht

E-mail tarmo.karotam@baltichorizon.com

www.baltichorizon.com



Baltic Horizon Fond on registreeritud lepinguline avalik kinnine kinnisvarafond, mida valitseb alternatiivfondivalitseja Baltic Horizon Capital AS.

Avaldamine: GlobeNewswire, Nasdaq Tallinn, www.baltichorizon.com

