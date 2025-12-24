OSB GROUP PLC - Transaction in Own Shares

 | Source: OSB GROUP PLC OSB GROUP PLC

OSB GROUP PLC                                        
ISIN: GB00BLDRH360
24 December 2025

LEI number: 213800ZBKL9BHSL2K459

OSB GROUP PLC (the “Company”)
Transaction in Own Shares

The Company announces that on 23 December 2025 it had purchased a total of 174,191 of its ordinary shares of £0.01 each (the "ordinary shares") on the London Stock Exchange, CBOE BXE and CBOE CXE, through the Company's broker Citigroup Global Markets Limited as detailed below. The repurchased ordinary shares will be cancelled.

 London Stock ExchangeCBOE BXECBOE CXE
Number of ordinary shares purchased99,55674,635-
Highest price paid (per ordinary share)642.50p639.00p-
Lowest price paid (per ordinary share)634.50p634.50p-
Volume weighted average price paid (per ordinary share)637.86p637.17p-

The purchases form part of the Company’s share buyback programme announced on 13 March 2025.

Following settlement of the above purchases and cancellation of the purchased ordinary shares, the Company's total number of ordinary shares in issue shall be 356,061,006 ordinary shares.

No ordinary shares are held in treasury. Therefore, the total number of voting rights in the Company is 356,061,006.

In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 as incorporated into and implemented under English law (including by virtue of the European Union (Withdrawal) Act 2018), the detailed breakdown of individual trades made by Citigroup Global Markets Limited on behalf of the Company as part of the share buyback programme is set out below.

This announcement does not constitute, or form part of, an offer or any solicitation of an offer for securities in any jurisdiction.

Schedule of Purchases – Individual Transactions

Issuer NameOSB GROUP PLC
LEI213800ZBKL9BHSL2K459
ISINGB00BLDRH360
Intermediary NameCitigroup Global Markets Limited
Intermediary CodeSBILGB2L
Timezone GMT+1
CurrencyGBP


Transaction Date Trade TimeCurrencyVolumePriceTrading VenueTransaction ID
23-12-202516:27:35GBp809640.00XLONxeaMP1nAdNh
23-12-202515:48:35GBp366642.50XLONxeaMP1nA6UV
23-12-202515:48:34GBp614642.50XLONxeaMP1nA6PC
23-12-202515:48:34GBp401642.50XLONxeaMP1nA6PE
23-12-202515:48:34GBp270642.50XLONxeaMP1nA6PG
23-12-202515:47:48GBp1,052641.50XLONxeaMP1nA70K
23-12-202515:46:20GBp586641.50XLONxeaMP1nA4IK
23-12-202515:39:04GBp1,299641.00XLONxeaMP1nAFUC
23-12-202515:35:13GBp875641.00XLONxeaMP1nABbK
23-12-202515:34:19GBp336641.50XLONxeaMP1nA8d0
23-12-202515:33:20GBp536641.50XLONxeaMP1nA8GX
23-12-202515:33:20GBp4641.50XLONxeaMP1nA8GZ
23-12-202515:32:08GBp424641.50XLONxeaMP1nA98N
23-12-202515:32:08GBp420641.50XLONxeaMP1nA9BW
23-12-202515:32:08GBp416641.50XLONxeaMP1nA9Bi
23-12-202515:32:08GBp402641.50XLONxeaMP1nA9By
23-12-202515:32:08GBp150641.50XLONxeaMP1nA9B@
23-12-202515:32:08GBp428641.50XLONxeaMP1nA9BA
23-12-202515:28:45GBp121641.00XLONxeaMP1nBqEq
23-12-202515:28:45GBp153641.00XLONxeaMP1nBqEs
23-12-202515:27:35GBp918641.00XLONxeaMP1nBr8G
23-12-202515:27:35GBp114641.00XLONxeaMP1nBr8I
23-12-202515:27:35GBp384641.00XLONxeaMP1nBr8P
23-12-202515:23:30GBp178640.50XLONxeaMP1nBnld
23-12-202515:23:01GBp157640.50XLONxeaMP1nBn5v
23-12-202515:16:59GBp827640.50XLONxeaMP1nBxjT
23-12-202515:16:59GBp903640.50XLONxeaMP1nBxjV
23-12-202515:16:50GBp56641.00XLONxeaMP1nBxrE
23-12-202515:16:50GBp578641.00XLONxeaMP1nBxrG
23-12-202515:16:37GBp264641.00XLONxeaMP1nBxvc
23-12-202515:16:37GBp2641.00XLONxeaMP1nBxve
23-12-202515:16:37GBp10641.00XLONxeaMP1nBxvg
23-12-202515:16:37GBp86641.00XLONxeaMP1nBxvk
23-12-202515:15:38GBp355641.00XLONxeaMP1nBusO
23-12-202515:14:40GBp1,992641.00XLONxeaMP1nBvrb
23-12-202515:14:40GBp18641.00XLONxeaMP1nBvrs
23-12-202515:14:40GBp578641.00XLONxeaMP1nBvrx
23-12-202515:00:14GBp887637.50XLONxeaMP1nBh0m
23-12-202515:00:14GBp1,460637.50BATExeaMP1nBh0o
23-12-202515:00:14GBp225637.50BATExeaMP1nBh0q
23-12-202514:58:56GBp1,350638.00XLONxeaMP1nBft5
23-12-202514:58:56GBp935638.00BATExeaMP1nBft9
23-12-202514:58:56GBp117638.00BATExeaMP1nBftB
23-12-202514:58:31GBp785638.00XLONxeaMP1nBfMk
23-12-202514:58:31GBp20638.00XLONxeaMP1nBfMm
23-12-202514:58:28GBp134638.00BATExeaMP1nBfJP
23-12-202514:57:56GBp113638.50XLONxeaMP1nBMvX
23-12-202514:57:56GBp195638.50XLONxeaMP1nBMvZ
23-12-202514:56:57GBp39638.50XLONxeaMP1nBN3O
23-12-202514:56:57GBp99638.50XLONxeaMP1nBN3Q
23-12-202514:56:57GBp410638.50XLONxeaMP1nBN3S
23-12-202514:55:58GBp253638.50XLONxeaMP1nBK0o
23-12-202514:55:01GBp6638.00BATExeaMP1nBL3D
23-12-202514:54:59GBp606638.50XLONxeaMP1nBLEh
23-12-202514:54:59GBp672638.50BATExeaMP1nBLEo
23-12-202514:53:02GBp331638.50XLONxeaMP1nBJuH
23-12-202514:53:02GBp331638.50BATExeaMP1nBJuJ
23-12-202514:53:01GBp397638.50XLONxeaMP1nBJ4a
23-12-202514:52:02GBp163638.50BATExeaMP1nBGHd
23-12-202514:52:02GBp68638.50BATExeaMP1nBGHf
23-12-202514:52:02GBp443638.50BATExeaMP1nBGHh
23-12-202514:52:02GBp51638.50BATExeaMP1nBGHj
23-12-202514:52:02GBp107638.50BATExeaMP1nBGHl
23-12-202514:52:02GBp184638.50XLONxeaMP1nBGHX
23-12-202514:52:02GBp201638.50XLONxeaMP1nBGHZ
23-12-202514:51:03GBp379638.50XLONxeaMP1nBUd4
23-12-202514:50:04GBp403638.50XLONxeaMP1nBVne
23-12-202514:50:04GBp1638.50BATExeaMP1nBVni
23-12-202514:50:04GBp580638.50BATExeaMP1nBVnk
23-12-202514:50:04GBp67638.50BATExeaMP1nBVnm
23-12-202514:49:05GBp199638.50XLONxeaMP1nBS3g
23-12-202514:49:05GBp80638.50XLONxeaMP1nBS3l
23-12-202514:49:05GBp97638.50XLONxeaMP1nBS3n
23-12-202514:48:06GBp758638.50BATExeaMP1nBTGj
23-12-202514:48:06GBp430638.50XLONxeaMP1nBTGk
23-12-202514:47:07GBp222638.50XLONxeaMP1nBR1N
23-12-202514:47:07GBp20638.50XLONxeaMP1nBR1P
23-12-202514:47:07GBp27638.50XLONxeaMP1nBR1Q
23-12-202514:47:07GBp105638.50XLONxeaMP1nBR1S
23-12-202514:46:08GBp466638.50XLONxeaMP1nBPuO
23-12-202514:46:08GBp757638.50BATExeaMP1nBPuT
23-12-202514:45:09GBp369638.50XLONxeaMP1nB7J@
23-12-202514:44:54GBp375638.50BATExeaMP1nB47u
23-12-202514:44:54GBp197638.50BATExeaMP1nB41N
23-12-202514:44:54GBp173638.50XLONxeaMP1nB41O
23-12-202514:44:54GBp837638.50XLONxeaMP1nB409
23-12-202514:44:54GBp802638.50BATExeaMP1nB40A
23-12-202514:42:06GBp461638.00BATExeaMP1nB3rn
23-12-202514:42:06GBp240638.00XLONxeaMP1nB3rl
23-12-202514:41:52GBp609638.50BATExeaMP1nB3KD
23-12-202514:41:52GBp605638.50BATExeaMP1nB3KN
23-12-202514:41:52GBp619638.50XLONxeaMP1nB3KT
23-12-202514:41:52GBp611638.50XLONxeaMP1nB3No
23-12-202514:41:52GBp109638.50BATExeaMP1nB3Nu
23-12-202514:41:52GBp106638.50XLONxeaMP1nB3N@
23-12-202514:38:16GBp379638.00XLONxeaMP1nBF9N
23-12-202514:38:16GBp29638.00XLONxeaMP1nBF9P
23-12-202514:37:17GBp185638.00XLONxeaMP1nBCMv
23-12-202514:31:20GBp922637.50XLONxeaMP1n4ryM
23-12-202514:31:20GBp485637.50BATExeaMP1n4ryO
23-12-202514:31:17GBp918638.00BATExeaMP1n4rv8
23-12-202514:31:17GBp62638.00BATExeaMP1n4rvA
23-12-202514:31:03GBp677638.00XLONxeaMP1n4rTG
23-12-202514:31:00GBp128638.00BATExeaMP1n4rR$
23-12-202514:30:59GBp32639.00BATExeaMP1n4oaW
23-12-202514:30:59GBp1,329639.00BATExeaMP1n4obU
23-12-202514:30:55GBp148638.50BATExeaMP1n4oYR
23-12-202514:30:53GBp193638.50BATExeaMP1n4ohK
23-12-202514:30:51GBp975638.50BATExeaMP1n4ot8
23-12-202514:30:51GBp24638.50BATExeaMP1n4onZ
23-12-202514:30:51GBp150638.50BATExeaMP1n4onb
23-12-202514:30:51GBp142638.50BATExeaMP1n4ond
23-12-202514:30:51GBp1,026638.50BATExeaMP1n4onf
23-12-202514:30:51GBp7638.50XLONxeaMP1n4onl
23-12-202514:30:51GBp2,637638.50XLONxeaMP1n4onn
23-12-202514:30:51GBp69638.50XLONxeaMP1n4onp
23-12-202514:30:51GBp12638.50XLONxeaMP1n4onr
23-12-202514:30:51GBp250638.50XLONxeaMP1n4on1
23-12-202514:30:51GBp871638.50XLONxeaMP1n4on3
23-12-202514:30:51GBp338638.50XLONxeaMP1n4on5
23-12-202514:30:51GBp143638.50XLONxeaMP1n4on7
23-12-202514:30:51GBp134638.50XLONxeaMP1n4on9
23-12-202514:30:51GBp1,045638.50XLONxeaMP1n4onB
23-12-202514:28:56GBp62637.00XLONxeaMP1n4nfa
23-12-202514:28:56GBp86637.00XLONxeaMP1n4nfc
23-12-202514:28:56GBp1,052636.50XLONxeaMP1n4nfi
23-12-202514:27:03GBp86636.50BATExeaMP1n4$eS
23-12-202514:20:01GBp1,140637.00XLONxeaMP1n4cjW
23-12-202514:20:01GBp430637.00XLONxeaMP1n4cYU
23-12-202514:20:01GBp140637.00XLONxeaMP1n4cjY
23-12-202514:20:01GBp75637.00XLONxeaMP1n4cja
23-12-202514:20:01GBp14637.00BATExeaMP1n4cj6
23-12-202514:20:01GBp4637.00BATExeaMP1n4cj8
23-12-202514:20:01GBp5637.00BATExeaMP1n4cjL
23-12-202514:20:01GBp7637.00BATExeaMP1n4cjN
23-12-202514:20:01GBp64637.00BATExeaMP1n4cif
23-12-202514:20:01GBp526637.00BATExeaMP1n4cih
23-12-202514:20:01GBp66637.00BATExeaMP1n4cij
23-12-202514:20:01GBp666637.00BATExeaMP1n4ci$
23-12-202514:20:01GBp673637.00BATExeaMP1n4ci7
23-12-202514:20:00GBp662637.00BATExeaMP1n4ciL
23-12-202514:20:00GBp653637.00BATExeaMP1n4clu
23-12-202514:20:00GBp674637.00BATExeaMP1n4clB
23-12-202514:20:00GBp655637.00BATExeaMP1n4clL
23-12-202514:20:00GBp663637.00BATExeaMP1n4clT
23-12-202514:20:00GBp1,189637.00BATExeaMP1n4ckl
23-12-202514:20:00GBp68637.00BATExeaMP1n4ckn
23-12-202514:20:00GBp52637.00BATExeaMP1n4ckp
23-12-202514:18:11GBp46636.00BATExeaMP1n4d87
23-12-202513:57:30GBp107636.00XLONxeaMP1n4KLD
23-12-202513:57:30GBp250636.00XLONxeaMP1n4KLF
23-12-202513:57:30GBp22636.00XLONxeaMP1n4KLJ
23-12-202513:57:30GBp78636.00XLONxeaMP1n4KLL
23-12-202513:57:30GBp879635.50XLONxeaMP1n4KLR
23-12-202513:57:30GBp1,052635.50BATExeaMP1n4KLU
23-12-202513:52:03GBp236635.00XLONxeaMP1n4GLT
23-12-202513:43:30GBp1,335634.50XLONxeaMP1n4QMu
23-12-202513:43:30GBp852634.50BATExeaMP1n4QMw
23-12-202513:42:19GBp856635.00BATExeaMP1n4RKU
23-12-202513:42:19GBp961635.00XLONxeaMP1n4RKS
23-12-202513:28:56GBp405635.00BATExeaMP1n40Sj
23-12-202513:26:49GBp91635.00BATExeaMP1n4EnG
23-12-202513:26:34GBp473635.50XLONxeaMP1n4ExE
23-12-202513:26:34GBp831635.50BATExeaMP1n4ExG
23-12-202513:25:39GBp940636.00XLONxeaMP1n4Fb1
23-12-202513:21:48GBp2635.50BATExeaMP1n4Dyg
23-12-202513:20:12GBp21636.00BATExeaMP1n4A0i
23-12-202513:20:12GBp202636.00BATExeaMP1n4A0k
23-12-202513:20:12GBp782635.50BATExeaMP1n4A0x
23-12-202513:20:12GBp866635.50XLONxeaMP1n4A0z
23-12-202513:20:12GBp77635.50XLONxeaMP1n4A0$
23-12-202513:19:13GBp228636.50XLONxeaMP1n4BsF
23-12-202513:19:13GBp314636.50XLONxeaMP1n4BsH
23-12-202513:19:13GBp314636.50XLONxeaMP1n4BsJ
23-12-202513:19:13GBp167636.50XLONxeaMP1n4BsL
23-12-202513:19:13GBp502636.50XLONxeaMP1n4BsN
23-12-202513:19:13GBp3,935636.50XLONxeaMP1n4Bne
23-12-202513:19:13GBp494636.50XLONxeaMP1n4BnF
23-12-202513:19:13GBp175636.50XLONxeaMP1n4BnH
23-12-202513:19:13GBp600636.50XLONxeaMP1n4BnJ
23-12-202513:19:13GBp404636.50XLONxeaMP1n4Bn7
23-12-202513:19:13GBp272636.50XLONxeaMP1n4BnB
23-12-202513:19:13GBp250636.50XLONxeaMP1n4BnD
23-12-202513:19:13GBp962636.00XLONxeaMP1n4BnR
23-12-202513:19:13GBp825636.00BATExeaMP1n4BnV
23-12-202513:04:55GBp1636.00BATExeaMP1n5nlh
23-12-202512:57:50GBp56636.00BATExeaMP1n5z@d
23-12-202512:52:46GBp58636.00BATExeaMP1n5uh1
23-12-202512:49:17GBp80636.00BATExeaMP1n5cgB
23-12-202512:48:23GBp498636.50BATExeaMP1n5cAE
23-12-202512:48:23GBp8636.50BATExeaMP1n5cAM
23-12-202512:48:23GBp996636.50BATExeaMP1n5cLj
23-12-202512:48:23GBp248636.50XLONxeaMP1n5cLf
23-12-202512:48:23GBp509636.50XLONxeaMP1n5cLh
23-12-202512:47:09GBp295637.50BATExeaMP1n5d$Q
23-12-202512:47:09GBp46637.50BATExeaMP1n5d$S
23-12-202512:47:09GBp14637.50BATExeaMP1n5d$U
23-12-202512:43:05GBp2,916637.50BATExeaMP1n5YX8
23-12-202512:43:05GBp241637.50BATExeaMP1n5YXA
23-12-202512:43:05GBp234637.50BATExeaMP1n5YXC
23-12-202512:43:05GBp8637.50BATExeaMP1n5YXE
23-12-202512:43:05GBp701637.00BATExeaMP1n5YXP
23-12-202512:43:05GBp729637.00XLONxeaMP1n5YXL
23-12-202512:41:04GBp729637.50XLONxeaMP1n5ZeP
23-12-202512:41:04GBp199637.50XLONxeaMP1n5ZeR
23-12-202512:28:56GBp302636.50BATExeaMP1n5gML
23-12-202512:27:06GBp99636.50BATExeaMP1n5hR7
23-12-202512:11:14GBp643636.00XLONxeaMP1n5UfA
23-12-202512:11:14GBp592636.00BATExeaMP1n5UfC
23-12-202512:02:01GBp64636.00BATExeaMP1n5Odr
23-12-202512:01:19GBp970636.00XLONxeaMP1n5Op5
23-12-202512:01:19GBp887636.00BATExeaMP1n5Op6
23-12-202511:56:32GBp738636.50BATExeaMP1n57OA
23-12-202511:55:01GBp401634.50BATExeaMP1n54M9
23-12-202511:55:01GBp349634.50XLONxeaMP1n54M7
23-12-202511:55:00GBp9635.50XLONxeaMP1n54H@
23-12-202511:55:00GBp242635.50XLONxeaMP1n54Hs
23-12-202511:55:00GBp152635.50XLONxeaMP1n54Hu
23-12-202511:55:00GBp22635.50XLONxeaMP1n54Hw
23-12-202511:55:00GBp10635.50XLONxeaMP1n54Hy
23-12-202511:55:00GBp797635.00XLONxeaMP1n54H5
23-12-202511:55:00GBp387635.00BATExeaMP1n54H7
23-12-202511:50:29GBp62634.50BATExeaMP1n53yt
23-12-202511:44:13GBp472635.00XLONxeaMP1n5EGP
23-12-202511:44:13GBp135635.00XLONxeaMP1n5EGR
23-12-202511:44:13GBp754635.00BATExeaMP1n5EGT
23-12-202511:42:02GBp912635.50BATExeaMP1n5ChB
23-12-202511:40:06GBp334635.50XLONxeaMP1n5Dvo
23-12-202511:39:12GBp765636.50XLONxeaMP1n5Aa5
23-12-202511:39:12GBp251636.50XLONxeaMP1n5Aa7
23-12-202511:39:12GBp268636.00XLONxeaMP1n5Aa9
23-12-202511:39:12GBp182636.50BATExeaMP1n5AaA
23-12-202511:39:12GBp145636.50BATExeaMP1n5AaC
23-12-202511:39:12GBp211636.00BATExeaMP1n5AaE
23-12-202511:39:12GBp632635.50XLONxeaMP1n5AaN
23-12-202511:39:12GBp582635.50BATExeaMP1n5AaP
23-12-202511:37:58GBp9636.50XLONxeaMP1n5AL5
23-12-202511:37:58GBp213636.50XLONxeaMP1n5AL7
23-12-202511:37:58GBp22636.50XLONxeaMP1n5AL9
23-12-202511:37:58GBp17636.50XLONxeaMP1n5ALB
23-12-202511:37:57GBp233636.50XLONxeaMP1n5AKb
23-12-202511:37:57GBp234636.50XLONxeaMP1n5AKd
23-12-202511:37:57GBp178636.50XLONxeaMP1n5AKt
23-12-202511:37:57GBp233636.00XLONxeaMP1n5AKv
23-12-202511:37:57GBp287636.00BATExeaMP1n5AKC
23-12-202511:37:57GBp628636.00XLONxeaMP1n5AK8
23-12-202511:37:57GBp284636.00BATExeaMP1n5AKA
23-12-202511:23:41GBp257636.00BATExeaMP1n6oTz
23-12-202511:23:34GBp338636.50BATExeaMP1n6oRN
23-12-202511:23:34GBp2636.50BATExeaMP1n6oRP
23-12-202511:20:51GBp3636.50BATExeaMP1n6mpX
23-12-202511:20:51GBp491636.50BATExeaMP1n6mmV
23-12-202511:14:09GBp321635.50XLONxeaMP1n6$Aa
23-12-202511:14:09GBp732636.00XLONxeaMP1n6$Ae
23-12-202511:14:09GBp740636.00BATExeaMP1n6$Ag
23-12-202511:13:44GBp294637.00XLONxeaMP1n6$U6
23-12-202511:12:45GBp298637.00BATExeaMP1n6yyX
23-12-202511:10:47GBp490637.00XLONxeaMP1n6z$2
23-12-202511:10:47GBp237637.00BATExeaMP1n6z$7
23-12-202511:08:56GBp280637.00BATExeaMP1n6wm1
23-12-202511:08:49GBp237637.00XLONxeaMP1n6wy1
23-12-202511:08:49GBp16637.00XLONxeaMP1n6wy3
23-12-202511:08:49GBp178637.00BATExeaMP1n6wyD
23-12-202511:05:52GBp94637.00XLONxeaMP1n6xTa
23-12-202511:05:52GBp85637.00XLONxeaMP1n6xTW
23-12-202511:05:52GBp239637.00XLONxeaMP1n6xTY
23-12-202511:04:53GBp326637.00BATExeaMP1n6uzu
23-12-202511:04:53GBp5637.00BATExeaMP1n6uzw
23-12-202510:59:09GBp748637.00XLONxeaMP1n6dxP
23-12-202510:59:09GBp54637.00BATExeaMP1n6dxR
23-12-202510:59:09GBp652637.00BATExeaMP1n6dxT
23-12-202510:58:02GBp178637.50BATExeaMP1n6ai$
23-12-202510:56:44GBp816637.00XLONxeaMP1n6aGD
23-12-202510:56:43GBp673637.50XLONxeaMP1n6aJr
23-12-202510:56:43GBp939637.50BATExeaMP1n6aJs
23-12-202510:56:43GBp8637.50BATExeaMP1n6aJu
23-12-202510:56:43GBp445637.00BATExeaMP1n6aJ0
23-12-202510:55:30GBp484637.50XLONxeaMP1n6b3t
23-12-202510:55:30GBp444637.50BATExeaMP1n6b3v
23-12-202510:53:32GBp349638.00XLONxeaMP1n6YLD
23-12-202510:39:25GBp8637.50XLONxeaMP1n6har
23-12-202510:39:25GBp621638.00XLONxeaMP1n6has
23-12-202510:39:25GBp577638.00BATExeaMP1n6hau
23-12-202510:39:05GBp603638.50XLONxeaMP1n6hfl
23-12-202510:39:05GBp107638.50XLONxeaMP1n6hfn
23-12-202510:39:05GBp606638.50BATExeaMP1n6hfz
23-12-202510:39:05GBp56638.50BATExeaMP1n6hf1
23-12-202510:39:05GBp67638.50BATExeaMP1n6hf3
23-12-202510:27:56GBp312637.50BATExeaMP1n6Lqo
23-12-202510:27:56GBp307638.00XLONxeaMP1n6Lqu
23-12-202510:27:56GBp249638.00BATExeaMP1n6Lq@
23-12-202510:27:56GBp143638.50XLONxeaMP1n6Lq6
23-12-202510:27:56GBp20638.50XLONxeaMP1n6Lq8
23-12-202510:27:56GBp31638.00XLONxeaMP1n6LqA
23-12-202510:27:56GBp600638.00XLONxeaMP1n6LqC
23-12-202510:27:56GBp970638.50BATExeaMP1n6LqG
23-12-202510:27:56GBp448638.00XLONxeaMP1n6LqP
23-12-202510:27:56GBp422638.00BATExeaMP1n6LqR
23-12-202510:20:38GBp149638.50BATExeaMP1n6GKN
23-12-202510:18:11GBp394637.50XLONxeaMP1n6HO1
23-12-202510:18:11GBp418637.50XLONxeaMP1n6HO3
23-12-202510:18:11GBp443637.50BATExeaMP1n6HO5
23-12-202510:18:11GBp7,110638.50BATExeaMP1n6HOB
23-12-202510:18:11GBp42638.50BATExeaMP1n6HOD
23-12-202510:18:11GBp196638.50BATExeaMP1n6HOI
23-12-202510:18:11GBp128638.50XLONxeaMP1n6HOR
23-12-202510:18:11GBp190638.50XLONxeaMP1n6HOT
23-12-202510:18:11GBp192638.50XLONxeaMP1n6HOV
23-12-202510:18:11GBp190638.50BATExeaMP1n6HRc
23-12-202510:18:11GBp7,048638.50XLONxeaMP1n6HRr
23-12-202510:18:11GBp17638.50XLONxeaMP1n6HRt
23-12-202510:18:11GBp250638.50XLONxeaMP1n6HRD
23-12-202510:18:11GBp18638.50XLONxeaMP1n6HRF
23-12-202510:18:11GBp19638.50XLONxeaMP1n6HRB
23-12-202510:18:11GBp441638.00BATExeaMP1n6HRR
23-12-202510:15:53GBp279638.50XLONxeaMP1n6VgH
23-12-202510:15:53GBp733638.50XLONxeaMP1n6VgT
23-12-202510:15:53GBp526638.50XLONxeaMP1n6VgV
23-12-202510:08:20GBp456638.00BATExeaMP1n6QU4
23-12-202510:08:17GBp495638.00XLONxeaMP1n6QP2
23-12-202510:08:17GBp292638.00BATExeaMP1n6QP4
23-12-202510:08:17GBp164638.00BATExeaMP1n6QP6
23-12-202510:07:26GBp241638.00XLONxeaMP1n6RzI
23-12-202510:04:53GBp185638.00XLONxeaMP1n6O2e
23-12-202510:03:47GBp306637.50XLONxeaMP1n6PZG
23-12-202510:03:47GBp308637.50BATExeaMP1n6PZL
23-12-202510:02:57GBp282637.50XLONxeaMP1n6P2o
23-12-202510:02:57GBp238637.50BATExeaMP1n6P2t
23-12-202509:18:12GBp422636.00BATExeaMP1n7@mW
23-12-202509:15:26GBp577635.50XLONxeaMP1n7$Jd
23-12-202509:15:26GBp186635.50XLONxeaMP1n7$Jf
23-12-202509:15:26GBp56635.50XLONxeaMP1n7$Jh
23-12-202509:08:17GBp105634.50BATExeaMP1n7uhE
23-12-202509:07:34GBp422635.00XLONxeaMP1n7uKw
23-12-202509:07:34GBp391635.00BATExeaMP1n7uKy
23-12-202509:03:57GBp422635.00XLONxeaMP1n7drr
23-12-202509:03:57GBp649635.00BATExeaMP1n7drt
23-12-202509:02:30GBp21635.00BATExeaMP1n7ajL
23-12-202509:02:27GBp121635.00BATExeaMP1n7ald
23-12-202509:01:44GBp265635.50BATExeaMP1n7axy
23-12-202509:01:44GBp554635.00XLONxeaMP1n7axF
23-12-202509:01:44GBp116635.00BATExeaMP1n7axH
23-12-202508:57:00GBp552635.50XLONxeaMP1n7Z8D
23-12-202508:57:00GBp714635.50BATExeaMP1n7Z8F
23-12-202508:56:04GBp6636.00BATExeaMP1n7Wgr
23-12-202508:56:04GBp5636.00BATExeaMP1n7Wgs
23-12-202508:56:04GBp262636.00BATExeaMP1n7Wgu
23-12-202508:55:20GBp178636.00BATExeaMP1n7WM8
23-12-202508:55:20GBp695636.00BATExeaMP1n7WMJ
23-12-202508:55:20GBp19636.00BATExeaMP1n7WML
23-12-202508:55:20GBp8636.00BATExeaMP1n7WHq
23-12-202508:55:20GBp31636.00BATExeaMP1n7WHs
23-12-202508:55:20GBp50636.00BATExeaMP1n7WHu
23-12-202508:55:20GBp426636.00BATExeaMP1n7WHw
23-12-202508:54:43GBp840635.50XLONxeaMP1n7Xql
23-12-202508:54:43GBp942636.00XLONxeaMP1n7Xqn
23-12-202508:50:47GBp363636.00BATExeaMP1n7lEf
23-12-202508:50:47GBp59636.00BATExeaMP1n7lEh
23-12-202508:50:47GBp1,328636.00XLONxeaMP1n7lEt
23-12-202508:49:51GBp92635.50BATExeaMP1n7iY9
23-12-202508:37:51GBp188635.50BATExeaMP1n7NJA
23-12-202508:37:51GBp274635.50BATExeaMP1n7NJC
23-12-202508:37:51GBp41636.00XLONxeaMP1n7NJT
23-12-202508:37:51GBp180636.00XLONxeaMP1n7NJV
23-12-202508:37:51GBp221636.00BATExeaMP1n7NIX
23-12-202508:37:48GBp2,568637.50BATExeaMP1n7NSi
23-12-202508:37:48GBp600637.50XLONxeaMP1n7NSk
23-12-202508:37:48GBp106637.50XLONxeaMP1n7NSm
23-12-202508:37:48GBp942637.50XLONxeaMP1n7NSa
23-12-202508:37:48GBp480637.50XLONxeaMP1n7NSc
23-12-202508:37:48GBp250637.50XLONxeaMP1n7NSe
23-12-202508:37:48GBp130637.50XLONxeaMP1n7NSg
23-12-202508:37:48GBp292636.50XLONxeaMP1n7NS2
23-12-202508:37:48GBp422637.00XLONxeaMP1n7NS4
23-12-202508:37:48GBp292636.50BATExeaMP1n7NS6
23-12-202508:37:48GBp422637.00BATExeaMP1n7NS8
23-12-202508:31:56GBp422637.50XLONxeaMP1n7Jxw
23-12-202508:31:56GBp422637.50BATExeaMP1n7Jxy
23-12-202508:22:01GBp3,570638.00XLONxeaMP1n7SBV
23-12-202508:22:01GBp56638.00XLONxeaMP1n7SAX
23-12-202508:22:01GBp237638.00XLONxeaMP1n7SAl
23-12-202508:20:20GBp200637.00XLONxeaMP1n7T0p
23-12-202508:20:20GBp3,853637.00BATExeaMP1n7T0z
23-12-202508:20:20GBp12637.00BATExeaMP1n7T0$
23-12-202508:20:20GBp82637.00XLONxeaMP1n7T09
23-12-202508:20:20GBp424637.00XLONxeaMP1n7T0B
23-12-202508:20:20GBp29637.00XLONxeaMP1n7T0F
23-12-202508:20:20GBp92637.00XLONxeaMP1n7T0H
23-12-202508:20:20GBp299636.00BATExeaMP1n7T3a
23-12-202508:20:20GBp332636.00XLONxeaMP1n7T3W
23-12-202508:20:20GBp90636.00XLONxeaMP1n7T0U
23-12-202508:20:20GBp123636.00BATExeaMP1n7T3Y
23-12-202508:18:22GBp87636.50BATExeaMP1n7QMW
23-12-202508:18:22GBp335636.50BATExeaMP1n7QMY
23-12-202508:18:22GBp104636.50XLONxeaMP1n7QNS
23-12-202508:18:22GBp318636.50XLONxeaMP1n7QNU



