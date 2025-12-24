Les plateformes Movement et KAST permettent à plus de 150 millions de commerçants d’accepter les paiements en stablecoins, avec 4 % de récompenses

SAN FRANCISCO, 24 déc. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le Movement Network (réseau Movement) a annoncé aujourd’hui son partenariat avec KAST, la plateforme de paiement mobile qui permet de dépenser des cryptomonnaies aussi facilement qu’avec n’importe quelle carte de paiement partout dans le monde. Ce partenariat marque une étape décisive dans la mission de Movement qui consiste à créer la People’s Chain (chaîne du peuple) : une blockchain conçue pour résoudre les problèmes concrets des citoyens ordinaires.

Grâce à ce partenariat, plus d’un demi-million d’utilisateurs KAST peuvent remporter des jetons $MOVE à chaque transaction. Chaque utilisateur de la carte KAST peut utiliser ses cryptomonnaies pour effectuer ses transactions quotidiennes auprès de plus de 150 millions de commerçants acceptant la carte Visa à travers le monde, tout en gagnant 4 % sur leurs dépenses en $MOVE en plus des avantages existants liés aux points KAST.

Ce partenariat inaugure la première structure à double récompense de ce type : les utilisateurs gagnent à la fois des points KAST et des jetons $MOVE à chaque achat et peuvent réclamer leurs récompenses $MOVE directement dans l’application KAST, ce qui en fait le premier programme de récompenses pour les dépenses dans l’histoire de Move.

Ce partenariat intervient à un moment opportun. Les stablecoins ont atteint un point d’inflexion dans leur utilisation dans le monde réel, avec un volume ajusté de plus de 9 000 milliards de dollars traités au cours de l’année écoulée. Ce service fait désormais son entrée dans le secteur traditionnel des technologies financières, Visa ayant annoncé une multiplication par quatre des dépenses par carte liées aux stablecoins au quatrième trimestre. La plupart des cartes de paiement cryptographiques fonctionnent cependant encore comme des passerelles à sens unique, permettant aux utilisateurs de dépenser leurs cryptomonnaies sans leur donner de raisons de rester dans l’écosystème. La solution Movement x KAST change fondamentalement la donne en créant une véritable économie circulaire entre le commerce quotidien et la participation on-chain.

KAST est spécialement conçu pour le même public que Movement : les personnes qui souhaitent utiliser la cryptographie au quotidien. La plateforme a été conçue pour une utilisation sur téléphone portable et permet d’effectuer des paiements en toute simplicité dans le monde réel via des stablecoins.

« La plateforme Move a une vocation financière, et cela correspondait à la vision initiale de Mark Zuckerberg et de l’équipe Libra lorsqu’ils ont investi des milliards dans la création d’un langage blockchain pour les paiements internationaux », explique Torab Torabi, PDG de Move Industries, l’un des principaux contributeurs de Movement Network. « Les systèmes financiers traditionnels ont trop longtemps négligé les pays du Sud, privant ainsi des milliards de personnes de l’accès aux services bancaires de base. KAST est le premier partenaire de paiement à mettre en place l’écosystème financier complet que nous avions imaginé : un accès financier mobile et sans frontières, accessible à tous, partout dans le monde. Voilà comment Movement devient le moteur financier de demain. »

À propos de Move Industries

Move Industries développe un écosystème blockchain basé sur Move et centré sur la communauté. Dirigée par une équipe chevronnée, Move Industries concentre ses efforts à la fois sur la technologie et la communauté. L’entreprise entend de revenir aux fondements mêmes de la cryptographie : redonner au peuple le pouvoir et les opportunités financières.

À propos de KAST :

KAST est une plateforme de paiement mobile qui permet à ses utilisateurs de payer en cryptomonnaie partout dans le monde grâce à des cartes traditionnelles et virtuelles, en mettant l’accent sur les stablecoins et leur utilité dans la vie quotidienne.

