Bitget presenta una importante actualización de su app, unificando criptomonedas, acciones, onchain y mercados TradFi en una interfaz única para 120 millones de usuarios

VICTORIA, Seychelles, Dec. 26, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- BITGET-LIMITED – Bitget, la mayor plataforma de Intercambio Universal (UEX) del mundo, ha lanzado una actualización visual y funcional integral de su app móvil para sus 120 millones de usuarios, avanzando aún más en su experiencia de trading con múltiples activos. La actualización introduce una interfaz universal que permite acceder a criptomonedas, acciones tokenizadas, activos onchain y mercados financieros tradicionales desde un único flujo de navegación coherente.

Capturas de pantalla de la nueva interfaz de la app Bitget (superior e inferior)

La página de inicio actualizada presenta una visión general consolidada del mercado que permite a los usuarios ver y moverse entre clases de activos, incluyendo; cripto, acciones, onchain y TradFi como oro e índices (acceso limitado)— sin cambiar de páginas ni flujos de trabajo. Los indicadores de rendimiento de activos, el valor del portafolio y los resúmenes de mercado se presentan ahora en un solo diseño unificado, reduciendo fricciones para quienes gestionan carteras diversificadas en múltiples mercados.

La sección de Acciones ha sido rediseñada para ofrecer mayor contexto de mercado y una toma de decisiones más ágil. Los usuarios pueden acceder a vistas por sector, movimientos de precios en tiempo real, temáticas bursátiles en tendencia y un calendario de resultados integrado, todo desde la app. Actualmente, la plataforma admite más de 100 tokens de acciones onchain y más de 30 futuros de acciones de referencia, lo que permite operar con líderes globales como Apple, Tesla, Nvidia y Alphabet utilizando USDT, sin necesidad de una cuenta de corretaje tradicional. Los modos de margen flexibles y el apalancamiento de hasta 25x respaldan diversas estrategias de trading, manteniendo una gestión de capital consistente entre clases de activos.

Capturas de pantalla de la nueva interfaz de la app Bitget (superior e inferior)

La actualización también destaca la introducción de la sección TradFi, que integra los mercados financieros tradicionales en la misma interfaz. Los usuarios pueden operar pares de divisas (forex), metales preciosos, commodities, petróleo e índices principales usando USDT como margen, con alta liquidez, precios competitivos y opciones de apalancamiento de hasta 500x en instrumentos seleccionados. La oferta TradFi opera bajo la supervisión regulatoria de la Financial Services Commission de Mauricio, proporcionando acceso estructurado a los mercados tradicionales con la eficiencia operativa conocida por los usuarios cripto-nativos.

"A medida que más clases de activos se mueven onchain, el desafío para los usuarios ya no es el acceso, sino la claridad”, afirmó Ignacio Franco, director de marketing de Bitget. "Esta actualización simplifica cómo los traders descubren, evalúan y actúan en cripto, acciones tokenizadas y mercados tradicionales desde una sola interfaz. Al reducir la fragmentación a nivel de producto, hacemos que el trading con múltiples activos sea más intuitivo y esté alineado con la forma en que los inversores globales gestionan el capital hoy en día".

La interfaz actualizada ofrece acceso transversal entre mercados, donde las clases de activos ya no están limitadas por la tecnología o la geografía. Al consolidar productos cripto-nativos, acciones tokenizadas, mercados onchain e instrumentos financieros tradicionales en una sola experiencia de app, Bitget continúa abordando la fragmentación de los flujos de trading modernos.

Esta actualización se alinea con la estrategia UEX de Bitget, centrada en el acceso unificado, la disponibilidad continua de los mercados y la eficiencia de capital entre clases de activos. Se esperan mejoras adicionales y una cobertura de mercados ampliada a medida que Bitget sigue avanzando en su infraestructura de trading multi-activo.

Acerca de Bitget

Fundada en 2018, Bitget es la mayor plataforma de Intercambio Universal (UEX) del mundo, que presta servicios a más de 120 millones de usuarios con acceso a millones de criptoactivos, acciones tokenizadas, ETFs y otros activos del mundo real, al mismo tiempo que ofrece acceso en tiempo real al precio de Bitcoin, precio de Ethereum, precio de XRP y otros precios de criptomonedas, todo en una sola plataforma. El ecosistema está comprometido con ayudar a los usuarios a operar de forma más inteligente mediante herramientas de trading impulsadas por IA, interoperabilidad entre tokens en Bitcoin, Ethereum, Solana y BNB Chain, y un mayor acceso a activos del mundo real. En el ámbito descentralizado, Bitget Wallet es una app financiera de uso diario creada para hacer que las criptomonedas sean simples, seguras y parte de las finanzas cotidianas. Al servicio de más de 80 millones de usuarios, conecta las vías de blockchain con las finanzas del mundo real, ofreciendo una plataforma todo en uno para rampas de entrada/salida, operar, generar ingresos y pagar sin dificultades.

Bitget está impulsando la adopción de criptomonedas mediante alianzas estratégicas, como su rol como Socio Oficial de Criptomonedas de la Liga de Fútbol más importante del mundo, LALIGA, en los mercados de EASTERN, SEA y LATAM. Alineado con su estrategia de impacto global, Bitget se ha unido a UNICEF para apoyar la educación en blockchain para 1,1 millones de personas para 2027. En el mundo del automovilismo, Bitget es el socio exclusivo de intercambio de criptomonedas de MotoGP™, uno de los campeonatos más emocionantes del mundo.

Para más información, visite: Sitio web | Twitter | Telegram | LinkedIn | Discord | Bitget Wallet

Para preguntas de los medios, comuníquese con: media@bitget.com

Advertencia sobre riesgos: Los precios de los activos digitales están sujetos a fluctuación y pueden experimentar una volatilidad significativa. Se recomienda a los inversores asignar únicamente fondos que puedan permitirse perder. El valor de cualquier inversión puede verse afectado, y existe la posibilidad de que no se alcancen los objetivos financieros ni se recupere el capital invertido. Siempre se debe buscar asesoramiento financiero independiente, y se debe considerar cuidadosamente la experiencia financiera personal y situación económica. El rendimiento pasado no es un indicador confiable de resultados futuros. Bitget no acepta ninguna responsabilidad por las posibles pérdidas incurridas. Nada de lo contenido en este documento debe ser interpretado como asesoramiento financiero. Para más información, consulta nuestras Condiciones de uso.

Fotos asociadas a este comunicado de prensa están disponibles en,

http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/0ac414da-97a6-4f90-9d45-8d155b847580



http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/91e79d07-df53-4e14-be02-8dae68cbcfa1

http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/4d7b5abf-ef3e-44a3-9d4b-1131610acb99

http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/8cfe5a04-7c7a-4e56-b0ce-2b7087a0327c

http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/98abbf0b-5de3-44ad-b834-88bb415e3044