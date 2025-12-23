Martelan taloudellinen raportointi vuonna 2026

Martela Oyj, Tulosjulkistamisajankohdat, 23.12.2025, klo. 13:00
Martela julkistaa vuoden 2026 aikana seuraavat taloudelliset katsaukset:
- Keskiviikkona 25.2.2026, Tilinpäätöstiedote 2025
- Tiistaina 12.5.2026, Osavuosikatsaus tammi-maaliskuulta 2026
- Keskiviikkona 12.8.2026, Puolivuotiskatsaus tammi-kesäkuulta 2026
- Keskiviikkona 11.11.2026, Osavuosikatsaus tammi-syyskuulta 2026
Vuoden 2025 vuosikertomus julkaistaan Martelan verkkosivuilla viikolla 11 vuonna 2026.
Martela Oyj:n varsinainen yhtiökokous on suunniteltu pidettäväksi keskiviikkona 8.4.2026 kello 14:00.
Martelan hallitus kutsuu varsinaisen yhtiökokouksen koolle myöhemmin. Osakkeenomistajan, joka haluaa saada tietyn asian yhtiökokouksen käsiteltäväksi, on toimitettava vaatimuksensa yhtiön hallitukselle viimeistään 30.1.2026 kirjallisesti osoitteeseen Martela Oyj, Hallitus, PL 73, 02151 Espoo.
Taloudelliset katsaukset julkaistaan suomeksi ja englanniksi Martelan verkkosivuilla.
Martela Oyj
Henri Berg
Talousjohtaja
Jakelu
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.martela.com
Martela on yksi Pohjoismaiden johtavista käyttäjälähtöisten työ- ja oppimisympäristöjen kehittäjistä. Luomme parhaita paikkoja työn tekemiselle ja tarjoamme asiakkaillemme Martela Lifecycle -ratkaisujen avulla kalusteet ja niihin liittyvät palvelut saumattomana kokonaisuutena.