Movement y KAST habilitan el gasto con stablecoins en más de 150 millones de comercios, con recompensas del 4%

SAN FRANCISCO, Dec. 24, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Movement Network anunció hoy su alianza con KAST , la plataforma de pagos mobile-first que permite gastar criptomonedas con la misma facilidad que usar cualquier tarjeta de pago, en cualquier parte del mundo. Esta colaboración marca un hito importante en la misión de Movement de construir la People’s Chain, una blockchain diseñada para resolver problemas reales de personas reales.

Gracias a esta alianza, más de medio millón de usuarios de KAST podrán ganar tokens $MOVE con cada transacción. Todos los usuarios de la tarjeta KAST pueden gastar sus criptomonedas en transacciones cotidianas en más de 150 millones de comercios que aceptan Visa a nivel global, mientras obtienen un 4% de recompensas en $MOVE sobre su gasto, además de los incentivos existentes de KAST Points.

Esta colaboración presenta la primera estructura de recompensas dobles de su tipo: los usuarios obtienen tanto KAST Points como tokens $MOVE en cada compra, y pueden reclamar sus recompensas en $MOVE directamente desde la app de KAST, convirtiéndose en el primer programa de recompensas por gasto en la historia de Move.

El momento es clave. Las stablecoins han alcanzado un punto de inflexión en el uso del mundo real, procesando más de 9 billones de dólares en volumen ajustado durante el año pasado . Esta utilidad está entrando en el mainstream del sector fintech, con Visa reportando un aumento de cuatro veces en el gasto con tarjetas vinculadas a monedas stablecoins en el cuarto trimestre. Sin embargo, la mayoría de las tarjetas cripto siguen funcionando como puentes unidireccionales, permitiendo gastar cripto sin ofrecer incentivos para permanecer en el ecosistema. Movement x KAST cambia esto de manera fundamental, creando una verdadera economía circular entre el comercio cotidiano y la participación on-chain.

KAST ha sido diseñada específicamente para la misma audiencia a la que sirve Movement: personas que quieren que las criptomonedas funcionen en su vida diaria. La plataforma es mobile-first y está pensada para pagos fluidos en el mundo real mediante stablecoins.

"Move es para el dinero: esa siempre fue la visión cuando Mark Zuckerberg y el equipo de Libra invirtieron miles de millones en crear un lenguaje blockchain para pagos globales”, explicó Torab Torabi, director ejecutivo de Move Industries, colaborador principal del Movement Network. "Los sistemas financieros tradicionales han ignorado durante demasiado tiempo al sur global, dejando a miles de millones de personas sin acceso a servicios bancarios básicos KAST es el primer socio de pagos que está construyendo el ecosistema financiero completo que imaginamos: acceso financiero mobile-first, sin fronteras y que funcione para cualquiera, en cualquier lugar. Así es como Movement se convierte en la infraestructura financiera del mañana".

Para más información acerca de Movement, visite Move Industries y siga a @Movement_xyz en Twitter.

Acerca de Move Industries

Move Industries está desarrollando un ecosistema blockchain basado en Move y centrado en la comunidad. Liderada por un equipo de veteranos de la industria, la organización mantiene un enfoque dual en la tecnología y la comunidad. La organización tiene el objetivo de devolver a las criptomonedas sus raíces más disruptivas: devolver el poder financiero y las oportunidades a las personas.