ムーブメントとKAST、1億5,000万以上の加盟店でのステーブルコイン決済に4%還元を開始

サンフランシスコ発, Dec. 24, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- ムーブメント・ネットワーク (Movement Network) は本日、世界中のどこでも使える支払いカードのように簡単に使用できる、仮想通貨に対応するモバイルファースト決済プラットフォームのKASTとの提携を発表した。この提携は、人々の日常の課題を解決するために設計されたブロックチェーンである「ピープルズ・チェーン (People's Chain)」を構築するというムーブメント (Movement) の使命において、重要な節目となる。

この提携により、50万人以上のKASTユーザーが各取引で$MOVEトークンを獲得できるようになる。KASTカードの全ユーザーは、世界中のVisaカード決済に対応する1億5,000万以上の加盟店での日常的な取引に仮想通貨を使用できると同時に、既存のKASTポイントの特典に加えて、利用額の4%を$MOVEトークンで獲得できる。

この提携により、このタイプの取引としては初の2種類の報酬構造が導入され、ユーザーは、各購入時にKASTポイントと$MOVEトークンの両方を獲得し、KASTアプリで直接$MOVE報酬を請求できるため、これはMove史上初の利用額還元プログラムとなる。

このタイミングは意義深いものである。ステーブルコインは現実世界での使用において転換点を迎えており、過去1年間で調整済み取引額が9兆ドル (約1,401兆8,805億円) を超えている。ステーブルコインの実用性は主流のフィンテック分野に広がりつつあり、Visaは第4四半期にステーブルコイン連動カードの利用額が4倍に増加したと報告している。しかし、ほとんどの仮想通貨カードは依然として支払うだけの片道的な仕組みとして機能し、ユーザーが仮想通貨を使って支払うことはできても、そのエコシステムに参加し続ける理由が不足している。ムーブメントとKASTの提携は、それを根本的に変え、日常的な商取引とオンチェーン参加の間に真の循環型経済を生み出すものである。

KASTは、ムーブメントのサービス利用者、すなわち日常生活で仮想通貨を活用する人々のために特別に構築されている。このプラットフォームは、モバイルファーストであり、ステーブルコインによる現実世界でのスムーズな決済を実現するよう設計されている。

ムーブメント・ネットワークのコア貢献者であるムーブ・インダストリーズ (Move Industries) のCEO、トラブ・トラビ (Torab Torabi) は次のように述べている。「Moveは金融のために存在します。それが、マーク・ザッカーバーグ (Mark Zuckerberg) とリブラ (Libra) チームがグローバル決済のためのブロックチェーン言語を開発するために数十億ドルを投じた当初からの一貫したビジョンでした。従来の金融システムは、長きにわたりグローバルサウスを見過ごし、何十億もの人々が基本的な銀行サービスにアクセスできない状況を放置してきたのです。KASTは私たちが構想した完全な金融エコシステムを構築する最初の決済パートナーであり、モバイルファーストで、誰でも、どこでも利用できる国境を越えた金融サービスです。ムーブメントは、このようにして次世代の金融基盤を築いていきます。」

ムーブメントについての詳細は、ムーブ・インダストリーズを参照し、X (旧ツイッター) で@Movement_xyzをフォローされたい。

ムーブ・インダストリーズについて

ムーブ・インダストリーズは、コミュニティファーストのMOVEトークンによるブロックチェーン・エコシステムを構築している。業界の経験豊かなチームが率いるムーブ・インダストリーズは、テクノロジーとコミュニティの両方に重点を置いている。同組織は、人々に経済力と機会を取り戻すという、暗号資産の根本的な原点に戻ることを目指している。

KASTについて:

KASTは、モバイルファーストの決済プラットフォームであり、ステーブルコインと現実世界の実用性を重視し、物理カードとバーチャルカードを使用して世界中のどこでもユーザーが暗号資産で決済できるサービスを提供している。

報道関係者向けの問い合わせ先: carmen.pearson@movementlabs.xyz