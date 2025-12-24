Movement e KAST Lançam Pagamentos com Stablecoin em Mais de 150 milhões de Estabelecimentos, com 4% de Recompensas

SAN FRANCISCO, Dec. 24, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- A Movement Network anunciou hoje sua parceria com o KAST , a primeira plataforma de pagamento móvel que facilita o pagamento com criptomoedas como com qualquer cartão de pagamento em qualquer lugar do mundo. Esta parceria é um marco importante na missão da Movement de criar a People's Chain: uma blockchain projetada para resolver problemas reais de pessoas reais.

Com essa parceria, mais de meio milhão de usuários do KAST podem ganhar tokens $MOVE com cada transação. Todos os usuários de cartões KAST podem pagar com criptomoedas transações diárias em mais de 150 milhões de estabelecimentos que aceitam Visa em todo o mundo, e receber 4% dos gastos em $MOVE, além dos incentivos existentes do KAST Points.

Esta parceria é a primeira estrutura de recompensas duplas desse tipo: os usuários recebem KAST Points e tokens $MOVE em cada compra e podem receber recompensas $MOVE diretamente no aplicativo KAST, tornando este o primeiro programa de recompensas de gastos na história do Move.

O momento é importante. As stablecoins atingiram um ponto de inflexão no uso no mundo real, processando mais de US$ 9 trilhões em volume ajustado no ano passado . Esse utilitário está entrando no setor de fintech convencional, com o Visa relatando um aumento de quatro vezes nos gastos com cartões vinculados a stablecoins no quarto trimestre. Mas a maioria dos cartões de criptomoedas ainda funciona como pontes unidirecionais, permitindo que os usuários gastem criptomoedas sem oferecer motivos para que permaneçam no ecossistema. Movement e KAST mudam isso fundamentalmente, oferecendo uma verdadeira economia circular entre o comércio diário e a participação na cadeia.

O KAST foi criado especificamente para o mesmo público que a Movement atende: pessoas que querem que as criptomoedas funcionem na sua vida diária. A plataforma é móvel e projetada para pagamentos contínuos no mundo real usando stablecoins.

"Move é sobre dinheiro - essa foi sempre a visão quando Mark Zuckerberg e a equipe do Libra gastaram bilhões criando uma linguagem blockchain para pagamentos globais", explica Torab Torabi, CEO da Move Industries, um dos principais contribuintes da Movement Network. "Os sistemas financeiros tradicionais têm negligenciado o sul global por muito tempo, deixando bilhões sem acesso aos serviços bancários básicos. O KAST é o primeiro parceiro de pagamentos a criar o ecossistema financeiro completo que queríamos: acesso financeiro móvel e sem fronteiras que funciona para qualquer pessoa, em qualquer lugar. A Movement é a estrutura financeira do futuro.”

Para mais informação sobre a Movement, visite Move Industries e siga @Movement_xyz no Twitter.

Sobre a Move Industries

A Move Industries está criando um ecossistema de blockchain baseado na comunidade Move. Liderada por uma equipe de veteranos do setor, a Move Industries está focada na tecnologia e na comunidade. A organização pretende retornar às raízes radicais das criptomoedas: retornar o poder financeiro e as oportunidades às pessoas.