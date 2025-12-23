2026. aasta finantskalender

2026. aastal avaldab AS Pro Kapital Grupp oma konsolideeritud majandustulemused järgnevatel kuupäevadel:
|SÜNDMUS
|AEG
|NÄDAL
|2025 IV kvartali ja 2025 majandusaasta auditeerimata tulemused
|27.02.2026
|9 (2026)
|2025 majandusaasta auditeeritud tulemused
|24.04.2026
|17 (2026)
|2026 I kvartali auditeerimata tulemused
|22.05.2026
|21 (2026)
|2026 II kvartali auditeerimata tulemused
|14.08.2026
|33 (2026)
|2026 III kvartali auditeerimata tulemused
|20.11.2026
|47 (2026)
Ann-Kristin Kuusik
Finantsjuht
+372 614 4920
prokapital@prokapital.ee