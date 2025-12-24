Movement ו-KAST מאפשרות תשלום במטבעות יציבים אצל יותר מ-150 מיליון סוחרים, עם תגמולים בגובה של 4%

סן פרנסיסקו, Dec. 24, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Movement Network הכריזה על שותפותה עם KAST, פלטפורמת התשלומים המותאמת למובייל, שהופכת את השימוש בקריפטוגרפיה לקל כמו השימוש בכל כרטיס תשלום, בכל מקום בעולם. שותפות זו מסמנת ציון דרך משמעותי במשימה של Movement לבנות את People's Chain: רשת בלוקצ'יין שנועדה לפתור בעיות אמיתיות עבור אנשים אמיתיים.

באמצעות שותפות זו, למעלה מחצי מיליון משתמשי KAST יכולים לצבור אסימוני $MOVE בכל עסקה. כל המשתמשים בכרטיס של KAST יכולים להשתמש במטבעות הקריפטוגרפיים שלהם בעסקאות יומיומיות אצל יותר מ-150 מיליון סוחרים המקבלים Visa ברחבי העולם, וכל זאת תוך כדי צבירת 4% על התשלומים שלהם ב-$MOVE בנוסף לתמריצי נקודות ה-KAST הקיימים.

שותפות זו מציגה את מבנה התגמולים הכפול הראשון מסוגו: המשתמשים מרוויחים גם נקודות KAST וגם אסימוני $MOVE בכל רכישה, ויכולים לקבל את תגמולי ה$MOVE - שלהם ישירות באפליקציית KAST, מה שהופך אותה לתוכנית התגמולים הראשונה בהיסטוריית Move.

התזמון משמעותי. המטבעות היציבים הגיעו לנקודת מפנה בשימוש בעולם האמיתי, עם עיבוד עסקאות בנפח של מעלה מ-9 טריליון דולר, באופן מתואם, במהלך השנה האחרונה. שירות עזר זה נכנס כעת למגזר הפינטק במיינסטרים, כאשר Visa מדווחת על עלייה של פי ארבעה בתשלומים באמצעות כרטיסים המקושרים למטבעות יציבים ברבעון הרביעי. אבל רוב הכרטיסים הקריפטוגרפים עדיין פועלים כגשרים חד כיווניים, המאפשרים למשתמשים להבשתמש במטבעות קריפטוגרפים מבלי לתת להם סיבות להישאר באקוסיסטם. Movement x KAST משנה את זה באופן מהותי, ויוצר כלכלה מעגלית אמיתית בין מסחר יומיומי להשתתפות ברשת.

KAST נבנתה במיוחד עבור אותו קהל ש-Movement משרתת: אנשים שרוצים שהקריפטו יעבוד בחיי היומיום שלהם. הפלטפורמה מבוססת על מובייל ומעוצבת לתשלומים חלקים בעולם האמיתי באמצעות מטבעות יציבים.

"Move זה בשביל כסף - זה תמיד היה החזון כשמארק צוקרברג והצוות של Libra השקיעו מיליארדים ביצירת שפת בלוקצ'יין עבור תשלומים גלובליים", מסביר טוראב טוראבי (Torab Torabi), מנכ"ל Move Industries, תורם מרכזי עבור רשת Movement. "מערכות פיננסיות מסורתיות התעלמו מהדרום הגלובלי במשך זמן רב מדי, והותירו מיליארדים ללא גישה לשירותי בנקאות בסיסיים. KAST היא שותפת התשלומים הראשונה שבונה את האקוסיסטם הפיננסי השלם שדמיינו: גישה פיננסית ללא גבולות, במובייל תחילה, שעובדת עבור כל אחד, בכל מקום. כך Movement הופכת למסילות הפיננסיות של המחר".

אודות Move Industries

Move Industries בונה אקוסיסטם מבוסס בלוקצ'יין מבוסס קהילה ראשונה של Move. בהובלת צוות ותיקים בתעשייה, Move Industries שומרת על דגש כפול על טכנולוגיה וקהילה. הארגון מתכוון לחזור לשורשים הרדיקליים של הקריפטו: להחזיר כוח פיננסי והזדמנויות לאנשים.

אודות KAST:

KAST היא פלטפורמת תשלום במובייל תחילה שמאפשרת למשתמשים להשתמש במטבעות קריפטוגרפים בכל מקום בעולם באמצעות כרטיסים פיזיים וגם וירטואליים, תוך התמקדות במטבעות יציבים ושירות בעולם האמיתי.

