Baltic Horizon Fondi 2026. aasta finantskalender

 | Source: Baltic Horizon Fund / Baltic Horizon Capital Baltic Horizon Fund / Baltic Horizon Capital


Baltic Horizon Fond kavandab 2026. aastal avalikustada majandustulemusi ja korraldada investorite koosoleku alljärgnevalt:

Q4 2025. aasta vahearuanne (auditeerimata konsolideeritud)17. veebruar 2026
Auditeeritud konsolideeritud 2025. majandusaasta aruanne31. märts 2026
Baltic Horizon Capital AS (Fondivalitseja) auditeeritud konsolideeritud 2025. majandusaasta aruanne23. aprill 2026
Q1 2026. aasta vahearuanne (auditeerimata konsolideeritud)7. mai 2026
Investorite korraline üldkoosolek1. juuni 2026
Q2 2026. aasta vahearuanne (auditeerimata konsolideeritud)6. august 2026
Q3 2026. aasta vahearuanne (auditeerimata konsolideeritud)5. november 2026
Q4 2026. aasta vahearuanne (auditeerimata konsolideeritud)17. veebruar 2027


Lisainformatsiooni saamiseks palume ühendust võtta:

Tarmo Karotam
Baltic Horizon Fond, fondijuht
E-mail tarmo.karotam@baltichorizon.com
www.baltichorizon.com

Baltic Horizon Fond on registreeritud lepinguline avalik kinnine kinnisvarafond, mida valitseb alternatiivfondivalitseja Baltic Horizon Capital AS.

Avaldamine: GlobeNewswire, Nasdaq Tallinn, www.baltichorizon.com

Saamaks börsiteateid ning uudiseid Baltic Horizon Fondilt tema projektide, plaanide ja muu kohta, registreeruge aadressil www.baltichorizon.com. Samuti on teil võimalik Baltic Horizon Fondi jälgida LinkedIn ja YouTube keskkondades.


Recommended Reading