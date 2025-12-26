Bitget publie une mise à jour majeure de son application réunissant les marchés crypto, actions, on-chain et TradFi au cœur d’une seule interface au service de 120 millions d’utilisateurs

VICTORIA, Seychelles, 26 déc. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- BITGET-LIMITED -- Bitget, première bourse universelle du monde (ou UEX, de l’anglais Universal Exchange), a procédé à une intégrale refonte graphique et fonctionnelle de son application mobile au service de ses 120 millions d’utilisateurs, renforçant ainsi davantage son approche multi-actifs. Cette nouvelle version présente une interface universelle permettant d’accéder aux cryptomonnaies, aux actions tokenisées, aux actifs on-chain et aux marchés financiers traditionnels à travers un seul et même parcours de navigation établi tout en cohérence.

Repensée, la page d’accueil présente désormais une vue d’ensemble consolidée des marchés pour permettre aux utilisateurs de consulter toutes les classes d’actifs et de naviguer de l’une à l’autre, à savoir crypto, actions, actifs on-chain et actifs traditionnels comme l’or ou les indices (en accès néanmoins limité) sans changer de page ni modifier le flux de travail. Les indicateurs de performance des actifs, la valorisation du portefeuille et les synthèses de marché sont désormais présentés ensemble dans une mise en page harmonisée, ce qui nuance les tensions qui s’exerçaient jusque-là sur les utilisateurs gérant des portefeuilles diversifiés sur plusieurs marchés.

Le menu « Actions » a été entièrement remanié dans le but de présenter un contexte de marché plus clair et d’amener une prise de décision plus rapide. Les utilisateurs peuvent consulter des aperçus ventilés par secteur, les mouvements des cours en temps réel, les tendances boursières et un calendrier de produits intégré directement depuis l’application. La plateforme prend actuellement en charge plus de 100 jetons d’actions on-chain et plus de 30 contrats à terme sur actions majeures, ce qui permet aux utilisateurs d’échanger des actions d’envergure mondiale de premier ordre comme celles d’Apple, de Tesla, de Nvidia et d’Alphabet en USDT, sans avoir besoin de recourir aux services de courtage traditionnels. Des options de marge flexibles et un effet de levier pouvant aller jusqu’à 25x appuient une large gamme de stratégies de trading, tout en assurant une gestion homogène du capital entre les différentes classes d’actifs.

La nouvelle version fait également ressortir l’introduction du menu « TradFi » visant à intégrer les marchés financiers traditionnels au cœur de la même interface. Les utilisateurs peuvent y échanger des paires de devises, des métaux précieux, des matières premières, du pétrole et les principaux indices en utilisant l’USDT comme marge et à l’appui d’une forte liquidité, d’une tarification compétitive et d’options d’effet de levier pouvant atteindre 500x sur certains instruments. Le service TradFi fonctionne sous la supervision de la tutelle réglementaire mauricienne, la Financial Services Commission, et propose à la fois un accès structuré aux marchés traditionnels et l’efficacité opérationnelle familière aux utilisateurs habitués à la crypto.

« À l’heure où de plus en plus de classes d’actifs sont disponibles, l’enjeu auquel les utilisateurs font face n’est plus l’accès, mais bien la clarté » explique Ignacio Franco, directeur marketing de Bitget. « Cette mise à jour simplifie la manière dont les traders identifient, évaluent et interagissent avec les actifs crypto, les actions tokenisées et les marchés traditionnels depuis une seule et même interface. En réduisant la fragmentation des produits, nous rendons le trading multi-actifs plus intuitif et mieux aligné sur la manière actuelle dont les investisseurs gèrent réellement leur capital à l’échelle mondiale. »

La nouvelle interface propose un accès transversal aux marchés, où les classes d’actifs ne sont plus limitées par la technologie ou la localisation géographique. En rassemblant les produits habituels de la crypto, les actions tokenisées, les actifs on-chain et les instruments financiers traditionnels au sein d’une seule et même application, Bitget poursuit ses efforts pour limiter la fragmentation des flux de trading modernes.

Cette dernière mise à jour répond à l’esprit de bourse universelle de Bitget, axé sur un accès unique à différentes classes d’actifs, une disponibilité continue des marchés et une gestion efficace du capital à travers l’ensemble de ces mêmes classes d’actifs. Alors que Bitget poursuit le développement de son infrastructure de trading multi-actifs, d’autres améliorations sont prévues, de même qu’une couverture de marché supérieure.

À propos de Bitget

Fondée en 2018, Bitget est la première bourse universelle (UEX) au monde, au service de plus de 120 millions d’utilisateurs et facilitant l’accès à des millions de jetons crypto, actions tokenisées, fonds négociés en bourse et autres actifs du monde réel, tout en renseignant en temps réel les cours du Bitcoin, de l’Ethereum, du XRP et d’autres cryptomonnaies au sein d’une seule et même plateforme. L’environnement vise à aider les utilisateurs à trader plus intelligemment grâce à ses outils de trading alimentés par l’IA, l’interopérabilité inter jetons sur Bitcoin, Ethereum, Solana et BNB Chain, et entend étendre l’accès des utilisateurs aux actifs réels. Au regard de la finance décentralisée, Bitget Wallet est une application financière conçue pour simplifier et sécuriser la crypto, et l’intégrer à la finance de tous les jours. Forte de ses plus de 80 millions d’utilisateurs, elle relie les infrastructures blockchain au monde réel sous la forme d’une plateforme tout-en-un conçue pour acheter et vendre, échanger, dégager des revenus et payer en toute fluidité.

Bitget entend faire adopter les cryptomonnaies grâce à des partenariats stratégiques, comme en témoigne son rôle de partenaire crypto officiel de la meilleure ligue de football au monde, LALIGA, sur les marchés de l’Est, de l’Asie du Sud-Est et de l’Amérique latine. Pour faire écho à sa stratégie d’impact mondial, Bitget s’est associée à l’UNICEF pour appuyer l’éducation à la blockchain auprès de 1,1 million de personnes d’ici à 2027. Dans l’univers des sports mécaniques, Bitget est partenaire officiel crypto exclusif du MotoGP™, l’un des championnats les plus passionnants du monde.

Mise en garde sur les risques : les cours des actifs numériques peuvent fluctuer et connaître une forte volatilité. Il est recommandé aux investisseurs d’investir uniquement la somme qu’ils peuvent se permettre de perdre. La valeur de vos investissements peut être affectée et il est possible que vous n’atteigniez pas vos objectifs financiers ou que vous ne parveniez pas à récupérer votre capital. Nous vous encourageons à toujours solliciter les conseils d’un spécialiste financier indépendant et à tenir compte de votre expérience et de votre situation financière. Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des résultats futurs. Bitget décline toute responsabilité quant à toute perte potentielle encourue. Nulle disposition des présentes ne saurait être interprétée comme un conseil d’ordre financier. Pour tout complément d’information, veuillez consulter nos Conditions d’utilisation.

