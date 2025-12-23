2026. aasta finantskalender

 | Source: Pro Kapital Grupp Pro Kapital Grupp

2026. aastal avaldab AS Pro Kapital Grupp oma konsolideeritud majandustulemused järgnevatel kuupäevadel:

SÜNDMUSAEGNÄDAL
2025 IV kvartali ja 2025 majandusaasta auditeerimata tulemused27.02.20269 (2026)
2025 majandusaasta auditeeritud tulemused24.04.202617 (2026)
2026 I kvartali auditeerimata tulemused 22.05.202621 (2026)
2026 II kvartali auditeerimata tulemused14.08.202633 (2026)
2026 III kvartali auditeerimata tulemused20.11.202647 (2026)
   
   

Ann-Kristin Kuusik
Finantsjuht
+372 614 4920
prokapital@prokapital.ee


Recommended Reading