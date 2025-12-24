旅發局香港跨年倒數以全新形式於中環遮打道舉行 以「新希望、新開始」為主題的光影表演 傳遞正能量與祝福

(旅發局將為中環舉行的跨年倒數活動提供衛星直播及社交媒體直播。詳情請參閱第2至5頁)
香港, Dec. 24, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 香港旅遊發展局（旅發局）宣布，今年的跨年倒數活動將於中環遮打道行人專用區舉行，並結合歌手及燈光表演，以全新形式呈現，希望透過這項活動傳遞正能量與祝福。同時，旅發局於網站介紹多項倒數活動方便市民與旅客參與，迎接充滿希望的新一年。
結合音樂與光影表演的全新倒數活動
今年的跨年倒數活動由2025年12月31日晚上11時30分至2026年1月1日凌晨12時10分舉行，將帶來精彩音樂演出，國際殿堂級組合Air Supply會矚目登場，連同本地歌手馮允謙和雲浩影現場獻唱。同場還有兒童合唱團及警察銀樂隊參與。
參與「光影匯．中環」的八幢建築物外牆，將以巨型倒數時鐘以及光影圖案，與大眾一起倒數，並上演長約三分鐘，以「新希望、新開始」為主題的光影表演，向現場及全球觀眾送上祝福，一同邁進新一年。
是次跨年倒數活動獲得「冬日小鎮‧中環」的合作夥伴置地公司全力支持。
屆時，中環遮打花園及愛丁堡廣場將設置大型屏幕，直播跨年倒數現場活動，尖沙咀文化中心外牆則會以投影直播活動盛況。灣仔香港會議展覽中心玻璃外牆將呈現巨型倒數時鐘，讓大家倒數至午夜 12 時, 迎接新一年的來臨。
另外旅發局亦透過多個媒體及平台直播，包括旅發局網站 DiscoverHongKong.com 和社交平台（Facebook及YouTube），亦會同步透過衛星向全球轉播現場盛況，與身處世界各地的觀眾一同倒數，迎接2026年。
旅發局網上平台一站式介紹城中跨年倒數活動
除夕當日，全港同時會有多項跨年倒數活動，包括香港迪士尼樂園舉行的「跨年倒數派對時刻」以及西九文化區首次舉辦的跨年倒數音樂會等。旅發局一站式旅遊資訊平台亦介紹全港不同倒數活動，方便市民及旅客規劃節目及行程，一同倒數、踏入2026年的重要時刻。
|國際組合Air Supply
|中環遮打道
旅發局香港跨年倒數網站：https://www.discoverhongkong.com/tc/what-s-new/events/new-year-countdown.html
影像及圖片下載詳情:
下載連結：https://assetlibrary.hktb.com/assetbank-hktb/action/browseItems?CSRF=wOPp2DhWfdal1ID0dmAQ&categoryId=2287&categoryTypeId=2
- 傳媒可從以上連結下載有關香港「跨年倒數」活動的圖片
- 香港「跨年倒數」活動的現場影片和照片在2026年1月1日香港時間03:00（2025年12月31日GMT 19:00）起可供下載
「香港跨年倒數」社交媒體及人造衛星直播詳情
1. 社交媒體直播詳情：
|Discover Hong Kong
YouTube頻道
|https://www.youtube.com/@hongkong
|串流直播時間
|2025年12月31日，香港時間23:25-24:17
（GMT 15:25-16:17）
2. 人造衛星直播詳情：
|直播時間
|2025年12月31日，香港時間23:35-24:10
(GMT 15:35-16:10)
|訊號測試時間
|2025年12月31日，香港時間20:00-20:15
(GMT 12:00-12:15)
|技術支援
|Tel: (852) 2888 1944/ (852) 2883 2867
- 如需RTMP直播信號或其他直播技術支援，請聯絡旅發局以進行安排。
Asia Sat 5, 100.5 degrees East (亞洲、中東、東歐和澳大利亞地區)
|Programme Name
|New Year Countdown Event
|On-air Date and Time
|GMT: 31 Dec 2025 15:35 – 16:10
|Satellite
|Asia Sat 5（100.5°EAST）/ C-band
|Transponder
|TXP C9V 9_4V (9MHz)
|Uplink Frequency
|6218.5 MHz (Horizontal)
|Downlink Frequency
|3993.5 MHz (Vertical)
|Symbol rate
|7.2 Msps
|FEC
|3 / 4
|Video Format
|High Definition 1080i/50 4:2:0
|Aspect Ratio
|16 : 9
|Modulation
|DVB-S2 / 8PSK
|Pilot
|on
|Roll off
|0.2
|Encoding Bit Rate
|14.0Mbps (MPEG4 H.264)
|Encryption
|NIL- Free to Air
|Audio
assignment
|1
|Program Mixing (L Stereo) (MPEG1 Layer II)
|2
|Program Mixing (R Stereo) (MPEG1 Layer II)
|3
|Program Mixing (L Stereo) (MPEG1 Layer II)
|4
|Program Mixing (R Stereo) (MPEG1 Layer II)
IntelSat 19, 166.0 degrees East (亞太地區延伸至美國西部)
|Programme Name
|New Year Countdown Event
|On-air Date and Time
|GMT: 31 Dec 2025 15:35 – 16:10
|Satellite
|IntelSat 19（166.0 °EAST）/ C-band
|Transponder
|TXP 12C Slot D (9MHz)
|Uplink Frequency
|6178.5 MHz (Vertical)
|Downlink Frequency
|3953.5 MHz (Horizontal)
|Symbol rate
|7.2 Msps
|FEC
|3 / 4
|Video Format
|High Definition 1080/50i 4:2:0
|Aspect Ratio
|16 : 9
|Modulation
|DVB-S2 / 8PSK
|Pilot
|on
|Roll off
|0.2
|Encoding Bit Rate
|14.0Mbps (MPEG4 H.264)
|Encryption
|NIL- Free to Air
|Audio assignment
|1
|Program Mixing (L Stereo) (MPEG1 Layer II)
|2
|Program Mixing (R Stereo) (MPEG1 Layer II)
|3
|Program Mixing (L Stereo) (MPEG1 Layer II)
|4
|Program Mixing (R Stereo) (MPEG1 Layer II)
IntelSat 34, 55.5 degrees West (美洲地區)
|Programme Name
|New Year Countdown Event
|On-air Date and Time
|GMT: 31 Dec 2025 15:35 – 16:10
|Satellite
|IntelSat 34 (55.5° WEST）/ C-band
|Transponder
|TXP 02C (9MHz)
|Uplink Frequency
|5992.5MHz (Vertical)
|Downlink Frequency
|3767.5 MHz (Horizontal)
|Symbol rate
|7.2 Msps
|FEC
|3 / 4
|Video Format
|High Definition 1080i / 59.94 4:2:0
|Aspect Ratio
|16 : 9
|Modulation
|DVB-S2 / 8PSK
|Pilot
|on
|Roll off
|0.2
|Encoding Bit Rate
|14.0Mbps (MPEG4 H.264)
|Encryption
|NIL- Free to Air
|Audio
assignment
|1
|Program Mixing (L Stereo) (MPEG1 Layer II)
|2
|Program Mixing (R Stereo) (MPEG1 Layer II)
|3
|Program Mixing (L Stereo) (MPEG1 Layer II)
|4
|Program Mixing (R Stereo) (MPEG1 Layer II)
Eutelsat 7B, 7.0 degrees East (歐洲地區)
|Programme Name
|New Year Countdown Event
|On-air Date and Time
|GMT: 31 Dec 2025 15:35 – 16:10
|Satellite
|Eutelsat 7B（7.0° EAST）/ Ku-band
|Transponder
|TXP F06 D9
|Uplink Frequency
|14203.83 MHz (Horizontal)
|Downlink Frequency
|12703.83 MHz (Vertical)
|Symbol rate
|7.2 Msps
|FEC
|3 / 4
|Video Format
|High Definition 1080i / 50 4:2:0
|Aspect Ratio
|16 : 9
|Modulation
|DVB-S2 / 8PSK
|Pilot
|on
|Roll off
|0.2
|Encoding Bit Rate
|14.0Mbps (MPEG4 H.264)
|Encryption
|NIL- Free to Air
| Audio
assignment
|1
|Program Mixing (L Stereo) (MPEG1 Layer II)
|2
|Program Mixing (R Stereo) (MPEG1 Layer II)
|3
|Program Mixing (L Stereo) (MPEG1 Layer II)
|4
|Program Mixing (R Stereo) (MPEG1 Layer II)
傳媒如有查詢，請聯絡：
|陳鑫小姐
|黎凱潼小姐
|電話: 2807 6364
|電話: 2807 6428
|電郵:alice.chen@hktb.com
|電郵:janus.lai@hktb.com
此公告隨附的照片可在以下網址查看：
https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/45d97d62-fb50-4ae5-a1fe-eb41726c3dcd/zh-Hant
https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/302fc3d0-e504-4514-b9d8-a8ef2af24c76/zh-Hant