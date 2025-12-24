Elis annonce la réduction de son capital par annulation

d’actions auto-détenues

Puteaux, le 24 décembre 2025 – Elis, leader mondial des services circulaires, annonce la réduction de son capital par annulation d’actions auto-détenues.

Le 23 décembre 2025, le Directoire a décidé de procéder à la réduction du capital social d’Elis, sur autorisation de l’Assemblée générale des actionnaires du 23 mai 2024 (30ème résolution) et de l’Assemblée générales des actionnaires du 22 mai 2025 (26ème résolution), par annulation de 4 705 107 actions auto-détenues représentant 1,98% du capital social.

L’ensemble des actions annulées ont été rachetées sur le marché dans le cadre du programme de rachat d’actions du Groupe autorisé par la 19ème résolution de l’Assemblée générale des actionnaires du 23 mai 2024 et la 24ème résolution de l’Assemblée générale des actionnaires du 22 mai 2025, et annoncé le 6 mars 2025.

À l’issue de cette réduction de capital, le nouveau capital social d’Elis s’établit à 232 848 588 euros, divisé en 232 848 588 actions d’une valeur nominale d’un euro. Par ailleurs, à l’issue de cette réduction de capital, Elis détient toujours 239 759 actions auto-détenues, représentant 0,10% du capital social.

Le descriptif du programme de rachat d’actions est disponible sur le site de la Société : https://fr.elis.com/fr/groupe/relations-investisseurs/information-reglementee sous la rubrique « Programmes de rachat d’actions et contrat de liquidité ».

A propos d’Elis

Leader des services circulaires grâce à un modèle de location-entretien optimisé par des technologies de traçabilité, Elis innove chaque jour. Dans ses 31 pays, Elis répond aux besoins de ses clients en matière de protection, d’hygiène et de bien-être, tout en les accompagnant dans l’atteinte de leurs objectifs environnementaux. Avec un savoir-faire opérationnel unique et un profil de croissance organique profitable, Elis crée ainsi de la valeur, durablement, pour ses actionnaires, ses clients, ses collaborateurs et l’environnement.

https://fr.elis.com/fr

Contacts

Nicolas Buron

Directeur Relations Investisseurs, Financement et Trésorerie

Tél : + 33 (0)1 75 49 98 30 - nicolas.buron@elis.com

Charline Lefaucheux

Relations Investisseurs

Tél : + 33 (0)1 75 49 98 15 - charline.lefaucheux@elis.com

