ALSTOM S.A : Alstom va fournir 47 trains ainsi que la maintenance associée, pour de nouvelles lignes ferroviaires au Mexique

26 décembre 2025 – Alstom, leader mondial de la mobilité durable et intelligente, a signé un contrat avec l’Agence de régulation du transport ferroviaire mexicain (ARTF) pour la fourniture de 47 trains de voyageurs DMU (Diesel Multiple Unit) destinés aux nouveaux corridors Mexico-Querétaro-Irapuato et Saltillo-Monterrey-Nuevo Laredo, au Mexique. La commande comprend 33 trains longue distance de type Intercités et 14 trains périurbains. Elle a été annoncée le 15 décembre 2025 lors d’une réunion publique de l’agence décentralisée du ministère des Infrastructures, des Communications et des Transports mexicain. Ce projet s’inscrit dans le cadre du Plan national de développement 2025-2030 et donne un élan décisif à la mobilité ferroviaire au Mexique, en reliant des régions clés du centre et du nord du pays et en consolidant la relance des trains de passagers.

Le contrat est évalué à 20,2 milliards de pesos mexicains (soit environ 920 millions d’euros)1. Outre la fourniture de 47 trains, il comprend également la maintenance complète pendant cinq ans, l’aménagement de dépôts de maintenance, de stations d’inspection et de ravitaillement, ainsi que la formation technique et la mise en service des trains.

Avec ce nouveau projet, Alstom réaffirme son engagement en faveur du développement de la mobilité durable et de l’innovation au Mexique. Alstom prévoit que ce projet lui permettra de créer et de maintenir plusieurs centaines d’emplois, notamment dans les domaines de l’ingénierie et de la gestion de projet, ainsi que dans le secteur manufacturier.

« Ce projet illustre l’engagement d’Alstom envers le Mexique. 76,6 % du contenu des trains sera fabriqué au Mexique. Ce niveau de contenu local stimule l’industrie ferroviaire mexicaine, favorise la spécialisation technique et renforce le réseau de fournisseurs locaux, créant ainsi des emplois qualifiés tout au long de la chaîne de valeur. La fabrication de trains pour le Mexique, au Mexique, n’est pas juste un vœu pieux, c’est notre contribution à long terme à la mobilité durable et au développement du pays », a déclaré Maite Ramos, directrice générale d’Alstom pour la région Nord de l’Amérique latine.

Des trains à la pointe de la technologie, confortables et fiables

Connus localement sous le nom de « Trenes del Norte », les trains Adessia Stream d’Alstom déployés sur ces lignes non-électrifiées répondront aux normes internationales les plus élevées en matière de mobilité moderne, atteignant une vitesse maximale d’environ 165 km/h.

Chaque rame aura une longueur approximative de 100 mètres et permettra de circuler en unités doubles, ce qui donnera des configurations pouvant aller jusqu’à huit voitures. La capacité sera flexible : environ 300 passagers pour les services intercités et jusqu’à 600 pour les services périurbains, garantissant efficacité et confort à chaque trajet. Les trains offriront une expérience de voyage confortable, sûre et moderne, avec une accessibilité totale pour les personnes à mobilité réduite (PMR) et des systèmes d’information en temps réel.

La solution de transport urbain Adessia d’Alstom est une référence mondiale en matière de mobilité urbaine et périurbaine, reliant le cœur des villes aux zones métropolitaines qui les entourent. Avec plus de 40 000 voitures vendues dans 60 réseaux périurbains de 15 pays, cette plateforme polyvalente offre plusieurs configurations, garantissant efficacité et durabilité à chaque trajet. Fabriqués à partir de matériaux de haute qualité tels que l’aluminium et l’acier inoxydable, les trains Adessia d’Alstom transforment l’expérience de voyage en train et contribuent à un avenir plus connecté et plus durable.

Un design qui s’inspire de l’identité et de la culture mexicaines

Au-delà des performances et de l’efficacité, le design des Trenes del Norte cherche à faire écho à l’identité et à la fierté culturelle du Mexique, en projetant une vision de modernité et d’innovation. Le concept s’inspire du « nahuatl », une langue vivante depuis le VIIe siècle, et du « Codex Boturini », un manuscrit emblématique qui inspire la palette chromatique du train avec des ocres terreux, des bruns chauds et des tons roses qui évoquent la richesse de la terre.

L’avant du train incarne de manière frappante la fierté de cette région : il s’inspire du regard intense du puma, symbole de force et d’agilité, avec des lignes qui traduisent le dynamisme et trois phares horizontaux qui évoquent les moustaches du félin, créant ainsi une signature visuelle unique et instantanément reconnaissable.

La livrée du train intercités est ornée d’un ruban noir profond qui part du nez et court le long de la toiture, renforçant ainsi la sensation de mouvement. Une bande verte, tirée du Codex Boturini, offre un contraste raffiné, tandis que les portes brun terre permettent de comprendre immédiatement par où entrer. Les finitions irisées reflètent la lumière et l’environnement, conférant au train un aspect sophistiqué et vibrant.

Le design du train périurbain préserve cette continuité visuelle, consolidant ainsi l’identité solide des Trenes del Norte. Les baies vitrées, intégrées dans une surface noire continue, projettent modernité et sécurité, tandis que la signature lumineuse à l’avant renforce la promesse de vitesse et de connexion culturelle.

Cinq ans de maintenance

Outre la fourniture de 47 trains, le contrat comprend également la maintenance complète pendant cinq ans, l’aménagement de dépôts de maintenance, de stations d’inspection et de ravitaillement, ainsi que la formation technique et la mise en service des trains. Alstom se distingue par ses résultats exceptionnels en matière de disponibilité et de fiabilité et assurance la maintenance de ses solutions grâce à de solides capacités technologiques et d’ingénierie des systèmes. L’expertise d’Alstom dans la maintenance des actifs et des systèmes ferroviaires garantit des opérations sûres, efficaces et rentables, renforçant ainsi la confiance des clients dans chaque projet.

La société est présente sur plus de 250 sites de services à travers le monde, où elle assure la maintenance corrective et préventive, les révisions, la gestion de l’obsolescence, le nettoyage, l’exploitation et la modernisation des entrepôts, et bien plus encore.

De plus, en tant que plus grand opérateur privé en Amérique du Nord, Alstom accompagne ses clients tout au long du cycle de vie de leurs actifs ferroviaires. De la conception et la construction pour l’exploitation, en passant par la modernisation, jusqu’à la fin de vie, ses solutions couvrent la maintenance du parc, les infrastructures, la signalisation et l’assistance technique spécialisée.

Le système prédictif HealthHub d’Alstom, qui fait partie du contrat des Trenes del Norte, assure la surveillance de plus de 10 000 voitures dans le monde, fonctionne dans plus de 30 villes et a permis de réduire la consommation d’énergie de 20 % depuis 2014.

Un train fabriqué au Mexique

Les trains seront assemblés sur le site Alstom de Ciudad Sahagún, dans l’État d’Hidalgo, qui dispose de certifications internationales et de procédés avancés pour le travail de l’acier inoxydable et de l’aluminium, garantissant qualité et efficacité à chaque étape de la production.

Le site de Sahagún est le premier site d’assemblage d’Alstom en Amérique et le troisième au niveau mondial. Il sera chargé de l’assemblage des 47 rames DMU. Situé dans une zone industrielle forte de plus de sept décennies d’expérience dans le domaine manufacturier, le site offre une connectivité stratégique avec les principaux corridors logistiques du pays, permettant une mobilisation efficace des matériaux, des sous-ensembles et des trains complets vers n’importe quelle destination au Mexique ou à l’étranger. 2 000 locomotives et plus de 3 500 voitures ont été fabriquées sur le site.

En 2025, Alstom a officiellement reçu le label « Made in Mexico », une distinction gouvernementale qui certifie les produits conçus, fabriqués et assemblés dans le pays selon des normes élevées de qualité et d’innovation, soulignant l’engagement de l’entreprise à renforcer l’industrie locale et à positionner le Mexique comme un pôle clé pour la fabrication de trains de classe mondiale. Pour plus d’informations, consultez le communiqué de presse suivant : Made in Mexico.

Alstom au Mexique

Présent dans le pays depuis 1952, Alstom a participé au développement de la première ligne de métro de Mexico. Depuis lors, l’entreprise est un allié fondamental dans le développement de la mobilité et de la connectivité urbaine, ainsi que dans la croissance économique des états mexicains où elle opère. Au fil des ans, Alstom a été le pionnier de l’introduction du métro (et de sa maintenance) à Mexico, Monterrey et Guadalajara. En outre, Alstom a développé les systèmes ferroviaires modernes, la signalisation et la maintenance des trains et des voies ferrées des principales compagnies ferroviaires du pays. L’entreprise possède un site à Ciudad Sahagún (Hidalgo), où elle assemble des trains pour des projets nationaux et internationaux depuis plus de 70 ans. Alstom joue actuellement un rôle clé dans le projet du Tren Maya qui favorise la connectivité et le développement économique du pays, réaffirmant son engagement en faveur de l’innovation et d’un avenir plus durable.

ALSTOM™, Adessia™, Adessia Stream™ et HealthHub™ sont des marques déposées du groupe Alstom.





1 Ce contrat sera enregistré au 3e trimestre de l’exercice fiscal 2025/2026 d'Alstom

