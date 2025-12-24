Movement 与 KAST 联手解锁稳定币支付功能，覆盖超 1.5 亿商户，提供 4% 奖励

旧金山, Dec. 24, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Movement Network 今日宣布与移动优先支付平台 KAST 达成合作。KAST 平台可让用户在全球任意地点像使用普通支付卡一样便捷地使用加密货币支付。 这一合作标志着 Movement 践行构建“大众链”使命的重要里程碑，该区块链旨在为大众解决切实问题。

通过此次合作，逾 50 万 KAST 用户可在每笔交易中赚取 $MOVE 代币。所有 KAST 卡用户均可在全球超 1.5 亿家接受 Visa 的商户使用加密货币进行日常消费，在享受原有 KAST 积分奖励的基础上，还可额外获得消费金额 4% 的 $MOVE 代币奖励。

此次合作推出业内首创的双重奖励机制：用户每次消费均可同时获得 KAST 积分和 $MOVE 代币，并可直接在 KAST 应用中领取 $MOVE 奖励，这标志着 Move 生态史上首个消费型奖励计划正式落地。

此次合作的时机意义非凡。 稳定币在现实世界的应用已迎来转折点——过去一年经调整的交易规模突破 9 万亿美元。 这股实用化浪潮正席卷主流金融科技领域，Visa 数据显示，第四季度与稳定币相关的卡消费额实现四倍增长。 但多数加密货币卡仍仅作为单向通道，仅支持用户使用加密货币消费，却未能为其留在生态系统内提供持续动力。 Movement 与 KAST 的合作则从根本上改变了这一局面，在日常消费与链上参与之间构建起真正的循环经济模式。

KAST 平台的目标受众与 Movement 高度重合：均为希望加密货币能融入日常生活的群体。 该平台以移动优先为理念，致力于通过稳定币实现无缝的现实支付体验。

Movement Network 核心贡献方、Move Industries 首席执行官 Torab Torabi 表示：“Move 为货币而生——这正是当初 Mark Zuckerberg 与 Libra 团队斥资数十亿美元，打造全球支付区块链语言时的初心。 传统金融体系长期忽视全球南方地区，导致数十亿人无法获得基础银行服务。 而 KAST 是首个助力我们构建理想中完整金融生态的支付合作伙伴：以移动优先为理念、打破国界限制，让任何人在任何地方都能享受金融服务。 这就是 Movement 成为未来金融基础设施的关键路径。”

如需了解关于 Movement 的更多信息，请访问 Move Industries 并在 Twitter 上关注 @Movement_xyz。

关于 Move Industries

Move Industries 正致力于打造一个社区优先、基于 Move 技术的区块链生态系统。 公司由行业资深团队领衔，始终坚持技术与社区并重的双核发展战略。 该组织致力于回归加密货币的根本初心：将金融掌控权和机遇真正归还给大众。

关于 KAST：

KAST 是一个移动优先的支付平台，支持用户通过实体卡与虚拟卡，在全球任意地点使用加密货币支付，核心聚焦稳定币及实际支付场景。

媒体联系人：carmen.pearson@movementlabs.xyz