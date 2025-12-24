Movement dan KAST Membolehkan Perbelanjaan Stablecoin di Lebih 150 Juta Peniaga dengan Ganjaran 4%

SAN FRANCISCO, Dec. 24, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Movement Network hari ini mengumumkan kerjasamanya dengan KAST, platform pembayaran berasaskan mudah alih yang menjadikan perbelanjaan kripto semudah menggunakan di mana‑mana kad pembayaran di seluruh dunia. Kerjasama ini menandakan satu pencapaian penting dalam misi Movement untuk membangunkan People’s Chain: sebuah blockchain yang direka untuk menyelesaikan masalah sebenar yang dihadapi pengguna sebenar.

Menerusi kerjasama ini, lebih daripada setengah juta pengguna KAST berpeluang memperoleh token $MOVE bagi setiap transaksi. Di lebih 150 juta peniaga yang menerima Visa di seluruh dunia, semua pengguna kad KAST boleh membelanjakan kripto mereka untuk transaksi harian, sambil menikmati dengan ganjaran 4% dalam bentuk $MOVE selain insentif KAST Points sedia ada.

Kerjasama ini memperkenalkan struktur ganjaran dwikomponen pertama seumpamanya: pengguna memperoleh kedua‑dua KAST Points dan token $MOVE bagi setiap pembelian, serta boleh menuntut ganjaran $MOVE mereka secara terus melalui aplikasi KAST — menjadikannya program ganjaran perbelanjaan pertama dalam sejarah Move.

Masa pengumuman ini amat signifikan. Stablecoin telah mencapai titik perubahan dalam penggunaan dunia sebenar, memproses lebih AS$9 trilion dalam jumlah terlaras sepanjang tahun lalu. Penggunaan sebenar itu kini memasuki sektor fintech arus perdana, dengan Visa melaporkan peningkatan empat kali ganda dalam perbelanjaan kad yang dipautkan kepada stablecoin pada suku keempat (S4). Namun, kebanyakan kad kripto masih berfungsi sebagai jambatan sehala — membolehkan pengguna membelanjakan kripto tanpa memberikan mereka sebab untuk kekal dalam ekosistem. Movement x KAST mengubah perkara itu secara asas, mewujudkan ekonomi kitaran sebenar antara perdagangan harian dan penyertaan on-chain.

KAST dibangunkan khusus untuk individu yang mahu kripto berfungsi dalam kehidupan seharian — audiens yang sama seperti Movement. Platform ini berfokus mudah alih dan direka untuk pembayaran dunia sebenar yang lancar menggunakan stablecoin.

"Move dibina untuk wang - itulah visi yang telah ditetapkan sejak awal ketika Mark Zuckerberg dan pasukan Libra membelanjakan berbilion untuk membangunkan bahasa blockchain bagi pembayaran global," jelas Torab Torabi, Ketua Pegawai Eksekutif Move Industries, penyumbang teras kepada Movement Network. "Sistem kewangan tradisional telah terlalu lama meminggirkan negara‑negara selatan global, menyebabkan berbilion orang tidak mempunyai akses kepada perkhidmatan perbankan asas. KAST ialah rakan pembayaran pertama yang membangunkan ekosistem kewangan lengkap seperti yang kami bayangkan — akses kewangan tanpa sempadan, berfokus mudah alih dan berfungsi untuk sesiapa sahaja, di mana jua. Inilah cara Movement menjadi landasan kewangan masa hadapan."

Untuk maklumat lanjut mengenai Movement, layari Move Industries dan ikuti @Movement_xyz di Twitter.

Perihal Move Industries

Move Industries sedang membangunkan ekosistem blockchain berasaskan Move yang berorientasikan komuniti. Diterajui oleh pasukan veteran industri, Move Industries mengekalkan tumpuan berganda pada teknologi dan komuniti. Organisasi ini berhasrat untuk kembali kepada akar radikal kripto: mengembalikan kuasa dan peluang kewangan kepada masyarakat.

Perihal KAST:

KAST ialah platform pembayaran berasaskan mudah alih yang membolehkan pengguna membelanjakan kripto di seluruh di dunia melalui kad fizikal dan maya, dengan tumpuan kepada stablecoin serta kegunaan dunia sebenar.

