旅發局香港跨年倒數以全新形式於中環遮打道舉行 以「新希望、新開始」為主題的光影表演 傳遞正能量與祝福

(旅發局將為中環舉行的跨年倒數活動提供衛星直播及社交媒體直播。詳情請參閱第2至5頁)

香港, Dec. 24, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 香港旅遊發展局（旅發局）宣布，今年的跨年倒數活動將於中環遮打道行人專用區舉行，並結合歌手及燈光表演，以全新形式呈現，希望透過這項活動傳遞正能量與祝福。同時，旅發局於網站介紹多項倒數活動方便市民與旅客參與，迎接充滿希望的新一年。

結合音樂與光影表演的全新倒數活動
今年的跨年倒數活動由2025年12月31日晚上11時30分至2026年1月1日凌晨12時10分舉行，將帶來精彩音樂演出，國際殿堂級組合Air Supply會矚目登場，連同本地歌手馮允謙和雲浩影現場獻唱。同場還有兒童合唱團及警察銀樂隊參與。

參與「光影匯．中環」的八幢建築物外牆，將以巨型倒數時鐘以及光影圖案，與大眾一起倒數，並上演長約三分鐘，以「新希望、新開始」為主題的光影表演，向現場及全球觀眾送上祝福，一同邁進新一年。

是次跨年倒數活動獲得「冬日小鎮‧中環」的合作夥伴置地公司全力支持。

屆時，中環遮打花園及愛丁堡廣場將設置大型屏幕，直播跨年倒數現場活動，尖沙咀文化中心外牆則會以投影直播活動盛況。灣仔香港會議展覽中心玻璃外牆將呈現巨型倒數時鐘，讓大家倒數至午夜 12 時, 迎接新一年的來臨。

另外旅發局亦透過多個媒體及平台直播，包括旅發局網站 DiscoverHongKong.com 和社交平台（Facebook及YouTube），亦會同步透過衛星向全球轉播現場盛況，與身處世界各地的觀眾一同倒數，迎接2026年。

旅發局網上平台一站式介紹城中跨年倒數活動

除夕當日，全港同時會有多項跨年倒數活動，包括香港迪士尼樂園舉行的「跨年倒數派對時刻」以及西九文化區首次舉辦的跨年倒數音樂會等。旅發局一站式旅遊資訊平台亦介紹全港不同倒數活動，方便市民及旅客規劃節目及行程，一同倒數、踏入2026年的重要時刻。

旅發局香港跨年倒數網站：https://www.discoverhongkong.com/tc/what-s-new/events/new-year-countdown.html

影像及圖片下載詳情:

下載連結：https://assetlibrary.hktb.com/assetbank-hktb/action/browseItems?CSRF=wOPp2DhWfdal1ID0dmAQ&categoryId=2287&categoryTypeId=2

  • 傳媒可從以上連結下載有關香港「跨年倒數」活動的圖片
  • 香港「跨年倒數」活動的現場影片和照片在2026年1月1日香港時間03:00（2025年12月31日GMT 19:00）起可供下載

「香港跨年倒數」社交媒體及人造衛星直播詳情

1.   社交媒體直播詳情：

Discover Hong Kong
YouTube頻道		https://www.youtube.com/@hongkong
串流直播時間2025年12月31日，香港時間23:25-24:17
（GMT 15:25-16:17）
  

2.   人造衛星直播詳情：

直播時間2025年12月31日，香港時間23:35-24:10
(GMT 15:35-16:10)
訊號測試時間2025年12月31日，香港時間20:00-20:15
(GMT 12:00-12:15)
技術支援Tel: (852) 2888 1944/ (852) 2883 2867
  
  • 如需RTMP直播信號或其他直播技術支援，請聯絡旅發局以進行安排。

Asia Sat 5, 100.5 degrees East (亞洲、中東、東歐和澳大利亞地區) 

Programme NameNew Year Countdown Event
On-air Date and TimeGMT: 31 Dec 2025 15:35 – 16:10
SatelliteAsia Sat 5（100.5°EAST）/ C-band
TransponderTXP C9V 9_4V (9MHz)
Uplink Frequency6218.5 MHz (Horizontal)
Downlink Frequency3993.5 MHz (Vertical)
Symbol rate7.2 Msps
FEC3 / 4
Video FormatHigh Definition 1080i/50 4:2:0
Aspect Ratio16 : 9
ModulationDVB-S2 / 8PSK
Piloton
Roll off0.2
Encoding Bit Rate14.0Mbps (MPEG4 H.264)
EncryptionNIL- Free to Air
Audio
assignment

1Program Mixing (L Stereo) (MPEG1 Layer II)
2Program Mixing (R Stereo) (MPEG1 Layer II)
3Program Mixing (L Stereo) (MPEG1 Layer II)
4Program Mixing (R Stereo) (MPEG1 Layer II)
   

IntelSat 19, 166.0 degrees East (亞太地區延伸至美國西部) 

Programme NameNew Year Countdown Event
On-air Date and TimeGMT: 31 Dec 2025 15:35 – 16:10
SatelliteIntelSat 19（166.0 °EAST）/ C-band
TransponderTXP 12C Slot D (9MHz)
Uplink Frequency6178.5 MHz (Vertical)
Downlink Frequency3953.5 MHz (Horizontal)
Symbol rate7.2 Msps
FEC3 / 4
Video FormatHigh Definition 1080/50i 4:2:0
Aspect Ratio16 : 9
ModulationDVB-S2 / 8PSK
Piloton
Roll off0.2
Encoding Bit Rate14.0Mbps (MPEG4 H.264)
EncryptionNIL- Free to Air
 Audio assignment1Program Mixing (L Stereo) (MPEG1 Layer II)
2Program Mixing (R Stereo) (MPEG1 Layer II)
3Program Mixing (L Stereo) (MPEG1 Layer II)
4Program Mixing (R Stereo) (MPEG1 Layer II)
   

IntelSat 34, 55.5 degrees West (美洲地區) 

Programme NameNew Year Countdown Event
On-air Date and TimeGMT: 31 Dec 2025 15:35 – 16:10
SatelliteIntelSat 34 (55.5° WEST）/ C-band
TransponderTXP 02C (9MHz)
Uplink Frequency5992.5MHz (Vertical)
Downlink Frequency3767.5 MHz (Horizontal)
Symbol rate7.2 Msps
FEC3 / 4
Video FormatHigh Definition 1080i / 59.94 4:2:0
Aspect Ratio16 : 9
ModulationDVB-S2 / 8PSK
Piloton
Roll off0.2
Encoding Bit Rate14.0Mbps (MPEG4 H.264)
EncryptionNIL- Free to Air
Audio
assignment

1Program Mixing (L Stereo) (MPEG1 Layer II)
2Program Mixing (R Stereo) (MPEG1 Layer II)
3Program Mixing (L Stereo) (MPEG1 Layer II)
4Program Mixing (R Stereo) (MPEG1 Layer II)
   

Eutelsat 7B, 7.0 degrees East (歐洲地區) 

Programme NameNew Year Countdown Event
On-air Date and TimeGMT: 31 Dec 2025 15:35 – 16:10
SatelliteEutelsat 7B（7.0° EAST）/ Ku-band
TransponderTXP F06 D9
Uplink Frequency14203.83 MHz (Horizontal)
Downlink Frequency12703.83 MHz (Vertical)
Symbol rate7.2 Msps
FEC3 / 4
Video FormatHigh Definition 1080i / 50 4:2:0
Aspect Ratio16 : 9
ModulationDVB-S2 / 8PSK
Piloton
Roll off0.2
Encoding Bit Rate14.0Mbps (MPEG4 H.264)
EncryptionNIL- Free to Air
 Audio
assignment

1Program Mixing (L Stereo) (MPEG1 Layer II)
2Program Mixing (R Stereo) (MPEG1 Layer II)
3Program Mixing (L Stereo) (MPEG1 Layer II)
4Program Mixing (R Stereo) (MPEG1 Layer II)
   

傳媒如有查詢，請聯絡： 

陳鑫小姐黎凱潼小姐
電話: 2807 6364電話: 2807 6428
電郵:alice.chen@hktb.com電郵:janus.lai@hktb.com

  

