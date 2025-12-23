Baltic Horizon Fondi 2026. aasta finantskalender

Baltic Horizon Fond kavandab 2026. aastal avalikustada majandustulemusi ja korraldada investorite koosoleku alljärgnevalt:
|Q4 2025. aasta vahearuanne (auditeerimata konsolideeritud)
|17. veebruar 2026
|Auditeeritud konsolideeritud 2025. majandusaasta aruanne
|31. märts 2026
|Baltic Horizon Capital AS (Fondivalitseja) auditeeritud konsolideeritud 2025. majandusaasta aruanne
|23. aprill 2026
|Q1 2026. aasta vahearuanne (auditeerimata konsolideeritud)
|7. mai 2026
|Investorite korraline üldkoosolek
|1. juuni 2026
|Q2 2026. aasta vahearuanne (auditeerimata konsolideeritud)
|6. august 2026
|Q3 2026. aasta vahearuanne (auditeerimata konsolideeritud)
|5. november 2026
|Q4 2026. aasta vahearuanne (auditeerimata konsolideeritud)
|17. veebruar 2027
Lisainformatsiooni saamiseks palume ühendust võtta:
Tarmo Karotam
Baltic Horizon Fond, fondijuht
E-mail tarmo.karotam@baltichorizon.com
www.baltichorizon.com
Baltic Horizon Fond on registreeritud lepinguline avalik kinnine kinnisvarafond, mida valitseb alternatiivfondivalitseja Baltic Horizon Capital AS.
Avaldamine: GlobeNewswire, Nasdaq Tallinn, www.baltichorizon.com
