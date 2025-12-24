Movement 與 KAST 聯手，讓用戶能在超過 1.5 億商戶消費穩定幣，獲享 4% 獎勵

三藩市, Dec. 24, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Movement Network 今天宣佈與流動優先支付平台 KAST 建立合作夥伴關係，該平台讓消費加密貨幣變得如同在全球任何地方使用支付卡一樣輕鬆簡便。 是次合作標誌著 Movement 建設人民鏈使命的重大里程碑，該區塊鏈專為解決普羅大眾的實際問題而設。

透過是次合作，超過 50 萬 KAST 用戶得以在每筆交易中賺取 $MOVE 代幣。所有 KAST 卡用戶都能在全球逾 1.5 億間接受 Visa 的商戶，將加密貨幣用於日常交易，除了現有的 KAST 積分，消費更可額外獲得 4% 的 $MOVE 獎勵。

此合作計劃推出了同類首個雙重獎賞架構：用戶每次消費均可同時賺取 KAST 積分及 $MOVE 代幣，並能直接在 KAST 應用程式內領取 $MOVE 獎勵，使之成為 Move 史上首個消費獎賞計劃。

此時機實在意義重大。 穩定幣在實際應用上迎來轉折，過去一年經調整的交易量超過 9 萬億美元。 這項應用現已邁入主流金融科技界，Visa 報告顯示第四季度與穩定幣相關的卡消費增加了四倍。 然而，大部分加密貨幣卡仍像單向橋樑一樣運作，允許用戶消費加密貨幣，卻沒有給他們留在該生態系統的理由。 Movement x KAST 徹底扭轉此局面，在日常生活消費與鏈上參與之間創造出真正的循環經濟。

KAST 專為與 Movement 相同的受眾群體打造：希望在日常生活中使用加密貨幣的人士。 此平台採用流動優先概念，旨在使用穩定幣實現無縫的現實世界支付。

Movement Network 核心貢獻者 Move Industries 行政總裁 Torab Torabi 解釋道：「Move 為金錢而生——這一直是 Mark Zuckerberg 和 Libra 團隊斥資數十億創建全球支付區塊鏈語言時的願景。 傳統金融系統久未顧及全球南方，導致數十億人無法享有基本銀行服務。 KAST 是我們實現理想完整金融生態的首個支付合作夥伴：流動優先、跨越國界的金融接入，處處適用、人人可享。 這正是 Movement 成為未來金融骨幹之道。」

有關 Movement 的更多資訊，請瀏覽 Move Industries，並在 Twitter 上關注 @Movement_xyz。

關於 Move Industries

Move Industries 正在建設以社區為先、以 Move 為本的區塊鏈生態系統。 在行內資深團隊的帶領下，Move Industries 堅持既注重技術又關注社區。 機構旨在回歸加密貨幣的根本初心：將金融權力及機遇歸還於民。

關於 KAST：

KAST 是流動優先的支付平台，讓用戶透過實體卡及虛擬卡在全球各地消費加密貨幣，尤其注重穩定幣及現實世界效用。

媒體聯絡方式：carmen.pearson@movementlabs.xyz