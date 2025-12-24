OSB GROUP PLC
ISIN: GB00BLDRH360
24 December 2025
LEI number: 213800ZBKL9BHSL2K459
OSB GROUP PLC (the “Company”)
Transaction in Own Shares
The Company announces that on 23 December 2025 it had purchased a total of 174,191 of its ordinary shares of £0.01 each (the "ordinary shares") on the London Stock Exchange, CBOE BXE and CBOE CXE, through the Company's broker Citigroup Global Markets Limited as detailed below. The repurchased ordinary shares will be cancelled.
|London Stock Exchange
|CBOE BXE
|CBOE CXE
|Number of ordinary shares purchased
|99,556
|74,635
|-
|Highest price paid (per ordinary share)
|642.50p
|639.00p
|-
|Lowest price paid (per ordinary share)
|634.50p
|634.50p
|-
|Volume weighted average price paid (per ordinary share)
|637.86p
|637.17p
|-
The purchases form part of the Company’s share buyback programme announced on 13 March 2025.
Following settlement of the above purchases and cancellation of the purchased ordinary shares, the Company's total number of ordinary shares in issue shall be 356,061,006 ordinary shares.
No ordinary shares are held in treasury. Therefore, the total number of voting rights in the Company is 356,061,006.
In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 as incorporated into and implemented under English law (including by virtue of the European Union (Withdrawal) Act 2018), the detailed breakdown of individual trades made by Citigroup Global Markets Limited on behalf of the Company as part of the share buyback programme is set out below.
This announcement does not constitute, or form part of, an offer or any solicitation of an offer for securities in any jurisdiction.
Schedule of Purchases – Individual Transactions
|Issuer Name
|OSB GROUP PLC
|LEI
|213800ZBKL9BHSL2K459
|ISIN
|GB00BLDRH360
|Intermediary Name
|Citigroup Global Markets Limited
|Intermediary Code
|SBILGB2L
|Timezone
|GMT+1
|Currency
|GBP
|Transaction Date
|Trade Time
|Currency
|Volume
|Price
|Trading Venue
|Transaction ID
|23-12-2025
|16:27:35
|GBp
|809
|640.00
|XLON
|xeaMP1nAdNh
|23-12-2025
|15:48:35
|GBp
|366
|642.50
|XLON
|xeaMP1nA6UV
|23-12-2025
|15:48:34
|GBp
|614
|642.50
|XLON
|xeaMP1nA6PC
|23-12-2025
|15:48:34
|GBp
|401
|642.50
|XLON
|xeaMP1nA6PE
|23-12-2025
|15:48:34
|GBp
|270
|642.50
|XLON
|xeaMP1nA6PG
|23-12-2025
|15:47:48
|GBp
|1,052
|641.50
|XLON
|xeaMP1nA70K
|23-12-2025
|15:46:20
|GBp
|586
|641.50
|XLON
|xeaMP1nA4IK
|23-12-2025
|15:39:04
|GBp
|1,299
|641.00
|XLON
|xeaMP1nAFUC
|23-12-2025
|15:35:13
|GBp
|875
|641.00
|XLON
|xeaMP1nABbK
|23-12-2025
|15:34:19
|GBp
|336
|641.50
|XLON
|xeaMP1nA8d0
|23-12-2025
|15:33:20
|GBp
|536
|641.50
|XLON
|xeaMP1nA8GX
|23-12-2025
|15:33:20
|GBp
|4
|641.50
|XLON
|xeaMP1nA8GZ
|23-12-2025
|15:32:08
|GBp
|424
|641.50
|XLON
|xeaMP1nA98N
|23-12-2025
|15:32:08
|GBp
|420
|641.50
|XLON
|xeaMP1nA9BW
|23-12-2025
|15:32:08
|GBp
|416
|641.50
|XLON
|xeaMP1nA9Bi
|23-12-2025
|15:32:08
|GBp
|402
|641.50
|XLON
|xeaMP1nA9By
|23-12-2025
|15:32:08
|GBp
|150
|641.50
|XLON
|xeaMP1nA9B@
|23-12-2025
|15:32:08
|GBp
|428
|641.50
|XLON
|xeaMP1nA9BA
|23-12-2025
|15:28:45
|GBp
|121
|641.00
|XLON
|xeaMP1nBqEq
|23-12-2025
|15:28:45
|GBp
|153
|641.00
|XLON
|xeaMP1nBqEs
|23-12-2025
|15:27:35
|GBp
|918
|641.00
|XLON
|xeaMP1nBr8G
|23-12-2025
|15:27:35
|GBp
|114
|641.00
|XLON
|xeaMP1nBr8I
|23-12-2025
|15:27:35
|GBp
|384
|641.00
|XLON
|xeaMP1nBr8P
|23-12-2025
|15:23:30
|GBp
|178
|640.50
|XLON
|xeaMP1nBnld
|23-12-2025
|15:23:01
|GBp
|157
|640.50
|XLON
|xeaMP1nBn5v
|23-12-2025
|15:16:59
|GBp
|827
|640.50
|XLON
|xeaMP1nBxjT
|23-12-2025
|15:16:59
|GBp
|903
|640.50
|XLON
|xeaMP1nBxjV
|23-12-2025
|15:16:50
|GBp
|56
|641.00
|XLON
|xeaMP1nBxrE
|23-12-2025
|15:16:50
|GBp
|578
|641.00
|XLON
|xeaMP1nBxrG
|23-12-2025
|15:16:37
|GBp
|264
|641.00
|XLON
|xeaMP1nBxvc
|23-12-2025
|15:16:37
|GBp
|2
|641.00
|XLON
|xeaMP1nBxve
|23-12-2025
|15:16:37
|GBp
|10
|641.00
|XLON
|xeaMP1nBxvg
|23-12-2025
|15:16:37
|GBp
|86
|641.00
|XLON
|xeaMP1nBxvk
|23-12-2025
|15:15:38
|GBp
|355
|641.00
|XLON
|xeaMP1nBusO
|23-12-2025
|15:14:40
|GBp
|1,992
|641.00
|XLON
|xeaMP1nBvrb
|23-12-2025
|15:14:40
|GBp
|18
|641.00
|XLON
|xeaMP1nBvrs
|23-12-2025
|15:14:40
|GBp
|578
|641.00
|XLON
|xeaMP1nBvrx
|23-12-2025
|15:00:14
|GBp
|887
|637.50
|XLON
|xeaMP1nBh0m
|23-12-2025
|15:00:14
|GBp
|1,460
|637.50
|BATE
|xeaMP1nBh0o
|23-12-2025
|15:00:14
|GBp
|225
|637.50
|BATE
|xeaMP1nBh0q
|23-12-2025
|14:58:56
|GBp
|1,350
|638.00
|XLON
|xeaMP1nBft5
|23-12-2025
|14:58:56
|GBp
|935
|638.00
|BATE
|xeaMP1nBft9
|23-12-2025
|14:58:56
|GBp
|117
|638.00
|BATE
|xeaMP1nBftB
|23-12-2025
|14:58:31
|GBp
|785
|638.00
|XLON
|xeaMP1nBfMk
|23-12-2025
|14:58:31
|GBp
|20
|638.00
|XLON
|xeaMP1nBfMm
|23-12-2025
|14:58:28
|GBp
|134
|638.00
|BATE
|xeaMP1nBfJP
|23-12-2025
|14:57:56
|GBp
|113
|638.50
|XLON
|xeaMP1nBMvX
|23-12-2025
|14:57:56
|GBp
|195
|638.50
|XLON
|xeaMP1nBMvZ
|23-12-2025
|14:56:57
|GBp
|39
|638.50
|XLON
|xeaMP1nBN3O
|23-12-2025
|14:56:57
|GBp
|99
|638.50
|XLON
|xeaMP1nBN3Q
|23-12-2025
|14:56:57
|GBp
|410
|638.50
|XLON
|xeaMP1nBN3S
|23-12-2025
|14:55:58
|GBp
|253
|638.50
|XLON
|xeaMP1nBK0o
|23-12-2025
|14:55:01
|GBp
|6
|638.00
|BATE
|xeaMP1nBL3D
|23-12-2025
|14:54:59
|GBp
|606
|638.50
|XLON
|xeaMP1nBLEh
|23-12-2025
|14:54:59
|GBp
|672
|638.50
|BATE
|xeaMP1nBLEo
|23-12-2025
|14:53:02
|GBp
|331
|638.50
|XLON
|xeaMP1nBJuH
|23-12-2025
|14:53:02
|GBp
|331
|638.50
|BATE
|xeaMP1nBJuJ
|23-12-2025
|14:53:01
|GBp
|397
|638.50
|XLON
|xeaMP1nBJ4a
|23-12-2025
|14:52:02
|GBp
|163
|638.50
|BATE
|xeaMP1nBGHd
|23-12-2025
|14:52:02
|GBp
|68
|638.50
|BATE
|xeaMP1nBGHf
|23-12-2025
|14:52:02
|GBp
|443
|638.50
|BATE
|xeaMP1nBGHh
|23-12-2025
|14:52:02
|GBp
|51
|638.50
|BATE
|xeaMP1nBGHj
|23-12-2025
|14:52:02
|GBp
|107
|638.50
|BATE
|xeaMP1nBGHl
|23-12-2025
|14:52:02
|GBp
|184
|638.50
|XLON
|xeaMP1nBGHX
|23-12-2025
|14:52:02
|GBp
|201
|638.50
|XLON
|xeaMP1nBGHZ
|23-12-2025
|14:51:03
|GBp
|379
|638.50
|XLON
|xeaMP1nBUd4
|23-12-2025
|14:50:04
|GBp
|403
|638.50
|XLON
|xeaMP1nBVne
|23-12-2025
|14:50:04
|GBp
|1
|638.50
|BATE
|xeaMP1nBVni
|23-12-2025
|14:50:04
|GBp
|580
|638.50
|BATE
|xeaMP1nBVnk
|23-12-2025
|14:50:04
|GBp
|67
|638.50
|BATE
|xeaMP1nBVnm
|23-12-2025
|14:49:05
|GBp
|199
|638.50
|XLON
|xeaMP1nBS3g
|23-12-2025
|14:49:05
|GBp
|80
|638.50
|XLON
|xeaMP1nBS3l
|23-12-2025
|14:49:05
|GBp
|97
|638.50
|XLON
|xeaMP1nBS3n
|23-12-2025
|14:48:06
|GBp
|758
|638.50
|BATE
|xeaMP1nBTGj
|23-12-2025
|14:48:06
|GBp
|430
|638.50
|XLON
|xeaMP1nBTGk
|23-12-2025
|14:47:07
|GBp
|222
|638.50
|XLON
|xeaMP1nBR1N
|23-12-2025
|14:47:07
|GBp
|20
|638.50
|XLON
|xeaMP1nBR1P
|23-12-2025
|14:47:07
|GBp
|27
|638.50
|XLON
|xeaMP1nBR1Q
|23-12-2025
|14:47:07
|GBp
|105
|638.50
|XLON
|xeaMP1nBR1S
|23-12-2025
|14:46:08
|GBp
|466
|638.50
|XLON
|xeaMP1nBPuO
|23-12-2025
|14:46:08
|GBp
|757
|638.50
|BATE
|xeaMP1nBPuT
|23-12-2025
|14:45:09
|GBp
|369
|638.50
|XLON
|xeaMP1nB7J@
|23-12-2025
|14:44:54
|GBp
|375
|638.50
|BATE
|xeaMP1nB47u
|23-12-2025
|14:44:54
|GBp
|197
|638.50
|BATE
|xeaMP1nB41N
|23-12-2025
|14:44:54
|GBp
|173
|638.50
|XLON
|xeaMP1nB41O
|23-12-2025
|14:44:54
|GBp
|837
|638.50
|XLON
|xeaMP1nB409
|23-12-2025
|14:44:54
|GBp
|802
|638.50
|BATE
|xeaMP1nB40A
|23-12-2025
|14:42:06
|GBp
|461
|638.00
|BATE
|xeaMP1nB3rn
|23-12-2025
|14:42:06
|GBp
|240
|638.00
|XLON
|xeaMP1nB3rl
|23-12-2025
|14:41:52
|GBp
|609
|638.50
|BATE
|xeaMP1nB3KD
|23-12-2025
|14:41:52
|GBp
|605
|638.50
|BATE
|xeaMP1nB3KN
|23-12-2025
|14:41:52
|GBp
|619
|638.50
|XLON
|xeaMP1nB3KT
|23-12-2025
|14:41:52
|GBp
|611
|638.50
|XLON
|xeaMP1nB3No
|23-12-2025
|14:41:52
|GBp
|109
|638.50
|BATE
|xeaMP1nB3Nu
|23-12-2025
|14:41:52
|GBp
|106
|638.50
|XLON
|xeaMP1nB3N@
|23-12-2025
|14:38:16
|GBp
|379
|638.00
|XLON
|xeaMP1nBF9N
|23-12-2025
|14:38:16
|GBp
|29
|638.00
|XLON
|xeaMP1nBF9P
|23-12-2025
|14:37:17
|GBp
|185
|638.00
|XLON
|xeaMP1nBCMv
|23-12-2025
|14:31:20
|GBp
|922
|637.50
|XLON
|xeaMP1n4ryM
|23-12-2025
|14:31:20
|GBp
|485
|637.50
|BATE
|xeaMP1n4ryO
|23-12-2025
|14:31:17
|GBp
|918
|638.00
|BATE
|xeaMP1n4rv8
|23-12-2025
|14:31:17
|GBp
|62
|638.00
|BATE
|xeaMP1n4rvA
|23-12-2025
|14:31:03
|GBp
|677
|638.00
|XLON
|xeaMP1n4rTG
|23-12-2025
|14:31:00
|GBp
|128
|638.00
|BATE
|xeaMP1n4rR$
|23-12-2025
|14:30:59
|GBp
|32
|639.00
|BATE
|xeaMP1n4oaW
|23-12-2025
|14:30:59
|GBp
|1,329
|639.00
|BATE
|xeaMP1n4obU
|23-12-2025
|14:30:55
|GBp
|148
|638.50
|BATE
|xeaMP1n4oYR
|23-12-2025
|14:30:53
|GBp
|193
|638.50
|BATE
|xeaMP1n4ohK
|23-12-2025
|14:30:51
|GBp
|975
|638.50
|BATE
|xeaMP1n4ot8
|23-12-2025
|14:30:51
|GBp
|24
|638.50
|BATE
|xeaMP1n4onZ
|23-12-2025
|14:30:51
|GBp
|150
|638.50
|BATE
|xeaMP1n4onb
|23-12-2025
|14:30:51
|GBp
|142
|638.50
|BATE
|xeaMP1n4ond
|23-12-2025
|14:30:51
|GBp
|1,026
|638.50
|BATE
|xeaMP1n4onf
|23-12-2025
|14:30:51
|GBp
|7
|638.50
|XLON
|xeaMP1n4onl
|23-12-2025
|14:30:51
|GBp
|2,637
|638.50
|XLON
|xeaMP1n4onn
|23-12-2025
|14:30:51
|GBp
|69
|638.50
|XLON
|xeaMP1n4onp
|23-12-2025
|14:30:51
|GBp
|12
|638.50
|XLON
|xeaMP1n4onr
|23-12-2025
|14:30:51
|GBp
|250
|638.50
|XLON
|xeaMP1n4on1
|23-12-2025
|14:30:51
|GBp
|871
|638.50
|XLON
|xeaMP1n4on3
|23-12-2025
|14:30:51
|GBp
|338
|638.50
|XLON
|xeaMP1n4on5
|23-12-2025
|14:30:51
|GBp
|143
|638.50
|XLON
|xeaMP1n4on7
|23-12-2025
|14:30:51
|GBp
|134
|638.50
|XLON
|xeaMP1n4on9
|23-12-2025
|14:30:51
|GBp
|1,045
|638.50
|XLON
|xeaMP1n4onB
|23-12-2025
|14:28:56
|GBp
|62
|637.00
|XLON
|xeaMP1n4nfa
|23-12-2025
|14:28:56
|GBp
|86
|637.00
|XLON
|xeaMP1n4nfc
|23-12-2025
|14:28:56
|GBp
|1,052
|636.50
|XLON
|xeaMP1n4nfi
|23-12-2025
|14:27:03
|GBp
|86
|636.50
|BATE
|xeaMP1n4$eS
|23-12-2025
|14:20:01
|GBp
|1,140
|637.00
|XLON
|xeaMP1n4cjW
|23-12-2025
|14:20:01
|GBp
|430
|637.00
|XLON
|xeaMP1n4cYU
|23-12-2025
|14:20:01
|GBp
|140
|637.00
|XLON
|xeaMP1n4cjY
|23-12-2025
|14:20:01
|GBp
|75
|637.00
|XLON
|xeaMP1n4cja
|23-12-2025
|14:20:01
|GBp
|14
|637.00
|BATE
|xeaMP1n4cj6
|23-12-2025
|14:20:01
|GBp
|4
|637.00
|BATE
|xeaMP1n4cj8
|23-12-2025
|14:20:01
|GBp
|5
|637.00
|BATE
|xeaMP1n4cjL
|23-12-2025
|14:20:01
|GBp
|7
|637.00
|BATE
|xeaMP1n4cjN
|23-12-2025
|14:20:01
|GBp
|64
|637.00
|BATE
|xeaMP1n4cif
|23-12-2025
|14:20:01
|GBp
|526
|637.00
|BATE
|xeaMP1n4cih
|23-12-2025
|14:20:01
|GBp
|66
|637.00
|BATE
|xeaMP1n4cij
|23-12-2025
|14:20:01
|GBp
|666
|637.00
|BATE
|xeaMP1n4ci$
|23-12-2025
|14:20:01
|GBp
|673
|637.00
|BATE
|xeaMP1n4ci7
|23-12-2025
|14:20:00
|GBp
|662
|637.00
|BATE
|xeaMP1n4ciL
|23-12-2025
|14:20:00
|GBp
|653
|637.00
|BATE
|xeaMP1n4clu
|23-12-2025
|14:20:00
|GBp
|674
|637.00
|BATE
|xeaMP1n4clB
|23-12-2025
|14:20:00
|GBp
|655
|637.00
|BATE
|xeaMP1n4clL
|23-12-2025
|14:20:00
|GBp
|663
|637.00
|BATE
|xeaMP1n4clT
|23-12-2025
|14:20:00
|GBp
|1,189
|637.00
|BATE
|xeaMP1n4ckl
|23-12-2025
|14:20:00
|GBp
|68
|637.00
|BATE
|xeaMP1n4ckn
|23-12-2025
|14:20:00
|GBp
|52
|637.00
|BATE
|xeaMP1n4ckp
|23-12-2025
|14:18:11
|GBp
|46
|636.00
|BATE
|xeaMP1n4d87
|23-12-2025
|13:57:30
|GBp
|107
|636.00
|XLON
|xeaMP1n4KLD
|23-12-2025
|13:57:30
|GBp
|250
|636.00
|XLON
|xeaMP1n4KLF
|23-12-2025
|13:57:30
|GBp
|22
|636.00
|XLON
|xeaMP1n4KLJ
|23-12-2025
|13:57:30
|GBp
|78
|636.00
|XLON
|xeaMP1n4KLL
|23-12-2025
|13:57:30
|GBp
|879
|635.50
|XLON
|xeaMP1n4KLR
|23-12-2025
|13:57:30
|GBp
|1,052
|635.50
|BATE
|xeaMP1n4KLU
|23-12-2025
|13:52:03
|GBp
|236
|635.00
|XLON
|xeaMP1n4GLT
|23-12-2025
|13:43:30
|GBp
|1,335
|634.50
|XLON
|xeaMP1n4QMu
|23-12-2025
|13:43:30
|GBp
|852
|634.50
|BATE
|xeaMP1n4QMw
|23-12-2025
|13:42:19
|GBp
|856
|635.00
|BATE
|xeaMP1n4RKU
|23-12-2025
|13:42:19
|GBp
|961
|635.00
|XLON
|xeaMP1n4RKS
|23-12-2025
|13:28:56
|GBp
|405
|635.00
|BATE
|xeaMP1n40Sj
|23-12-2025
|13:26:49
|GBp
|91
|635.00
|BATE
|xeaMP1n4EnG
|23-12-2025
|13:26:34
|GBp
|473
|635.50
|XLON
|xeaMP1n4ExE
|23-12-2025
|13:26:34
|GBp
|831
|635.50
|BATE
|xeaMP1n4ExG
|23-12-2025
|13:25:39
|GBp
|940
|636.00
|XLON
|xeaMP1n4Fb1
|23-12-2025
|13:21:48
|GBp
|2
|635.50
|BATE
|xeaMP1n4Dyg
|23-12-2025
|13:20:12
|GBp
|21
|636.00
|BATE
|xeaMP1n4A0i
|23-12-2025
|13:20:12
|GBp
|202
|636.00
|BATE
|xeaMP1n4A0k
|23-12-2025
|13:20:12
|GBp
|782
|635.50
|BATE
|xeaMP1n4A0x
|23-12-2025
|13:20:12
|GBp
|866
|635.50
|XLON
|xeaMP1n4A0z
|23-12-2025
|13:20:12
|GBp
|77
|635.50
|XLON
|xeaMP1n4A0$
|23-12-2025
|13:19:13
|GBp
|228
|636.50
|XLON
|xeaMP1n4BsF
|23-12-2025
|13:19:13
|GBp
|314
|636.50
|XLON
|xeaMP1n4BsH
|23-12-2025
|13:19:13
|GBp
|314
|636.50
|XLON
|xeaMP1n4BsJ
|23-12-2025
|13:19:13
|GBp
|167
|636.50
|XLON
|xeaMP1n4BsL
|23-12-2025
|13:19:13
|GBp
|502
|636.50
|XLON
|xeaMP1n4BsN
|23-12-2025
|13:19:13
|GBp
|3,935
|636.50
|XLON
|xeaMP1n4Bne
|23-12-2025
|13:19:13
|GBp
|494
|636.50
|XLON
|xeaMP1n4BnF
|23-12-2025
|13:19:13
|GBp
|175
|636.50
|XLON
|xeaMP1n4BnH
|23-12-2025
|13:19:13
|GBp
|600
|636.50
|XLON
|xeaMP1n4BnJ
|23-12-2025
|13:19:13
|GBp
|404
|636.50
|XLON
|xeaMP1n4Bn7
|23-12-2025
|13:19:13
|GBp
|272
|636.50
|XLON
|xeaMP1n4BnB
|23-12-2025
|13:19:13
|GBp
|250
|636.50
|XLON
|xeaMP1n4BnD
|23-12-2025
|13:19:13
|GBp
|962
|636.00
|XLON
|xeaMP1n4BnR
|23-12-2025
|13:19:13
|GBp
|825
|636.00
|BATE
|xeaMP1n4BnV
|23-12-2025
|13:04:55
|GBp
|1
|636.00
|BATE
|xeaMP1n5nlh
|23-12-2025
|12:57:50
|GBp
|56
|636.00
|BATE
|xeaMP1n5z@d
|23-12-2025
|12:52:46
|GBp
|58
|636.00
|BATE
|xeaMP1n5uh1
|23-12-2025
|12:49:17
|GBp
|80
|636.00
|BATE
|xeaMP1n5cgB
|23-12-2025
|12:48:23
|GBp
|498
|636.50
|BATE
|xeaMP1n5cAE
|23-12-2025
|12:48:23
|GBp
|8
|636.50
|BATE
|xeaMP1n5cAM
|23-12-2025
|12:48:23
|GBp
|996
|636.50
|BATE
|xeaMP1n5cLj
|23-12-2025
|12:48:23
|GBp
|248
|636.50
|XLON
|xeaMP1n5cLf
|23-12-2025
|12:48:23
|GBp
|509
|636.50
|XLON
|xeaMP1n5cLh
|23-12-2025
|12:47:09
|GBp
|295
|637.50
|BATE
|xeaMP1n5d$Q
|23-12-2025
|12:47:09
|GBp
|46
|637.50
|BATE
|xeaMP1n5d$S
|23-12-2025
|12:47:09
|GBp
|14
|637.50
|BATE
|xeaMP1n5d$U
|23-12-2025
|12:43:05
|GBp
|2,916
|637.50
|BATE
|xeaMP1n5YX8
|23-12-2025
|12:43:05
|GBp
|241
|637.50
|BATE
|xeaMP1n5YXA
|23-12-2025
|12:43:05
|GBp
|234
|637.50
|BATE
|xeaMP1n5YXC
|23-12-2025
|12:43:05
|GBp
|8
|637.50
|BATE
|xeaMP1n5YXE
|23-12-2025
|12:43:05
|GBp
|701
|637.00
|BATE
|xeaMP1n5YXP
|23-12-2025
|12:43:05
|GBp
|729
|637.00
|XLON
|xeaMP1n5YXL
|23-12-2025
|12:41:04
|GBp
|729
|637.50
|XLON
|xeaMP1n5ZeP
|23-12-2025
|12:41:04
|GBp
|199
|637.50
|XLON
|xeaMP1n5ZeR
|23-12-2025
|12:28:56
|GBp
|302
|636.50
|BATE
|xeaMP1n5gML
|23-12-2025
|12:27:06
|GBp
|99
|636.50
|BATE
|xeaMP1n5hR7
|23-12-2025
|12:11:14
|GBp
|643
|636.00
|XLON
|xeaMP1n5UfA
|23-12-2025
|12:11:14
|GBp
|592
|636.00
|BATE
|xeaMP1n5UfC
|23-12-2025
|12:02:01
|GBp
|64
|636.00
|BATE
|xeaMP1n5Odr
|23-12-2025
|12:01:19
|GBp
|970
|636.00
|XLON
|xeaMP1n5Op5
|23-12-2025
|12:01:19
|GBp
|887
|636.00
|BATE
|xeaMP1n5Op6
|23-12-2025
|11:56:32
|GBp
|738
|636.50
|BATE
|xeaMP1n57OA
|23-12-2025
|11:55:01
|GBp
|401
|634.50
|BATE
|xeaMP1n54M9
|23-12-2025
|11:55:01
|GBp
|349
|634.50
|XLON
|xeaMP1n54M7
|23-12-2025
|11:55:00
|GBp
|9
|635.50
|XLON
|xeaMP1n54H@
|23-12-2025
|11:55:00
|GBp
|242
|635.50
|XLON
|xeaMP1n54Hs
|23-12-2025
|11:55:00
|GBp
|152
|635.50
|XLON
|xeaMP1n54Hu
|23-12-2025
|11:55:00
|GBp
|22
|635.50
|XLON
|xeaMP1n54Hw
|23-12-2025
|11:55:00
|GBp
|10
|635.50
|XLON
|xeaMP1n54Hy
|23-12-2025
|11:55:00
|GBp
|797
|635.00
|XLON
|xeaMP1n54H5
|23-12-2025
|11:55:00
|GBp
|387
|635.00
|BATE
|xeaMP1n54H7
|23-12-2025
|11:50:29
|GBp
|62
|634.50
|BATE
|xeaMP1n53yt
|23-12-2025
|11:44:13
|GBp
|472
|635.00
|XLON
|xeaMP1n5EGP
|23-12-2025
|11:44:13
|GBp
|135
|635.00
|XLON
|xeaMP1n5EGR
|23-12-2025
|11:44:13
|GBp
|754
|635.00
|BATE
|xeaMP1n5EGT
|23-12-2025
|11:42:02
|GBp
|912
|635.50
|BATE
|xeaMP1n5ChB
|23-12-2025
|11:40:06
|GBp
|334
|635.50
|XLON
|xeaMP1n5Dvo
|23-12-2025
|11:39:12
|GBp
|765
|636.50
|XLON
|xeaMP1n5Aa5
|23-12-2025
|11:39:12
|GBp
|251
|636.50
|XLON
|xeaMP1n5Aa7
|23-12-2025
|11:39:12
|GBp
|268
|636.00
|XLON
|xeaMP1n5Aa9
|23-12-2025
|11:39:12
|GBp
|182
|636.50
|BATE
|xeaMP1n5AaA
|23-12-2025
|11:39:12
|GBp
|145
|636.50
|BATE
|xeaMP1n5AaC
|23-12-2025
|11:39:12
|GBp
|211
|636.00
|BATE
|xeaMP1n5AaE
|23-12-2025
|11:39:12
|GBp
|632
|635.50
|XLON
|xeaMP1n5AaN
|23-12-2025
|11:39:12
|GBp
|582
|635.50
|BATE
|xeaMP1n5AaP
|23-12-2025
|11:37:58
|GBp
|9
|636.50
|XLON
|xeaMP1n5AL5
|23-12-2025
|11:37:58
|GBp
|213
|636.50
|XLON
|xeaMP1n5AL7
|23-12-2025
|11:37:58
|GBp
|22
|636.50
|XLON
|xeaMP1n5AL9
|23-12-2025
|11:37:58
|GBp
|17
|636.50
|XLON
|xeaMP1n5ALB
|23-12-2025
|11:37:57
|GBp
|233
|636.50
|XLON
|xeaMP1n5AKb
|23-12-2025
|11:37:57
|GBp
|234
|636.50
|XLON
|xeaMP1n5AKd
|23-12-2025
|11:37:57
|GBp
|178
|636.50
|XLON
|xeaMP1n5AKt
|23-12-2025
|11:37:57
|GBp
|233
|636.00
|XLON
|xeaMP1n5AKv
|23-12-2025
|11:37:57
|GBp
|287
|636.00
|BATE
|xeaMP1n5AKC
|23-12-2025
|11:37:57
|GBp
|628
|636.00
|XLON
|xeaMP1n5AK8
|23-12-2025
|11:37:57
|GBp
|284
|636.00
|BATE
|xeaMP1n5AKA
|23-12-2025
|11:23:41
|GBp
|257
|636.00
|BATE
|xeaMP1n6oTz
|23-12-2025
|11:23:34
|GBp
|338
|636.50
|BATE
|xeaMP1n6oRN
|23-12-2025
|11:23:34
|GBp
|2
|636.50
|BATE
|xeaMP1n6oRP
|23-12-2025
|11:20:51
|GBp
|3
|636.50
|BATE
|xeaMP1n6mpX
|23-12-2025
|11:20:51
|GBp
|491
|636.50
|BATE
|xeaMP1n6mmV
|23-12-2025
|11:14:09
|GBp
|321
|635.50
|XLON
|xeaMP1n6$Aa
|23-12-2025
|11:14:09
|GBp
|732
|636.00
|XLON
|xeaMP1n6$Ae
|23-12-2025
|11:14:09
|GBp
|740
|636.00
|BATE
|xeaMP1n6$Ag
|23-12-2025
|11:13:44
|GBp
|294
|637.00
|XLON
|xeaMP1n6$U6
|23-12-2025
|11:12:45
|GBp
|298
|637.00
|BATE
|xeaMP1n6yyX
|23-12-2025
|11:10:47
|GBp
|490
|637.00
|XLON
|xeaMP1n6z$2
|23-12-2025
|11:10:47
|GBp
|237
|637.00
|BATE
|xeaMP1n6z$7
|23-12-2025
|11:08:56
|GBp
|280
|637.00
|BATE
|xeaMP1n6wm1
|23-12-2025
|11:08:49
|GBp
|237
|637.00
|XLON
|xeaMP1n6wy1
|23-12-2025
|11:08:49
|GBp
|16
|637.00
|XLON
|xeaMP1n6wy3
|23-12-2025
|11:08:49
|GBp
|178
|637.00
|BATE
|xeaMP1n6wyD
|23-12-2025
|11:05:52
|GBp
|94
|637.00
|XLON
|xeaMP1n6xTa
|23-12-2025
|11:05:52
|GBp
|85
|637.00
|XLON
|xeaMP1n6xTW
|23-12-2025
|11:05:52
|GBp
|239
|637.00
|XLON
|xeaMP1n6xTY
|23-12-2025
|11:04:53
|GBp
|326
|637.00
|BATE
|xeaMP1n6uzu
|23-12-2025
|11:04:53
|GBp
|5
|637.00
|BATE
|xeaMP1n6uzw
|23-12-2025
|10:59:09
|GBp
|748
|637.00
|XLON
|xeaMP1n6dxP
|23-12-2025
|10:59:09
|GBp
|54
|637.00
|BATE
|xeaMP1n6dxR
|23-12-2025
|10:59:09
|GBp
|652
|637.00
|BATE
|xeaMP1n6dxT
|23-12-2025
|10:58:02
|GBp
|178
|637.50
|BATE
|xeaMP1n6ai$
|23-12-2025
|10:56:44
|GBp
|816
|637.00
|XLON
|xeaMP1n6aGD
|23-12-2025
|10:56:43
|GBp
|673
|637.50
|XLON
|xeaMP1n6aJr
|23-12-2025
|10:56:43
|GBp
|939
|637.50
|BATE
|xeaMP1n6aJs
|23-12-2025
|10:56:43
|GBp
|8
|637.50
|BATE
|xeaMP1n6aJu
|23-12-2025
|10:56:43
|GBp
|445
|637.00
|BATE
|xeaMP1n6aJ0
|23-12-2025
|10:55:30
|GBp
|484
|637.50
|XLON
|xeaMP1n6b3t
|23-12-2025
|10:55:30
|GBp
|444
|637.50
|BATE
|xeaMP1n6b3v
|23-12-2025
|10:53:32
|GBp
|349
|638.00
|XLON
|xeaMP1n6YLD
|23-12-2025
|10:39:25
|GBp
|8
|637.50
|XLON
|xeaMP1n6har
|23-12-2025
|10:39:25
|GBp
|621
|638.00
|XLON
|xeaMP1n6has
|23-12-2025
|10:39:25
|GBp
|577
|638.00
|BATE
|xeaMP1n6hau
|23-12-2025
|10:39:05
|GBp
|603
|638.50
|XLON
|xeaMP1n6hfl
|23-12-2025
|10:39:05
|GBp
|107
|638.50
|XLON
|xeaMP1n6hfn
|23-12-2025
|10:39:05
|GBp
|606
|638.50
|BATE
|xeaMP1n6hfz
|23-12-2025
|10:39:05
|GBp
|56
|638.50
|BATE
|xeaMP1n6hf1
|23-12-2025
|10:39:05
|GBp
|67
|638.50
|BATE
|xeaMP1n6hf3
|23-12-2025
|10:27:56
|GBp
|312
|637.50
|BATE
|xeaMP1n6Lqo
|23-12-2025
|10:27:56
|GBp
|307
|638.00
|XLON
|xeaMP1n6Lqu
|23-12-2025
|10:27:56
|GBp
|249
|638.00
|BATE
|xeaMP1n6Lq@
|23-12-2025
|10:27:56
|GBp
|143
|638.50
|XLON
|xeaMP1n6Lq6
|23-12-2025
|10:27:56
|GBp
|20
|638.50
|XLON
|xeaMP1n6Lq8
|23-12-2025
|10:27:56
|GBp
|31
|638.00
|XLON
|xeaMP1n6LqA
|23-12-2025
|10:27:56
|GBp
|600
|638.00
|XLON
|xeaMP1n6LqC
|23-12-2025
|10:27:56
|GBp
|970
|638.50
|BATE
|xeaMP1n6LqG
|23-12-2025
|10:27:56
|GBp
|448
|638.00
|XLON
|xeaMP1n6LqP
|23-12-2025
|10:27:56
|GBp
|422
|638.00
|BATE
|xeaMP1n6LqR
|23-12-2025
|10:20:38
|GBp
|149
|638.50
|BATE
|xeaMP1n6GKN
|23-12-2025
|10:18:11
|GBp
|394
|637.50
|XLON
|xeaMP1n6HO1
|23-12-2025
|10:18:11
|GBp
|418
|637.50
|XLON
|xeaMP1n6HO3
|23-12-2025
|10:18:11
|GBp
|443
|637.50
|BATE
|xeaMP1n6HO5
|23-12-2025
|10:18:11
|GBp
|7,110
|638.50
|BATE
|xeaMP1n6HOB
|23-12-2025
|10:18:11
|GBp
|42
|638.50
|BATE
|xeaMP1n6HOD
|23-12-2025
|10:18:11
|GBp
|196
|638.50
|BATE
|xeaMP1n6HOI
|23-12-2025
|10:18:11
|GBp
|128
|638.50
|XLON
|xeaMP1n6HOR
|23-12-2025
|10:18:11
|GBp
|190
|638.50
|XLON
|xeaMP1n6HOT
|23-12-2025
|10:18:11
|GBp
|192
|638.50
|XLON
|xeaMP1n6HOV
|23-12-2025
|10:18:11
|GBp
|190
|638.50
|BATE
|xeaMP1n6HRc
|23-12-2025
|10:18:11
|GBp
|7,048
|638.50
|XLON
|xeaMP1n6HRr
|23-12-2025
|10:18:11
|GBp
|17
|638.50
|XLON
|xeaMP1n6HRt
|23-12-2025
|10:18:11
|GBp
|250
|638.50
|XLON
|xeaMP1n6HRD
|23-12-2025
|10:18:11
|GBp
|18
|638.50
|XLON
|xeaMP1n6HRF
|23-12-2025
|10:18:11
|GBp
|19
|638.50
|XLON
|xeaMP1n6HRB
|23-12-2025
|10:18:11
|GBp
|441
|638.00
|BATE
|xeaMP1n6HRR
|23-12-2025
|10:15:53
|GBp
|279
|638.50
|XLON
|xeaMP1n6VgH
|23-12-2025
|10:15:53
|GBp
|733
|638.50
|XLON
|xeaMP1n6VgT
|23-12-2025
|10:15:53
|GBp
|526
|638.50
|XLON
|xeaMP1n6VgV
|23-12-2025
|10:08:20
|GBp
|456
|638.00
|BATE
|xeaMP1n6QU4
|23-12-2025
|10:08:17
|GBp
|495
|638.00
|XLON
|xeaMP1n6QP2
|23-12-2025
|10:08:17
|GBp
|292
|638.00
|BATE
|xeaMP1n6QP4
|23-12-2025
|10:08:17
|GBp
|164
|638.00
|BATE
|xeaMP1n6QP6
|23-12-2025
|10:07:26
|GBp
|241
|638.00
|XLON
|xeaMP1n6RzI
|23-12-2025
|10:04:53
|GBp
|185
|638.00
|XLON
|xeaMP1n6O2e
|23-12-2025
|10:03:47
|GBp
|306
|637.50
|XLON
|xeaMP1n6PZG
|23-12-2025
|10:03:47
|GBp
|308
|637.50
|BATE
|xeaMP1n6PZL
|23-12-2025
|10:02:57
|GBp
|282
|637.50
|XLON
|xeaMP1n6P2o
|23-12-2025
|10:02:57
|GBp
|238
|637.50
|BATE
|xeaMP1n6P2t
|23-12-2025
|09:18:12
|GBp
|422
|636.00
|BATE
|xeaMP1n7@mW
|23-12-2025
|09:15:26
|GBp
|577
|635.50
|XLON
|xeaMP1n7$Jd
|23-12-2025
|09:15:26
|GBp
|186
|635.50
|XLON
|xeaMP1n7$Jf
|23-12-2025
|09:15:26
|GBp
|56
|635.50
|XLON
|xeaMP1n7$Jh
|23-12-2025
|09:08:17
|GBp
|105
|634.50
|BATE
|xeaMP1n7uhE
|23-12-2025
|09:07:34
|GBp
|422
|635.00
|XLON
|xeaMP1n7uKw
|23-12-2025
|09:07:34
|GBp
|391
|635.00
|BATE
|xeaMP1n7uKy
|23-12-2025
|09:03:57
|GBp
|422
|635.00
|XLON
|xeaMP1n7drr
|23-12-2025
|09:03:57
|GBp
|649
|635.00
|BATE
|xeaMP1n7drt
|23-12-2025
|09:02:30
|GBp
|21
|635.00
|BATE
|xeaMP1n7ajL
|23-12-2025
|09:02:27
|GBp
|121
|635.00
|BATE
|xeaMP1n7ald
|23-12-2025
|09:01:44
|GBp
|265
|635.50
|BATE
|xeaMP1n7axy
|23-12-2025
|09:01:44
|GBp
|554
|635.00
|XLON
|xeaMP1n7axF
|23-12-2025
|09:01:44
|GBp
|116
|635.00
|BATE
|xeaMP1n7axH
|23-12-2025
|08:57:00
|GBp
|552
|635.50
|XLON
|xeaMP1n7Z8D
|23-12-2025
|08:57:00
|GBp
|714
|635.50
|BATE
|xeaMP1n7Z8F
|23-12-2025
|08:56:04
|GBp
|6
|636.00
|BATE
|xeaMP1n7Wgr
|23-12-2025
|08:56:04
|GBp
|5
|636.00
|BATE
|xeaMP1n7Wgs
|23-12-2025
|08:56:04
|GBp
|262
|636.00
|BATE
|xeaMP1n7Wgu
|23-12-2025
|08:55:20
|GBp
|178
|636.00
|BATE
|xeaMP1n7WM8
|23-12-2025
|08:55:20
|GBp
|695
|636.00
|BATE
|xeaMP1n7WMJ
|23-12-2025
|08:55:20
|GBp
|19
|636.00
|BATE
|xeaMP1n7WML
|23-12-2025
|08:55:20
|GBp
|8
|636.00
|BATE
|xeaMP1n7WHq
|23-12-2025
|08:55:20
|GBp
|31
|636.00
|BATE
|xeaMP1n7WHs
|23-12-2025
|08:55:20
|GBp
|50
|636.00
|BATE
|xeaMP1n7WHu
|23-12-2025
|08:55:20
|GBp
|426
|636.00
|BATE
|xeaMP1n7WHw
|23-12-2025
|08:54:43
|GBp
|840
|635.50
|XLON
|xeaMP1n7Xql
|23-12-2025
|08:54:43
|GBp
|942
|636.00
|XLON
|xeaMP1n7Xqn
|23-12-2025
|08:50:47
|GBp
|363
|636.00
|BATE
|xeaMP1n7lEf
|23-12-2025
|08:50:47
|GBp
|59
|636.00
|BATE
|xeaMP1n7lEh
|23-12-2025
|08:50:47
|GBp
|1,328
|636.00
|XLON
|xeaMP1n7lEt
|23-12-2025
|08:49:51
|GBp
|92
|635.50
|BATE
|xeaMP1n7iY9
|23-12-2025
|08:37:51
|GBp
|188
|635.50
|BATE
|xeaMP1n7NJA
|23-12-2025
|08:37:51
|GBp
|274
|635.50
|BATE
|xeaMP1n7NJC
|23-12-2025
|08:37:51
|GBp
|41
|636.00
|XLON
|xeaMP1n7NJT
|23-12-2025
|08:37:51
|GBp
|180
|636.00
|XLON
|xeaMP1n7NJV
|23-12-2025
|08:37:51
|GBp
|221
|636.00
|BATE
|xeaMP1n7NIX
|23-12-2025
|08:37:48
|GBp
|2,568
|637.50
|BATE
|xeaMP1n7NSi
|23-12-2025
|08:37:48
|GBp
|600
|637.50
|XLON
|xeaMP1n7NSk
|23-12-2025
|08:37:48
|GBp
|106
|637.50
|XLON
|xeaMP1n7NSm
|23-12-2025
|08:37:48
|GBp
|942
|637.50
|XLON
|xeaMP1n7NSa
|23-12-2025
|08:37:48
|GBp
|480
|637.50
|XLON
|xeaMP1n7NSc
|23-12-2025
|08:37:48
|GBp
|250
|637.50
|XLON
|xeaMP1n7NSe
|23-12-2025
|08:37:48
|GBp
|130
|637.50
|XLON
|xeaMP1n7NSg
|23-12-2025
|08:37:48
|GBp
|292
|636.50
|XLON
|xeaMP1n7NS2
|23-12-2025
|08:37:48
|GBp
|422
|637.00
|XLON
|xeaMP1n7NS4
|23-12-2025
|08:37:48
|GBp
|292
|636.50
|BATE
|xeaMP1n7NS6
|23-12-2025
|08:37:48
|GBp
|422
|637.00
|BATE
|xeaMP1n7NS8
|23-12-2025
|08:31:56
|GBp
|422
|637.50
|XLON
|xeaMP1n7Jxw
|23-12-2025
|08:31:56
|GBp
|422
|637.50
|BATE
|xeaMP1n7Jxy
|23-12-2025
|08:22:01
|GBp
|3,570
|638.00
|XLON
|xeaMP1n7SBV
|23-12-2025
|08:22:01
|GBp
|56
|638.00
|XLON
|xeaMP1n7SAX
|23-12-2025
|08:22:01
|GBp
|237
|638.00
|XLON
|xeaMP1n7SAl
|23-12-2025
|08:20:20
|GBp
|200
|637.00
|XLON
|xeaMP1n7T0p
|23-12-2025
|08:20:20
|GBp
|3,853
|637.00
|BATE
|xeaMP1n7T0z
|23-12-2025
|08:20:20
|GBp
|12
|637.00
|BATE
|xeaMP1n7T0$
|23-12-2025
|08:20:20
|GBp
|82
|637.00
|XLON
|xeaMP1n7T09
|23-12-2025
|08:20:20
|GBp
|424
|637.00
|XLON
|xeaMP1n7T0B
|23-12-2025
|08:20:20
|GBp
|29
|637.00
|XLON
|xeaMP1n7T0F
|23-12-2025
|08:20:20
|GBp
|92
|637.00
|XLON
|xeaMP1n7T0H
|23-12-2025
|08:20:20
|GBp
|299
|636.00
|BATE
|xeaMP1n7T3a
|23-12-2025
|08:20:20
|GBp
|332
|636.00
|XLON
|xeaMP1n7T3W
|23-12-2025
|08:20:20
|GBp
|90
|636.00
|XLON
|xeaMP1n7T0U
|23-12-2025
|08:20:20
|GBp
|123
|636.00
|BATE
|xeaMP1n7T3Y
|23-12-2025
|08:18:22
|GBp
|87
|636.50
|BATE
|xeaMP1n7QMW
|23-12-2025
|08:18:22
|GBp
|335
|636.50
|BATE
|xeaMP1n7QMY
|23-12-2025
|08:18:22
|GBp
|104
|636.50
|XLON
|xeaMP1n7QNS
|23-12-2025
|08:18:22
|GBp
|318
|636.50
|XLON
|xeaMP1n7QNU