Movement und KAST ermöglichen Stablecoin-Zahlungen bei über 150 Mio. Händlern – inklusive 4 % Rewards

SAN FRANCISCO, Dec. 24, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Das Movement Network gab heute die strategische Partnerschaft mit KAST bekannt. Die Mobile-First-Zahlungsplattform macht das Bezahlen mit Kryptowährungen so intuitiv wie die Nutzung einer klassischen Bankkarte. Für Movement ist diese Kooperation ein entscheidender Schritt zur Etablierung der People's Chain: Eine Blockchain, die darauf ausgerichtet ist, reale finanzielle Hürden für Menschen weltweit abzubauen.

Dank dieser Zusammenarbeit können mehr als eine halbe Million KAST-Nutzer nun bei jeder Transaktion direkt $MOVE-Token verdienen. Nutzer der KAST-Karte können ihre Kryptowährungen weltweit bei über 150 Millionen Visa-Akzeptanzstellen ausgeben. Dabei erhalten sie – zusätzlich zu den bestehenden KAST-Points – ein Cashback von 4 % in $MOVE-Token auf ihre Umsätze.

Die Partnerschaft führt damit das erste duale Belohnungssystem seiner Art ein. Kunden sammeln bei jedem Einkauf sowohl KAST-Points als auch $MOVE-Token, die direkt in der KAST-App verwaltet werden können. Dies ist das erste Ausgaben-Belohnungsprogramm in der Geschichte von Move.

Der Zeitpunkt könnte nicht passender sein. Stablecoins haben bei der realen Nutzung einen Wendepunkt erreicht: Im letzten Jahr wurden bereinigte Volumina von über 9 Billionen US-Dollar abgewickelt. Dieser Nutzwert erreicht nun den Mainstream-Fintech-Sektor: Visa meldet allein für das vierte Quartal eine Vervierfachung der Umsätze über Stablecoin-basierte Karten. Bisher fungieren die meisten Krypto-Karten jedoch nur als Einbahnstraße: Sie erlauben zwar das Ausgeben von Krypto, bieten aber kaum Anreize, im Ökosystem zu bleiben. Movement und KAST brechen dieses Muster auf und schaffen einen echten Wirtschaftskreislauf, der den täglichen Konsum mit der On-Chain-Welt verbindet.

KAST ist exakt auf die Zielgruppe von Movement zugeschnitten: Menschen, die Kryptowährungen ganz selbstverständlich in ihren Alltag integrieren wollen. Die Plattform ist konsequent auf mobile Nutzung optimiert und ermöglicht nahtlose Zahlungen in der realen Welt auf Basis von Stablecoins.

„Move steht für Geld – das war von Anfang an die Vision, als Mark Zuckerberg und das Libra-Team Milliarden in die Entwicklung einer Blockchain-Sprache für den globalen Zahlungsverkehr investierten“, sagt Torab Torabi, CEO von Move Industries, einem maßgeblichen Unterstützer des Movement Network. „Das traditionelle Finanzsystem hat den globalen Süden zu lange vernachlässigt und Milliarden Menschen den Zugang zu Basisdiensten verwehrt. KAST ist der erste Partner im Zahlungssektor, der das Finanz-Ökosystem so aufbaut, wie wir es uns vorgestellt haben: mobil, grenzenlos und für jeden zugänglich. So wird Movement zum finanziellen Fundament der Zukunft.“

Weitere Informationen über Movement finden Sie unter Move Industries oder auf Twitter unter @Movement_xyz.

Über Move Industries

Move Industries entwickelt ein Community-fokussiertes Blockchain-Ökosystem auf Basis von Move. Geführt von erfahrenen Branchenexperten, verbindet Move Industries technologische Exzellenz mit einem starken Fokus auf die Gemeinschaft. Das Ziel ist die Rückkehr zu den radikalen Wurzeln der Kryptowährung: Finanzielle Macht und Chancen zurück in die Hände der Menschen zu legen.

Über KAST:

KAST ist eine Mobile-First-Zahlungsplattform, die Krypto-Zahlungen weltweit über physische und virtuelle Karten ermöglicht. Der Fokus liegt dabei auf der praktischen Nutzung von Stablecoins im Alltag.

Medienkontakt: carmen.pearson@movementlabs.xyz