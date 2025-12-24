Movement dan KAST Buka Akses Bayar dengan Stablecoin di Lebih dari 150 Juta Merchant Global, dengan Reward 4%

SAN FRANCISCO, Dec. 24, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Movement Network hari ini mengumumkan kemitraannya dengan KAST, platform pembayaran yang dirancang untuk digunakan di perangkat seluler, yang memungkinkan pengguna membayar dengan kripto semudah penggunaan kartu pembayaran apa saja, di mana saja di seluruh dunia. Kemitraan ini menandai tonggak penting dalam misi Movement untuk membangun People’s Chain: blockchain yang dirancang untuk mengatasi permasalahan nyata masyarakat di dunia nyata.

Melalui kemitraan ini, lebih dari setengah juta pengguna KAST dapat memperoleh token $MOVE dari setiap transaksi. Seluruh pengguna kartu KAST dapat melakukan pembayaran dengan kripto untuk transaksi sehari-hari di lebih dari 150 juta merchant yang menerima Visa di seluruh dunia. Mereka juga dapat memperoleh reward 4% dalam bentuk $MOVE dari setiap transaksi, di luar insentif KAST Points yang juga diberikan.

Kemitraan ini memperkenalkan struktur reward ganda pertama dengan jenis ini: pengguna memperoleh KAST Points dan token $MOVE dari setiap transaksi pembelian, serta dapat mengklaim reward $MOVE secara langsung melalui aplikasi KAST. Hal ini menjadikannya program reward pembayaran pertama dalam sejarah Move.

Momentum kemitraan ini sangat signifikan. Penggunaan stablecoin di dunia nyata kini mencapai titik balik penting, yang memproses lebih dari $9 triliun dalam volume yang disesuaikan selama satu tahun terakhir. Utilitas tersebut kini mulai memasuki sektor teknologi keuangan arus utama. Visa melaporkan terjadi peningkatan empat kali lipat dalam belanja dengan kartu yang terhubung ke stablecoin pada Q4. Namun, mayoritas kartu kripto masih bersifat satu arah yaitu hanya memungkinkan pengguna membelanjakan kripto tanpa memberikan alasan bagi mereka untuk tetap bertahan dalam ekosistem ini. Kolaborasi Movement x KAST mengubahnya secara fundamental dengan menghadirkan ekonomi sirkular sesungguhnya, yang menghubungkan perdagangan sehari-hari dengan partisipasi di jaringan blockchain (on-chain).

KAST dibuat secara khusus untuk melayani audiens yang sama dengan Movement: pengguna yang ingin menggunakan kripto dalam kehidupan mereka sehari-hari. Platform ini diutamakan untuk digunakan di perangkat seluler dan dirancang untuk memfasilitasi pembayaran yang lancar di dunia nyata dengan menggunakan stablecoin.

“Move dibangun untuk memudahkan pembayaran—itulah visi sejak awal, ketika Mark Zuckerberg dan tim Libra menginvestasikan miliaran dolar untuk membangun bahasa blockchain untuk pembayaran global,” jelas Torab Torabi, CEO Move Industries, kontributor inti Movement Network. “Sistem keuangan tradisional sudah terlalu lama mengabaikan kawasan Selatan Global (Global South) sehingga miliaran orang masih belum memiliki akses ke layanan perbankan dasar. KAST merupakan mitra pembayaran pertama yang membangun ekosistem keuangan menyeluruh sesuai dengan visi kami: menghadirkan akses keuangan yang mengutamakan perangkat seluler, tanpa batas geografis, dan dapat digunakan oleh siapa pun, di mana pun. Inilah cara Movement menjadi infrastruktur jaringan keuangan masa depan.”

Untuk mengetahui informasi selengkapnya tentang Movement, kunjungi Move Industries

Tentang Move Industries

Move Industries membangun ekosistem blockchain berbasis Move yang berfokus pada komunitas. Move Industries, yang dipimpin oleh tim berpengalaman dalam industri ini, mempertahankan fokus ganda pada teknologi dan komunitas. Organisasi ini ingin kembali ke prinsip awal kripto yaitu memberikan kembali kekuatan dan peluang finansial kepada masyarakat.

Tentang KAST:

KAST merupakan platform pembayaran yang dirancang untuk digunakan di perangkat seluler yang memungkinkan pengguna melakukan pembayaran dengan kripto di seluruh dunia melalui kartu fisik dan virtual, dengan fokus pada penggunaan stablecoin serta utilitas di dunia nyata.

