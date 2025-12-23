Aktsiaseltsi Ekspress Grupp aktsiate vabatahtliku ülevõtmispakkumise tulemused

HHL Rühm Osaühing („Ülevõtja“) tegi vabatahtliku ülevõtmispakkumise kõigile Aktsiaseltsi Ekspress Grupp („Ekspress Grupp“) aktsionäridele kõigi Ekspress Grupi aktsiate („Aktsiad“), mis veel ei kuulunud Ülevõtjale, omandamiseks („Pakkumine“). Pakkumine tehti ülevõtmispakkumise teate („Teade“) ja sellele lisatud prospekti („Prospekt“, ning koos Teatega „Pakkumise Dokumendid“) alusel.

Finantsinspektsioon kooskõlastas Pakkumise 24. novembril 2025 ning Pakkumise Dokumendid avalikustati 25. novembril 2025. Pakkumine algas 25. novembril 2025 kell 10:00 ja lõppes 22. detsembril 2025 kell 16:00.

Ülevõtja poolt Pakkumise raames pakutud ostuhind oli 1,25 eurot ühe Aktsia kohta („Ostuhind“).

Pakkumise raames otsustasid Pakkumises osalenud aktsionärid müüa Ülevõtjale kokku 6 982 181 Aktsiat, mis moodustab ligikaudu 22,55% kõigist Aktsiatest. Ülevõtja annab oma nõustumuse (aktsepti) kõigi Pakkumises osalenud aktsionäridega müügilepingu sõlmimiseks Prospektis toodud tingimustel.

Kõikidele pakkumises osalenud aktsionäridele tasutakse Ostuhind ning müüdud Aktsiad kantakse Ülevõtjale üle hiljemalt 31. detsembril 2025 („Väärtuspäev“) vastavalt Pakkumise Dokumentides kirjeldatud korrale. Väärtuspäeval tasutakse igale pakkumises osalenud aktsionärile Aktsiate ülekandmise vastu Ostuhinna summa vastavalt selle aktsionäri poolt müüdavate Aktsiate arvule.

Pakkumise Dokumentide avalikustamisele eelnevalt ja Pakkumise viimase päeva lõpu seisuga kuulus Ülevõtjale kokku 22 775 442 Ekspress Grupi Aktsiat, mis moodustas 73,57% kõigist Ekspress Grupi Aktsiatest. Pakkumise tulemusena omandab Ülevõtja kokku 6 982 181 Aktsiat, mis moodustab ligikaudu 22,55% kõigist Aktsiatest. Väärtuspäeva järgselt kuulub seega Ülevõtjale kokku 29 757 623 Aktsiat ehk 96,12% kõigist Aktsiatest. Seega omandab Ülevõtja Pakkumise tulemusel Ekspress Grupis osaluse, mille tulemusena on talle kuuluvate Aktsiatega esindatud vähemalt 9/10 Ekspress Grupi hääleõigust esindavast aktsiakapitalist ning Väärtuspäeval täitub VPTS § 1821 sätestatud tingimus, ning seega on Ülevõtjal kuni kolm kuud aega võtta vastu üldkoosoleku otsus, millega otsustatakse ülejäänud Aktsiate ülevõtmine.

Vastavalt taotleb Ülevõtja ülejäänud Aktsiate ülevõtmist VPTS § 1821 ja äriseadustiku 291. peatüki sätete alusel. Selleks koostab Ülevõtja ülevõtmisaruande, kus selgitatakse ja põhjendatakse vähemusaktsionäridele kuuluvate Aktsiate ülevõtmise tingimusi ning Aktsiate eest makstava hüvitise suuruse määramise aluseid. Ülevõtmisaruande ja selle audiitoraruande valmimise järgselt taotleb Ülevõtja Ekspress Grupi aktsionäride koosoleku kokku kutsumist ülevõtmise ja Aktsiate Nasdaq Tallinna Börsil kauplemise lõpetamise otsustamiseks. Enne aktsionäride koosolekut võimaldatakse aktsionäridel vähemalt ühe kuu jooksul tutvuda üldkoosoleku otsuse eelnõudega, Ekspress Grupi viimase kolme aasta majandusaasta aruannetega, ülevõtmisaruande ja audiitori aruandega.

Ülar Maapalu

nõukogu esimees

ylar@aktivafinance.eu

AS Ekspress Grupp on Baltimaade juhtiv meediakontsern, mille tegevus hõlmab veebimeedia sisutootmist ning ajalehtede, ajakirjade ja raamatute kirjastamist. Samuti haldab kontsern elektroonilist piletimüügiplatvormi ja piletimüügikohtasid ning pakub digitaalsete väliekraanide teenust Eestis ja Lätis. Lisaks korraldavad grupi ettevõtted konverentse, koolitusi ja üritusi peamiselt Eestis ja Leedus, aga ka Lätis. Ekspress Grupp alustas oma tegevust 1989. aastal ja annab tööd umbes tuhandele inimesele.