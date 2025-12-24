Movement와 KAST, 1억 5천만 개 이상의 가맹점에서 4% 리워드 제공하며 스테이블코인 결제 지원

샌프란시스코, Dec. 24, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Movement Network는 전 세계 어디에서나 결제카드처럼 쉽게 암호화폐를 사용할 수 있도록 하는 모바일 중심 결제 플랫폼 KAST와 파트너십을 체결했다고 오늘 발표했다. 이번 협력은 Movement가 ‘사람들을 위한 블록체인(People’s Chain)’ 구축이라는 사명을 실현하는 데 있어 중요한 이정표가 될 것으로 평가된다. 이 블록체인은 실제 사람들의 실제 문제를 해결하기 위해 설계된 네트워크로 알려져 있다.

이번 파트너십을 통해 50만 명 이상의 KAST 사용자는 모든 거래 시 $MOVE 토큰을 적립할 수 있게 된다. 모든 KAST 카드 사용자는 전 세계 1억 5천만 개 이상의 Visa 가맹점에서 암호화폐를 일상적으로 사용할 수 있으며, 결제 시 기존 KAST 포인트 인센티브에 더해 4% 상당의 $MOVE 보상을 추가로 받을 수 있다.

이번에 체결된 파트너십은 업계 최초의 듀얼 리워드 구조를 도입하게 된다. 즉, 사용자는 모든 구매에서 KAST 포인트와 $MOVE 토큰을 동시에 적립할 수 있으며, 적립된 $MOVE 보상은 KAST 앱에서 바로 확인 및 청구할 수 있다. 이는 Move 생태계 역사상 최초의 ‘지출 기반 보상 프로그램’이라는 점에서 의미가 크다.

이번 발표는 중대한 시점에 이루어졌다. 최근 스테이블코인은 실제 사용량에서 전환점(inflection point)을 맞으며, 지난 1년간 9조 달러 이상의 조정 거래량을 처리한 것으로 확인된다. 이러한 활용성은 이제 핀테크 주류로 확산되고 있으며, Visa는 4분기 스테이블코인 연동 카드 사용액이 4배 증가했다고 보고한 바 있다. 그러나 대부분의 크립토 카드는 여전히 일방향 브리지(one-way bridge)로 작동한다. 즉, 사용자가 암호화폐를 쓸 수는 있지만, 생태계에 계속 머물 유인은 제공하지 못하는 것이다. Movement × KAST는 이를 근본적으로 바꾸고 있다. 일상 결제와 온체인 참여 사이에 진정한 순환 경제(circular economy)를 구축하는 첫 사례가 되는 것이다.

KAST는 Movement와 동일한 대상, 즉 “암호화폐가 일상생활에서도 실제로 작동하길 원하는 사람들”을 위해 고안된 서비스이다. 이 플랫폼은 모바일 중심 설계(mobile-first)로, 스테이블코인을 활용한 현실 세계 결제 경험을 매끄럽게 제공하도록 만들어졌다.

Movement Network의 핵심 기여 조직인 Move Industries의 CEO 토랍 토라비(Torab Torabi)는 “Move는 돈을 위한 기술이다. 이것이 바로 마크 저커버그와 리브라(Libra) 팀이 글로벌 결제를 위한 블록체인 언어를 만들기 위해 수십억 달러를 투입했던 원래의 비전이었다.”라고 설명했다. 그는 이어 “기존 금융 시스템은 오랫동안 글로벌 사우스(Global South)를 외면해 왔고, 이로 인해 수십억 명이 기본적인 은행 서비스조차 이용하지 못하고 있다. KAST는 우리가 바라던 금융 생태계를 실제로 구축하는 첫 번째 결제 파트너이다. 모바일 중심, 국경 없는 금융 접근성 — 누구나, 어디서나 사용할 수 있는 시스템인 것이다. 이것이 바로 Movement가 미래 금융의 인프라(rails)가 되는 방식이다.”라고 자신감을 내 비쳤다.

Move Industries 소개

Move Industries는 커뮤니티 중심의 Move 기반 블록체인 생태계를 구축하고 있다. 업계 베테랑들로 구성된 팀이 기술과 커뮤니티를 양축으로 삼아 운영하며, 암호화폐의 본래 정신—즉, 금융적 권한과 기회를 사람들에게 되돌려주는 것—으로 돌아가는 것을 목표로 한다.

KAST 소개:

KAST는 모바일 중심 결제 플랫폼으로, 사용자들이 전 세계 어디에서나 실물 또는 가상 카드를 통해 암호화폐를 사용할 수 있도록 한다. 특히 스테이블코인 기반 결제와 실제 생활에서의 실질적 활용성(real-world utility)에 중점을 두고 있다.